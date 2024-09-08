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беспилотник (3145) Румыния (1041) Воздушные силы (2002)

В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16

шахед залетів у Румунію

В ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после оповещения населения в уездах Тулча и Констанца о возможной воздушной угрозе ВВС Румынии подняли в небо два истребителя F-16 "для мониторинга воздушной обстановки".

"Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в направлении Украины", - говорится в сообщении.

В Румынии предполагают, что беспилотник мог упасть в безлюдной местности в районе села Периправа. Сейчас в этом районе проводится разведка.

Также Министерство национальной обороны Румынии осудило эти атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена ракета Х-59 и 15 из 23 "Шахедов", - Воздушные силы

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.
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Топ комментарии
+11
Піднімали аж два?))Щоб не було сумніву ,що безпілотники?)))ДОбре що не пошкодили безпілотники ненароком,а то ***** нападе на нату))
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08.09.2024 13:27
+9
То вони бояться збивати кацапські пепелаци вже навіть над своєю територією? Сирливість НАТО не налазить на голову.
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08.09.2024 13:34
+5
Тоесть как и поляки поднимали самолеты но не знаете где упало?
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08.09.2024 13:29
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А потрібно було підняти всього один ан2 лопухи
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08.09.2024 13:21 Ответить
Піднімали аж два?))Щоб не було сумніву ,що безпілотники?)))ДОбре що не пошкодили безпілотники ненароком,а то ***** нападе на нату))
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08.09.2024 13:27 Ответить
Тоесть как и поляки поднимали самолеты но не знаете где упало?
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08.09.2024 13:29 Ответить
Цікаво, навіщо цю парасольку НАТО потрібно було впихати в Конституцію, якщо парасолька вже давно дірява. Якщо заради виграшу виборів, то з ними проліт був і парасольку можна вже з Конституції прибирати, від дощу вона нам не допоможе.
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08.09.2024 13:31 Ответить
Як для чого? Щоби пуйло мало офіційну причину вторгнення для свого плебсу і активно його залучати на війну, ми потрібні подякувати за це попередньому гетьману
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08.09.2024 13:51 Ответить
От клятий бариґа! А втупили б до тайожнава саюза і одкб - і все було б "рускімір" і "какаяразніца"...
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08.09.2024 14:02 Ответить
Ну принаймі не було б 7 млн біженців 100+ тисяч загиблих і десятки тисяч скалічених, і це поки що, адже війна все ще триває. А так з такою позицією і допомогою НАТО нас пуйло все одно туда затягне
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08.09.2024 14:09 Ответить
Мабуть подоляківським прокацапам нова методичка прийшла - "навіщо нам те НАТО?". Ось й розігрують тут дискусію у ролях.
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08.09.2024 14:21 Ответить
В дійсно, навіщо нам те НАТО, яке 20 років від нас тікає, а ми так настирливо туди хочемо запхатись, що не помітимо як у безконечній війні втратимо всю націю
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08.09.2024 14:43 Ответить
Кацапи дуже часто тулять воза поперед коня, теж саме робите й ви, не розуміючи (чи роблячи вигляд що не розумієте) природи екзистенційної війни Рашистської Фашизації проти України.
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08.09.2024 14:55 Ответить
Ви що не розумієте до чого йде, просто питання часу. А Захід нас просто використав в своїх цілях, так для путлера не існує поняття України, але потрібно було діяти інакше, починаючи ще з далекого 2013
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08.09.2024 16:23 Ответить
Ні, збочена логіка основана кацапських ІПСО мені не зрозуміла.
Конспірологічна теорія про використання нас Заходом - це кацапська ІПСО.
Не потрібно прирівнювати умовний Захід до Мордору.
2013 - для мене не далекій.
Чому саме 2013?
Чому не 2003 та Тузла? Саме після цього Фашизація почала проводити свої спецоперації по підриву українських складів з ************...
Чому е вибір українців 2005?
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08.09.2024 16:39 Ответить
Та звісно, що все іпсо. Для нас Мордор це кацапи, для Індії Мордор це Велика Британія, Для Конго Мордор це Бельгія з її Леопольдом 2 - для кожного народу є свій Мордор.
Згоден, що потрібно було ще раніше. Але не потрібно рівняти путіна 2003 і путіна 2013. Після Болотної путін повністю підкорив всю росію і поклав собі її в кишеню - він став абсолютним царем - особливо небезпечним, і наша непомірковано поведінка після 2013 року зіграла з нами злий жарт
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08.09.2024 17:28 Ответить
Бачу що ви про росію знаєте більше ніж про Україну.
Ви порівнюєте 21 століття та напад ******** фашистів з давно вже неіснуючими імперіями?
У чому саме наша "непоміркована поведінка"? Спробуєте без Езопа?
Може у тому що народ зупинив державний переворот Януковича (під керівництвом Рашистської Фашизації) та швидку здачу України тієї Фашизації?

