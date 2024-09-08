МЗС Румунії засудило порушення повітряного простору країни російським "Шахедом": Закликаємо РФ припинити безрозсудну ескалацію
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
Про це МЗС Румунії написало у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Злочинні російські БпЛА порушили повітряний простір Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо ці порушення і закликаємо Росію припинити безрозсудну ескалацію", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час нічної атаки на південні регіони України було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
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Кто там ближе к румынам живет?
Ну скажите им что Россия в
однобортном не воюетв Х не сидит
Их МИД в Одноклассниках тусует.
МИД Румынии написал в https://x.com/MAERomania/status/1832693717993431115 соцсети Х , Источник: Раньше ноты писали, послов вызывали. Ща все в Х перешло.
І в скрипичному ключі
І в басовому
А чому на кацапській пишеш - нормальну мову не розумієш?
"...безрозсудну ескалацію" Так у Байдена ж говорять -- поки американські далекобійні ракети не роз%ярюють аеродроми і військові заводи на параші, ніякої ескалації не буде. Щось тут не так.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
1. Поперше, нехай Голандія завоюе Монголію ( тяжелые рыцари, ландскнехты пошли завоевали Монголию)
2.Нехай ота Монголія завоюе оту Голландію (Орда, кибитки, верблюды)
3. Останне бажання. Собі що небудь.
Ні. Не треба мені ні жінки, ні корови. А нехай ота Голландія воюе з отою Монголію. А москалям Усі огороди потопчуть
МЗС Румунії засудило бомбордування Букурешта мацкалями
Мабуть засуджував точно не МКС
Хіба ви, як поляки, не бачите, що вас путін перевіряє на переляк?
Якщо ви лише "засуджуєте порушення повітряного простору Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру", (цими словами, у сенсі - це ж був напад не на Румунію, а лише на українців і тому реагуємо засудженням, замість знищення БПЛА та ракет РФ силами ППО НАТО), то цим ви виправдовуєте провокативно-неадекватну реакцію НАТО на зухвалі і нахабні напади агресора і самі ж стимулюєте подальшу ескалацію агресивних дій кремля, проти НАТО.
Через подібні недолугі самовиправдання, НАТО виглядає жалюгідно боягузливою і слабкою військовою організацією в очах агресора, саме це робить агресора-гопніка ще нахабнішим і агресивним. Така поведінка НАТО вочевидь створює невпевненість у громадян країн НАТО у спроможності захиститися від нападу путіна.
Може дружнім нам румунам і полякам варто звернути увагу на таку країну, як Турція, яка знищила не безпілотний ЛА, не безпілотну КР, а винищувач-бомбардувальник РФ, коли він на пару хвилин зухвало залетів у повітряний прості Туреччини. Чому ви не зробите так само?