РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6075 посетителей онлайн
Новости
2 688 37
россия (93011) Румыния (1041) дроны (3562)

МИД Румынии осудил нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом": Призываем РФ прекратить безрассудную эскалацию

Шахед залетів у Румунію

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Об этом МИД Румынии написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Преступные российские БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы решительно осуждаем эти нарушения и призываем Россию прекратить безрассудную эскалацию", - говорится в заявлении.

Также читайте: Румыния подарила Украине систему Patriot

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Хоть одна країна "засудила"..... А не просто занепокоєна....
показать весь комментарий
08.09.2024 15:01
+17
Це не безрозсудна ескалація, а добре спланована.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:07
+10
Ой, та ви шо? Нащо так жорстоко і не дружелюбно.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть одна країна "засудила"..... А не просто занепокоєна....
показать весь комментарий
08.09.2024 15:01 Ответить

Кто там ближе к румынам живет?
Ну скажите им что Россия в однобортном не воюет в Х не сидит
Их МИД в Одноклассниках тусует.
МИД Румынии написал в https://x.com/MAERomania/status/1832693717993431115 соцсети Х , Источник: Раньше ноты писали, послов вызывали. Ща все в Х перешло.
показать весь комментарий
08.09.2024 16:06 Ответить
Ноти попереду...
І в скрипичному ключі
І в басовому
А чому на кацапській пишеш - нормальну мову не розумієш?
показать весь комментарий
08.09.2024 17:27 Ответить
Ой, та ви шо? Нащо так жорстоко і не дружелюбно.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:02 Ответить
Що, справді закликали?? Невже зважилися на такий рішучий крок??!

