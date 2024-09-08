МИД Румынии осудил нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом": Призываем РФ прекратить безрассудную эскалацию
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Об этом МИД Румынии написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Преступные российские БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы решительно осуждаем эти нарушения и призываем Россию прекратить безрассудную эскалацию", - говорится в заявлении.
Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Пожалуйста, подождите...
Кто там ближе к румынам живет?
Ну скажите им что Россия в
однобортном не воюетв Х не сидит
Их МИД в Одноклассниках тусует.
МИД Румынии написал в https://x.com/MAERomania/status/1832693717993431115 соцсети Х , Источник: Раньше ноты писали, послов вызывали. Ща все в Х перешло.
І в скрипичному ключі
І в басовому
А чому на кацапській пишеш - нормальну мову не розумієш?
"...безрозсудну ескалацію" Так у Байдена ж говорять -- поки американські далекобійні ракети не роз%ярюють аеродроми і військові заводи на параші, ніякої ескалації не буде. Щось тут не так.
Не покаране зло не просто призводить до рецидиву, воно його провокує.
1. Поперше, нехай Голандія завоюе Монголію ( тяжелые рыцари, ландскнехты пошли завоевали Монголию)
2.Нехай ота Монголія завоюе оту Голландію (Орда, кибитки, верблюды)
3. Останне бажання. Собі що небудь.
Ні. Не треба мені ні жінки, ні корови. А нехай ота Голландія воюе з отою Монголію. А москалям Усі огороди потопчуть
МЗС Румунії засудило бомбордування Букурешта мацкалями
Мабуть засуджував точно не МКС
Хіба ви, як поляки, не бачите, що вас путін перевіряє на переляк?
Якщо ви лише "засуджуєте порушення повітряного простору Румунії під час атаки на українську цивільну інфраструктуру", (цими словами, у сенсі - це ж був напад не на Румунію, а лише на українців і тому реагуємо засудженням, замість знищення БПЛА та ракет РФ силами ППО НАТО), то цим ви виправдовуєте провокативно-неадекватну реакцію НАТО на зухвалі і нахабні напади агресора і самі ж стимулюєте подальшу ескалацію агресивних дій кремля, проти НАТО.
Через подібні недолугі самовиправдання, НАТО виглядає жалюгідно боягузливою і слабкою військовою організацією в очах агресора, саме це робить агресора-гопніка ще нахабнішим і агресивним. Така поведінка НАТО вочевидь створює невпевненість у громадян країн НАТО у спроможності захиститися від нападу путіна.
Може дружнім нам румунам і полякам варто звернути увагу на таку країну, як Турція, яка знищила не безпілотний ЛА, не безпілотну КР, а винищувач-бомбардувальник РФ, коли він на пару хвилин зухвало залетів у повітряний прості Туреччини. Чому ви не зробите так само?