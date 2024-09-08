В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16
В ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после оповещения населения в уездах Тулча и Констанца о возможной воздушной угрозе ВВС Румынии подняли в небо два истребителя F-16 "для мониторинга воздушной обстановки".
"Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в направлении Украины", - говорится в сообщении.
В Румынии предполагают, что беспилотник мог упасть в безлюдной местности в районе села Периправа. Сейчас в этом районе проводится разведка.
Также Министерство национальной обороны Румынии осудило эти атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.
Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.
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Конспірологічна теорія про використання нас Заходом - це кацапська ІПСО.
Не потрібно прирівнювати умовний Захід до Мордору.
2013 - для мене не далекій.
Чому саме 2013?
Чому не 2003 та Тузла? Саме після цього Фашизація почала проводити свої спецоперації по підриву українських складів з ************...
Чому е вибір українців 2005?
Згоден, що потрібно було ще раніше. Але не потрібно рівняти путіна 2003 і путіна 2013. Після Болотної путін повністю підкорив всю росію і поклав собі її в кишеню - він став абсолютним царем - особливо небезпечним, і наша непомірковано поведінка після 2013 року зіграла з нами злий жарт
Ви порівнюєте 21 століття та напад ******** фашистів з давно вже неіснуючими імперіями?
У чому саме наша "непоміркована поведінка"? Спробуєте без Езопа?
Може у тому що народ зупинив державний переворот Януковича (під керівництвом Рашистської Фашизації) та швидку здачу України тієї Фашизації?
Яка ключова подія відбулася у квітні 2010 року в Україні?
Що таке Донбас?
Що таке Донбас? Промисловий регіон, який почався масово заселятися в кінці 19 - першій половині 20 століття росіянами і зросійщеними українцями
"В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести..." - якщо чесно, я такої маячні ще не зустрічав...
Так они же вчера Патриот Украине отдали. Раз так вышло, вернуть комплекс взад?
за візуальний контакт.