Яка ключова подія відбулася у квітні 2010 року в Україні?
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08.09.2024 17:42 Ответить
В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести проти непідписанням Януковичем асоціації з ЄС. Але як так вийшло, що такий проросійський Янукович за майже 4 роки свого правління мав напрацьовані документи і повинен був підписувати асоціацію з ЄС а не йти в СНД чи таможний союз?
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08.09.2024 18:57 Ответить
"Одні олігархи вирішили"? Хто саме? Які ЗМІ належали тим "олігархам" та що вони транслювали?
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08.09.2024 19:06 Ответить
А стосовно тих олігархів - то на цьому сайті зразу посилають в бан за прямі відповіді, кому і за що було вигідно переобратися в ті часи
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08.09.2024 19:31 Ответить
Олігарх - це той що має монополію у критично важливих для держави галузях, і може шантажувати цім уряд країни.
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08.09.2024 19:47 Ответить
Питання про 2010 рік занадто складне, та відповіді на нього немає у методичці?
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08.09.2024 19:08 Ответить
Та така подія, що відтермінувала путінське "СВО" на років 10. Хотя я взагалі не розумію, навіщо цей Крим було впихнути в 91 нам як бомбу сповільненої дії, хотіли його русалки - був він ними набитий під зав'язку та хай би ним подавалися, а так через нього і цей проросійський Донбас маємо тепер таке велике горе
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08.09.2024 19:29 Ответить
То ви ладні відпиляти собі руку з марною надією що людожер подавиться коли буде нею обідати? Ви якою логікою вирішили що кацапам потрібний був лише півострів?
Що таке Донбас?
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08.09.2024 19:37 Ответить
Якби не проросійське, та що там казати взагалі російське населення Криму та Донбасу, в нас можливо не було ні 2004 ні 2013 року, так були б якісь проросійські настрої в Одесі та Харкові. І Україна пішла б своєю дорогою ще до путіна
Що таке Донбас? Промисловий регіон, який почався масово заселятися в кінці 19 - першій половині 20 століття росіянами і зросійщеними українцями
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08.09.2024 20:10 Ответить
"Як би, тоді би" - вам навіщо оце "дурень думкою багатіє", якщо ви досі не збагнули природу війни росії проти України і природу Майдану?

"В 2013 одні олігархи вирішили, що донецьке кодло забагато на себе бере і під патріотичні лозунги почали виводити людей на протести..." - якщо чесно, я такої маячні ще не зустрічав...
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08.09.2024 21:05 Ответить
Вони самі хоч розуміють про що пишуть??!!! Анекдот якийсь!
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08.09.2024 13:32 Ответить
Відбивається НАТО з останніх сил...
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08.09.2024 13:32 Ответить
То вони бояться збивати кацапські пепелаци вже навіть над своєю територією? Сирливість НАТО не налазить на голову.
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08.09.2024 13:34 Ответить
Только и слышу какие они трусы, как же. Вы реально такие глупые?
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08.09.2024 13:47 Ответить
Тобто, російські ракети над територією країни НАТО не збиваються від великої хоробрості?
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08.09.2024 15:23 Ответить

Так они же вчера Патриот Украине отдали. Раз так вышло, вернуть комплекс взад?
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08.09.2024 15:20 Ответить
Хоть зфотографували на пам'ять☹️
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08.09.2024 13:35 Ответить
Вони на пальне більше потратили чим той дрон вартує. А заради чого?
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08.09.2024 13:37 Ответить
Чим тоді Румунія відрізняється від білорусі, якщо дозволяє зі свого простору летіти дронам та ракетам в Україну?
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08.09.2024 13:43 Ответить
Ну як воно, Романія Маре, - смак путінського прутня на губах?
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08.09.2024 13:55 Ответить
Пілот мабудь медаль отримав ☝️☝️☝️
за візуальний контакт.
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08.09.2024 14:03 Ответить
До польских воєних-мачо додалися і ці. Перевірку на вошивість від пуйшал не пройшли.
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08.09.2024 14:27 Ответить
Навіщо винищувачи піднімати, коли пердольоти кулеметами можна збити? Ви ж збили, чи помахали їм ручкою?
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08.09.2024 15:30 Ответить
 
 