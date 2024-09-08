У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16
У ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після оповіщення населення в повітах Тулча і Констанца про можливу повітряну загрозу ВПС Румунії підняли в небо два винищувачі F-16 "для моніторингу повітряної обстановки".
"Під час цих подій система радіолокаційного спостереження виявила і відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і покинув національну територію в напрямку України", – йдеться в повідомленні.
У Румунії припускають, що безпілотник міг упасти в безлюдній місцевості в районі села Періправа. Нині в цьому районі проводиться розвідка.
Також Міністерство національної оборони Румунії засудило ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти об’єктів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії.
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Конспірологічна теорія про використання нас Заходом - це кацапська ІПСО.
Не потрібно прирівнювати умовний Захід до Мордору.
2013 - для мене не далекій.
Чому саме 2013?
Чому не 2003 та Тузла? Саме після цього Фашизація почала проводити свої спецоперації по підриву українських складів з ************...
Чому е вибір українців 2005?
Згоден, що потрібно було ще раніше. Але не потрібно рівняти путіна 2003 і путіна 2013. Після Болотної путін повністю підкорив всю росію і поклав собі її в кишеню - він став абсолютним царем - особливо небезпечним, і наша непомірковано поведінка після 2013 року зіграла з нами злий жарт
Ви порівнюєте 21 століття та напад ******** фашистів з давно вже неіснуючими імперіями?
У чому саме наша "непоміркована поведінка"? Спробуєте без Езопа?
Може у тому що народ зупинив державний переворот Януковича (під керівництвом Рашистської Фашизації) та швидку здачу України тієї Фашизації?
Яка ключова подія відбулася у квітні 2010 року в Україні?
Що таке Донбас?
Що таке Донбас? Промисловий регіон, який почався масово заселятися в кінці 19 - першій половині 20 століття росіянами і зросійщеними українцями
"В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести..." - якщо чесно, я такої маячні ще не зустрічав...
Так они же вчера Патриот Украине отдали. Раз так вышло, вернуть комплекс взад?
за візуальний контакт.