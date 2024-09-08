УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7478 відвідувачів онлайн
Новини
2 564 38
безпілотник (3677) Румунія (1117) Повітряні сили (2345)

У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16

шахед залетів у Румунію

У ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після оповіщення населення в повітах Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".

"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.

У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа. Нині в цьому районі проводиться розвідка.

Також Міністерство національної оборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти об’єктів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Піднімали аж два?))Щоб не було сумніву ,що безпілотники?)))ДОбре що не пошкодили безпілотники ненароком,а то ***** нападе на нату))
показати весь коментар
08.09.2024 13:27
+9
То вони бояться збивати кацапські пепелаци вже навіть над своєю територією? Сирливість НАТО не налазить на голову.
показати весь коментар
08.09.2024 13:34
+5
Тоесть как и поляки поднимали самолеты но не знаете где упало?
показати весь коментар
08.09.2024 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потрібно було підняти всього один ан2 лопухи
показати весь коментар
08.09.2024 13:21 Відповісти
Піднімали аж два?))Щоб не було сумніву ,що безпілотники?)))ДОбре що не пошкодили безпілотники ненароком,а то ***** нападе на нату))
показати весь коментар
08.09.2024 13:27 Відповісти
Тоесть как и поляки поднимали самолеты но не знаете где упало?
показати весь коментар
08.09.2024 13:29 Відповісти
Цікаво, навіщо цю парасольку НАТО потрібно було впихати в Конституцію, якщо парасолька вже давно дірява. Якщо заради виграшу виборів, то з ними проліт був і парасольку можна вже з Конституції прибирати, від дощу вона нам не допоможе.
показати весь коментар
08.09.2024 13:31 Відповісти
Як для чого? Щоби пуйло мало офіційну причину вторгнення для свого плебсу і активно його залучати на війну, ми потрібні подякувати за це попередньому гетьману
показати весь коментар
08.09.2024 13:51 Відповісти
От клятий бариґа! А втупили б до тайожнава саюза і одкб - і все було б "рускімір" і "какаяразніца"...
показати весь коментар
08.09.2024 14:02 Відповісти
Ну принаймі не було б 7 млн біженців 100+ тисяч загиблих і десятки тисяч скалічених, і це поки що, адже війна все ще триває. А так з такою позицією і допомогою НАТО нас пуйло все одно туда затягне
показати весь коментар
08.09.2024 14:09 Відповісти
Мабуть подоляківським прокацапам нова методичка прийшла - "навіщо нам те НАТО?". Ось й розігрують тут дискусію у ролях.
показати весь коментар
08.09.2024 14:21 Відповісти
В дійсно, навіщо нам те НАТО, яке 20 років від нас тікає, а ми так настирливо туди хочемо запхатись, що не помітимо як у безконечній війні втратимо всю націю
показати весь коментар
08.09.2024 14:43 Відповісти
Кацапи дуже часто тулять воза поперед коня, теж саме робите й ви, не розуміючи (чи роблячи вигляд що не розумієте) природи екзистенційної війни Рашистської Фашизації проти України.
показати весь коментар
08.09.2024 14:55 Відповісти
Ви що не розумієте до чого йде, просто питання часу. А Захід нас просто використав в своїх цілях, так для путлера не існує поняття України, але потрібно було діяти інакше, починаючи ще з далекого 2013
показати весь коментар
08.09.2024 16:23 Відповісти
Ні, збочена логіка основана кацапських ІПСО мені не зрозуміла.
Конспірологічна теорія про використання нас Заходом - це кацапська ІПСО.
Не потрібно прирівнювати умовний Захід до Мордору.
2013 - для мене не далекій.
Чому саме 2013?
Чому не 2003 та Тузла? Саме після цього Фашизація почала проводити свої спецоперації по підриву українських складів з ************...
Чому е вибір українців 2005?
показати весь коментар
08.09.2024 16:39 Відповісти
Та звісно, що все іпсо. Для нас Мордор це кацапи, для Індії Мордор це Велика Британія, Для Конго Мордор це Бельгія з її Леопольдом 2 - для кожного народу є свій Мордор.
Згоден, що потрібно було ще раніше. Але не потрібно рівняти путіна 2003 і путіна 2013. Після Болотної путін повністю підкорив всю росію і поклав собі її в кишеню - він став абсолютним царем - особливо небезпечним, і наша непомірковано поведінка після 2013 року зіграла з нами злий жарт
показати весь коментар
08.09.2024 17:28 Відповісти
Бачу що ви про росію знаєте більше ніж про Україну.
Ви порівнюєте 21 століття та напад ******** фашистів з давно вже неіснуючими імперіями?
У чому саме наша "непоміркована поведінка"? Спробуєте без Езопа?
Може у тому що народ зупинив державний переворот Януковича (під керівництвом Рашистської Фашизації) та швидку здачу України тієї Фашизації?

