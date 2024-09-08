В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ осудил нарушение Россией воздушного пространства Румынии во время дроновой атаки на Украину в ночь на 8 сентября.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Джоанэ назвал такие действия России "безответственными и потенциально опасными".
"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии. Хотя мы не имеем информации, которая бы указывала на преднамеренное нападение России на членов Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - заявил заместитель генсека Альянса.
Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
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НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
Безвідповідальні і потенційно
небезпечнілегковажні дії
A - action
T - talk
O - only
А не поляки чи молдовани
А ЧОГО ЗЕ НЕ ЗАДАСТЬ ЦЕ ПИТАННЯ НАТО ? Тобто навіщо то НАТО Европі якщо такий ЦІРК ? НАТО має збивати любу ракету що пересікає кордон ЕС. ЛЮБУ. І не треба в неї питати паспорт
І як ті дрони потрапили в Латвію якщо їх в Білорусі збили?..
ой!
безвідповідальними і потенційно небезпечними" Джерело:
Навіть не небезпечними.
А коли буде небезпечно?
Коли впадуть на голови громадян прикордонних з Україною країн. Чи може навіть на прибалтійські країни. Де межа цієї безмежної обережності?.
А нащо це нам
То можливо провокація
Озабочєни засуджуєм
Главное, что требуется от них, это помощь Украине, и то, как их население реагирует на эти прилеты, чтобы они не рассматривались как следствие этой помощи, которую следует прекратить, признаков этого нет, скорее наоборот.