"...безрозсудну ескалацію" Так у Байдена ж говорять -- поки американські далекобійні ракети не роз%ярюють аеродроми і військові заводи на параші, ніякої ескалації не буде. Щось тут не так.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:03 Ответить
Румуни висказали рішучє засмучення!
показать весь комментарий
08.09.2024 15:06 Ответить
Це не безрозсудна ескалація, а добре спланована.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:07 Ответить
Приземляйте,та відправляйте їх в зад в кацапію інакше козломорді не зрозуміють.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:13 Ответить
так и будут ота кацапія перекидуватися з отіею Румуніею. А що не долетить нам на голову впаде. Добрий план
показать весь комментарий
08.09.2024 16:10 Ответить
До золотої рибки:
1. Поперше, нехай Голандія завоюе Монголію ( тяжелые рыцари, ландскнехты пошли завоевали Монголию)
2.Нехай ота Монголія завоюе оту Голландію (Орда, кибитки, верблюды)
3. Останне бажання. Собі що небудь.
Ні. Не треба мені ні жінки, ні корови. А нехай ота Голландія воюе з отою Монголію. А москалям Усі огороди потопчуть
показать весь комментарий
08.09.2024 16:22 Ответить
саме собі відписуєш?
показать весь комментарий
08.09.2024 17:28 Ответить
Я вас розчарую,але козломорді дійсно нічого не зрозуміють.Їм скажуть,це ната зробила,і вони повірять.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:32 Ответить
Куколди забули викликати посла рф на килим, завалити на спину та відсмокт@ти йому
показать весь комментарий
08.09.2024 15:13 Ответить
Сцыкуны
показать весь комментарий
08.09.2024 15:33 Ответить
Невдовзі напишуть-
МЗС Румунії засудило бомбордування Букурешта мацкалями
показать весь комментарий
08.09.2024 15:40 Ответить
Яким судом "засудило"? Яким був вирок і яке покарання отримав агресор?
Мабуть засуджував точно не МКС
показать весь комментарий
08.09.2024 17:21 Ответить
ескалація...занепокоєння
показать весь комментарий
08.09.2024 15:41 Ответить
ніхто не хоче війни і це потрібно розуміти
показать весь комментарий
08.09.2024 15:41 Ответить
А передача Іраном балістичних ракет россіі це тоді для вас розсудлива єскалація я так розумію?
показать весь комментарий
08.09.2024 15:51 Ответить
потужно! *****...
показать весь комментарий
08.09.2024 15:51 Ответить
А провести поліцейську операцію щодо знищення "ескалаторів" в пмр слабо? чи тільки мастурбованість?
показать весь комментарий
08.09.2024 16:09 Ответить
Эти эскалаторы, в первую очередь, самим молдованам не мешают. Только диванные эксперты предлагают то Украине, то Румынии, на штыках в Молдову территории внести
показать весь комментарий
08.09.2024 16:14 Ответить
А я щось написав за території? Просто контр терористична операція зі зміною режиму на прорумунський..а далі ще 30 років проксі поки радянська вата не повиздохне
показать весь комментарий
08.09.2024 16:23 Ответить
Соцсєті Х тепер це дипломатична пошта?
показать весь комментарий
08.09.2024 16:20 Ответить
Невже ви не розумієте, що під ескалацією Захід має на увазі не гнівити путлера своїми діями, щоб той часом не обстріляв українські АЕС, не застосував десь тактичну ЯО чи не обстріляв з дуру бази НАТО у східній Європі. Захід просто не знає як на це треба буде реагувати. А що буде прилітати і від яких країн на голови українцям Захід цікавить в останній момент
показать весь комментарий
08.09.2024 16:29 Ответить
Здається, Третьої Світової з таким сцикливим, недієздатним НАТО, не уникнути.
показать весь комментарий
08.09.2024 16:33 Ответить
І ніжкою так грізно, туп!
показать весь комментарий
08.09.2024 16:56 Ответить
Румуни!
Хіба ви, як поляки, не бачите, що вас путін перевіряє на переляк?
Якщо ви лише "засуджуєте порушення повітряного простору Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру", (цими словами, у сенсі - це ж був напад не на Румунію, а лише на українців і тому реагуємо засудженням, замість знищення БПЛА та ракет РФ силами ППО НАТО), то цим ви виправдовуєте провокативно-неадекватну реакцію НАТО на зухвалі і нахабні напади агресора і самі ж стимулюєте подальшу ескалацію агресивних дій кремля, проти НАТО.
Через подібні недолугі самовиправдання, НАТО виглядає жалюгідно боягузливою і слабкою військовою організацією в очах агресора, саме це робить агресора-гопніка ще нахабнішим і агресивним. Така поведінка НАТО вочевидь створює невпевненість у громадян країн НАТО у спроможності захиститися від нападу путіна.
Може дружнім нам румунам і полякам варто звернути увагу на таку країну, як Турція, яка знищила не безпілотний ЛА, не безпілотну КР, а винищувач-бомбардувальник РФ, коли він на пару хвилин зухвало залетів у повітряний прості Туреччини. Чому ви не зробите так само?
показать весь комментарий
08.09.2024 17:40 Ответить
В X это уж как-то прямо очень смело. Можно было просто на бумажке написать.
показать весь комментарий
08.09.2024 18:07 Ответить
Сцикуни які не спроможні навіть себе захистити , надіються на якесь НАТО .А НАТО то таж сама Румунія , продажна Угорщина , загублена Словаччина , переполохана Польща , яка не може бути нічиїм союзником , а тепер ще і Латвія яка не знає що робити з дронами які залетіли з Білорусії .
показать весь комментарий
08.09.2024 19:13 Ответить
" Мы решительно осуждаем эти нарушения и призываем....."
показать весь комментарий
08.09.2024 19:24 Ответить
А-на-на по голой попе поджигателя войны...
показать весь комментарий
08.09.2024 19:47 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
08.09.2024 20:36 Ответить
Осуждаем!!!! Сцыкунва!
показать весь комментарий
08.09.2024 22:31 Ответить
Прєкратітє ето ***********! А то ми напішем ноту і даже в Спортлото!
показать весь комментарий
09.09.2024 01:25 Ответить
 
 