Яка ключова подія відбулася у квітні 2010 року в Україні?
показати весь коментар
08.09.2024 17:42 Відповісти
В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести проти непідписанням Януковичем асоціації з ЄС. Але як так вийшло, що такий проросійський Янукович за майже 4 роки свого правління мав напрацьовані документи і повинен був підписувати асоціацію з ЄС а не йти в СНД чи таможний союз?
показати весь коментар
08.09.2024 18:57 Відповісти
"Одні олігархи вирішили"? Хто саме? Які ЗМІ належали тим "олігархам" та що вони транслювали?
показати весь коментар
08.09.2024 19:06 Відповісти
А стосовно тих олігархів - то на цьому сайті зразу посилають в бан за прямі відповіді, кому і за що було вигідно переобратися в ті часи
показати весь коментар
08.09.2024 19:31 Відповісти
Олігарх - це той що має монополію у критично важливих для держави галузях, і може шантажувати цім уряд країни.
показати весь коментар
08.09.2024 19:47 Відповісти
Питання про 2010 рік занадто складне, та відповіді на нього немає у методичці?
показати весь коментар
08.09.2024 19:08 Відповісти
Та така подія, що відтермінувала путінське "СВО" на років 10. Хотя я взагалі не розумію, навіщо цей Крим було впихнути в 91 нам як бомбу сповільненої дії, хотіли його русалки - був він ними набитий під зав'язку та хай би ним подавалися, а так через нього і цей проросійський Донбас маємо тепер таке велике горе
показати весь коментар
08.09.2024 19:29 Відповісти
То ви ладні відпиляти собі руку з марною надією що людожер подавиться коли буде нею обідати? Ви якою логікою вирішили що кацапам потрібний був лише півострів?
Що таке Донбас?
показати весь коментар
08.09.2024 19:37 Відповісти
Якби не проросійське, та що там казати взагалі російське населення Криму та Донбасу, в нас можливо не було ні 2004 ні 2013 року, так були б якісь проросійські настрої в Одесі та Харкові. І Україна пішла б своєю дорогою ще до путіна
Що таке Донбас? Промисловий регіон, який почався масово заселятися в кінці 19 - першій половині 20 століття росіянами і зросійщеними українцями
показати весь коментар
08.09.2024 20:10 Відповісти
"Як би, тоді би" - вам навіщо оце "дурень думкою багатіє", якщо ви досі не збагнули природу війни росії проти України і природу Майдану?

"В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести..." - якщо чесно, я такої маячні ще не зустрічав...
показати весь коментар
08.09.2024 21:05 Відповісти
Вони самі хоч розуміють про що пишуть??!!! Анекдот якийсь!
показати весь коментар
08.09.2024 13:32 Відповісти
Відбивається НАТО з останніх сил...
показати весь коментар
08.09.2024 13:32 Відповісти
То вони бояться збивати кацапські пепелаци вже навіть над своєю територією? Сирливість НАТО не налазить на голову.
показати весь коментар
08.09.2024 13:34 Відповісти
Только и слышу какие они трусы, как же. Вы реально такие глупые?
показати весь коментар
08.09.2024 13:47 Відповісти
Тобто, російські ракети над територією країни НАТО не збиваються від великої хоробрості?
показати весь коментар
08.09.2024 15:23 Відповісти

Так они же вчера Патриот Украине отдали. Раз так вышло, вернуть комплекс взад?
показати весь коментар
08.09.2024 15:20 Відповісти
Хоть зфотографували на пам'ять☹️
показати весь коментар
08.09.2024 13:35 Відповісти
Вони на пальне більше потратили чим той дрон вартує. А заради чого?
показати весь коментар
08.09.2024 13:37 Відповісти
Чим тоді Румунія відрізняється від білорусі, якщо дозволяє зі свого простору летіти дронам та ракетам в Україну?
показати весь коментар
08.09.2024 13:43 Відповісти
Ну як воно, Романія Маре, - смак путінського прутня на губах?
показати весь коментар
08.09.2024 13:55 Відповісти
Пілот мабудь медаль отримав ☝️☝️☝️
за візуальний контакт.
показати весь коментар
08.09.2024 14:03 Відповісти
До польских воєних-мачо додалися і ці. Перевірку на вошивість від пуйшал не пройшли.
показати весь коментар
08.09.2024 14:27 Відповісти
Навіщо винищувачи піднімати, коли пердольоти кулеметами можна збити? Ви ж збили, чи помахали їм ручкою?
показати весь коментар
08.09.2024 15:30 Відповісти
 
 