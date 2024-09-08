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МЗС Румунії засудило порушення повітряного простору країни російським "Шахедом": Закликаємо РФ припинити безрозсудну ескалацію

Шахед залетів у Румунію

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Про це МЗС Румунії написало у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Злочинні російські БпЛА порушили повітряний простір Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення і закликаємо Росію припинити безрозсудну ескалацію", - йдеться у заяві.

Також читайте: Румунія подарувала Україні систему Patriot

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

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Топ коментарі
+22
Хоть одна країна "засудила"..... А не просто занепокоєна....
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08.09.2024 15:01
+17
Це не безрозсудна ескалація, а добре спланована.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
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08.09.2024 15:07
+10
Ой, та ви шо? Нащо так жорстоко і не дружелюбно.
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08.09.2024 15:02
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Хоть одна країна "засудила"..... А не просто занепокоєна....
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08.09.2024 15:01 Відповісти

Кто там ближе к румынам живет?
Ну скажите им что Россия в однобортном не воюет в Х не сидит
Их МИД в Одноклассниках тусует.
МИД Румынии написал в https://x.com/MAERomania/status/1832693717993431115 соцсети Х , Источник: Раньше ноты писали, послов вызывали. Ща все в Х перешло.
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08.09.2024 16:06 Відповісти
Ноти попереду...
І в скрипичному ключі
І в басовому
А чому на кацапській пишеш - нормальну мову не розумієш?
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08.09.2024 17:27 Відповісти
Ой, та ви шо? Нащо так жорстоко і не дружелюбно.
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08.09.2024 15:02 Відповісти
Що, справді закликали?? Невже зважилися на такий рішучий крок??!

"...безрозсудну ескалацію" Так у Байдена ж говорять -- поки американські далекобійні ракети не роз%ярюють аеродроми і військові заводи на параші, ніякої ескалації не буде. Щось тут не так.
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08.09.2024 15:03 Відповісти
Румуни висказали рішучє засмучення!
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08.09.2024 15:06 Відповісти
Це не безрозсудна ескалація, а добре спланована.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
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08.09.2024 15:07 Відповісти
Приземляйте,та відправляйте їх в зад в кацапію інакше козломорді не зрозуміють.
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08.09.2024 15:13 Відповісти
так и будут ота кацапія перекидуватися з отіею Румуніею. А що не долетить нам на голову впаде. Добрий план
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08.09.2024 16:10 Відповісти
До золотої рибки:
1. Поперше, нехай Голандія завоюе Монголію ( тяжелые рыцари, ландскнехты пошли завоевали Монголию)
2.Нехай ота Монголія завоюе оту Голландію (Орда, кибитки, верблюды)
3. Останне бажання. Собі що небудь.
Ні. Не треба мені ні жінки, ні корови. А нехай ота Голландія воюе з отою Монголію. А москалям Усі огороди потопчуть
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08.09.2024 16:22 Відповісти
саме собі відписуєш?
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08.09.2024 17:28 Відповісти
Я вас розчарую,але козломорді дійсно нічого не зрозуміють.Їм скажуть,це ната зробила,і вони повірять.
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08.09.2024 17:32 Відповісти
Куколди забули викликати посла рф на килим, завалити на спину та відсмокт@ти йому
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08.09.2024 15:13 Відповісти
Сцыкуны
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08.09.2024 15:33 Відповісти
Невдовзі напишуть-
МЗС Румунії засудило бомбордування Букурешта мацкалями
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08.09.2024 15:40 Відповісти
Яким судом "засудило"? Яким був вирок і яке покарання отримав агресор?
Мабуть засуджував точно не МКС
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08.09.2024 17:21 Відповісти
ескалація...занепокоєння
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08.09.2024 15:41 Відповісти
ніхто не хоче війни і це потрібно розуміти
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08.09.2024 15:41 Відповісти
А передача Іраном балістичних ракет россіі це тоді для вас розсудлива єскалація я так розумію?
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08.09.2024 15:51 Відповісти
потужно! *****...
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08.09.2024 15:51 Відповісти
А провести поліцейську операцію щодо знищення "ескалаторів" в пмр слабо? чи тільки мастурбованість?
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08.09.2024 16:09 Відповісти
Эти эскалаторы, в первую очередь, самим молдованам не мешают. Только диванные эксперты предлагают то Украине, то Румынии, на штыках в Молдову территории внести
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08.09.2024 16:14 Відповісти
А я щось написав за території? Просто контр терористична операція зі зміною режиму на прорумунський..а далі ще 30 років проксі поки радянська вата не повиздохне
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08.09.2024 16:23 Відповісти
Соцсєті Х тепер це дипломатична пошта?
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08.09.2024 16:20 Відповісти
Невже ви не розумієте, що під ескалацією Захід має на увазі не гнівити путлера своїми діями, щоб той часом не обстріляв українські АЕС, не застосував десь тактичну ЯО чи не обстріляв з дуру бази НАТО у східній Європі. Захід просто не знає як на це треба буде реагувати. А що буде прилітати і від яких країн на голови українцям Захід цікавить в останній момент
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08.09.2024 16:29 Відповісти
Здається, Третьої Світової з таким сцикливим, недієздатним НАТО, не уникнути.
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08.09.2024 16:33 Відповісти
І ніжкою так грізно, туп!
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08.09.2024 16:56 Відповісти
Румуни!
Хіба ви, як поляки, не бачите, що вас путін перевіряє на переляк?
Якщо ви лише "засуджуєте порушення повітряного простору Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру", (цими словами, у сенсі - це ж був напад не на Румунію, а лише на українців і тому реагуємо засудженням, замість знищення БПЛА та ракет РФ силами ППО НАТО), то цим ви виправдовуєте провокативно-неадекватну реакцію НАТО на зухвалі і нахабні напади агресора і самі ж стимулюєте подальшу ескалацію агресивних дій кремля, проти НАТО.
Через подібні недолугі самовиправдання, НАТО виглядає жалюгідно боягузливою і слабкою військовою організацією в очах агресора, саме це робить агресора-гопніка ще нахабнішим і агресивним. Така поведінка НАТО вочевидь створює невпевненість у громадян країн НАТО у спроможності захиститися від нападу путіна.
Може дружнім нам румунам і полякам варто звернути увагу на таку країну, як Турція, яка знищила не безпілотний ЛА, не безпілотну КР, а винищувач-бомбардувальник РФ, коли він на пару хвилин зухвало залетів у повітряний прості Туреччини. Чому ви не зробите так само?
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08.09.2024 17:40 Відповісти
В X это уж как-то прямо очень смело. Можно было просто на бумажке написать.
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08.09.2024 18:07 Відповісти
Сцикуни які не спроможні навіть себе захистити , надіються на якесь НАТО .А НАТО то таж сама Румунія , продажна Угорщина , загублена Словаччина , переполохана Польща , яка не може бути нічиїм союзником , а тепер ще і Латвія яка не знає що робити з дронами які залетіли з Білорусії .
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08.09.2024 19:13 Відповісти
" Мы решительно осуждаем эти нарушения и призываем....."
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08.09.2024 19:24 Відповісти
А-на-на по голой попе поджигателя войны...
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08.09.2024 19:47 Відповісти
😂😂😂
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08.09.2024 20:36 Відповісти
Осуждаем!!!! Сцыкунва!
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08.09.2024 22:31 Відповісти
Прєкратітє ето ***********! А то ми напішем ноту і даже в Спортлото!
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09.09.2024 01:25 Відповісти
 
 