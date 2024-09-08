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беспилотник (3145) НАТО (8637) Румыния (1041)

В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия

У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ осудил нарушение Россией воздушного пространства Румынии во время дроновой атаки на Украину в ночь на 8 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Джоанэ назвал такие действия России "безответственными и потенциально опасными".

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии. Хотя мы не имеем информации, которая бы указывала на преднамеренное нападение России на членов Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - заявил заместитель генсека Альянса.

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Читайте также: В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16
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Топ комментарии
+25
Кацапія - їбашить по штаб-квартирі НАТО, рівняє з землею Берлін, Париж, Лісабон і т.д, ловить і ї*е в ср*ку Столтенберга.

НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
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08.09.2024 19:34
+24
Тоб то можно далі водити по губам х....
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08.09.2024 19:19
+17
Бу-га-га! А коли ,,ненавмисно,, впаде в Бухаресті?
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08.09.2024 19:19
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Бу-га-га! А коли ,,ненавмисно,, впаде в Бухаресті?
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08.09.2024 19:19 Ответить
Кацапія - їбашить по штаб-квартирі НАТО, рівняє з землею Берлін, Париж, Лісабон і т.д, ловить і ї*е в ср*ку Столтенберга.

НАТО - "Це дуже,дуже безвідповідально. Не робіть так більше. Дякуємо".
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08.09.2024 19:34 Ответить
До того йде...
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08.09.2024 19:46 Ответить
І в той же самий час американські та європейські компанії будуть продавати оркам компоненти для зброї та купувати у них ресурси щоб вони мали 100 млрд.. військовий бюджет
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08.09.2024 20:10 Ответить
браво !!!!

Безвідповідальні і потенційно небезпечні легковажні дії
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08.09.2024 23:22 Ответить
N - not
A - action
T - talk
O - only
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09.09.2024 00:33 Ответить
Тоб то можно далі водити по губам х....
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08.09.2024 19:19 Ответить
Тєрпіли натавскіє))) їх бамбіть будуть а вони будуть розказувати казочки своїм плєбсам шо то так треба а то рішуче буде екскалація.
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08.09.2024 19:21 Ответить
Та й то. Доручили саме румуну Джоане з НАТО так слабенько виправдовуватись. Докотилось НАТО.
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08.09.2024 20:54 Ответить
Як відомо, російським дронам-вбивцям безпечно тільки на території України
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08.09.2024 19:21 Ответить
Виходить що дуже безпечно й відповідально..сюр..
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08.09.2024 20:18 Ответить
Кацапня зайвий раз перевіряє, наскільки сцикливий є Альянс.
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08.09.2024 19:21 Ответить
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08.09.2024 19:21 Ответить
Вазелін взяли, штани зняли, нахилилися.... чекаємо коли скажуть:"путін, вводі".
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08.09.2024 19:23 Ответить
В одной квартире кишки и кровь, из нее вываливается молоток которым дубасят жильцов. Соседи-гомосеки собрались и стали канючить как это безответственно.
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08.09.2024 19:23 Ответить
Гомосекі це руснява улюблена тема....
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08.09.2024 19:31 Ответить
В Москві в клубах більше гомосеків чим в Нідерландах...
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08.09.2024 20:12 Ответить
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани

А ЧОГО ЗЕ НЕ ЗАДАСТЬ ЦЕ ПИТАННЯ НАТО ? Тобто навіщо то НАТО Европі якщо такий ЦІРК ? НАТО має збивати любу ракету що пересікає кордон ЕС. ЛЮБУ. І не треба в неї питати паспорт
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08.09.2024 19:24 Ответить
Про "збиті" білорусами дрони заявили ті самі особи шо перед цим показували карту з "нападєнієм с чєтирєх направлєній".
І як ті дрони потрапили в Латвію якщо їх в Білорусі збили?..
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08.09.2024 19:40 Ответить
Мабуть не всі дрони збили
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08.09.2024 20:01 Ответить
***** ж обидится, а димон алкогольевич ядреной бонбой напугает.
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08.09.2024 20:03 Ответить
Ха-ха, турки кацапольота збили, а ці все дзюрять.
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08.09.2024 19:24 Ответить
Еще посла образцово-показательно пристрелили, пилота расстреляли, ятаган воткнули в .опу и наплевали ***** в плешивый гребень.
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08.09.2024 20:07 Ответить
І ніяких червоних ліній від *****, бігає перед Ердонаном навшпиньках.
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08.09.2024 21:12 Ответить
Нікчеми
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08.09.2024 19:25 Ответить
Які ж вони жалюгідні.
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08.09.2024 19:25 Ответить
Реакція . Дуже сильна .
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08.09.2024 19:27 Ответить
Потужна
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08.09.2024 20:20 Ответить
Таки дії означають, що хтось не поважає куколдів і сцить на їхнє безпорадне скавучання.
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08.09.2024 19:27 Ответить
А як передати словами співчутливо-осудливе цоконня язиком об піднебіння? Філологи?
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08.09.2024 19:27 Ответить
Як громадяніну краіни НАТО мені дуже соромно за все те що відбивается...ца ганьба.
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08.09.2024 19:28 Ответить
Це імпотенція Альянсу є - "безвідповідальною і потенційно небезпечною".
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08.09.2024 19:29 Ответить
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08.09.2024 19:29 Ответить
Хоть бы румын с НАТО не выгнали уж лучьше мадьяр.
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08.09.2024 19:42 Ответить
Не выгонят, они ж хорошо себя ведут - рашистские ракеты и шахеды не сбивают. Такие в НАТО нужны
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08.09.2024 21:33 Ответить
Цікаво що вам на це "засудження" скажуть прості громадяни Румунії..
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08.09.2024 19:31 Ответить
Нічого, взагалі
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08.09.2024 21:34 Ответить
залишилось трохи зачекати, коли шахед ********** на Браіла або на Фокшані, і тоі з F-16 можно буде зробити класне фото чорного стовпа диму на фоні сходу сонця.
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08.09.2024 19:31 Ответить
Ну-ну-ну, Вова
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08.09.2024 19:32 Ответить
Не буде НАТО нікого захищати, ті всі пусті заяви про п'яту статтю існують лише для того, щоб дрібні країни члени не почали розробляти свою ЯЗ і носії
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08.09.2024 19:32 Ответить
Якось так...
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08.09.2024 19:41 Ответить
Про це він https://x.com/Mircea_Geoana/status/1832720329199775906?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832720329199775906%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fv-nato-zasudili-porusenna-rf-povitranogo-prostoru-rumunii-pid-cas-ataki-na-ukrainu%2Fa-70165117 написав у соцмережі Х

ой!
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08.09.2024 19:32 Ответить
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08.09.2024 19:36 Ответить
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08.09.2024 20:13 Ответить
Дуже цікаве висловлювання
безвідповідальними і потенційно небезпечними" Джерело:
Навіть не небезпечними.
А коли буде небезпечно?
Коли впадуть на голови громадян прикордонних з Україною країн. Чи може навіть на прибалтійські країни. Де межа цієї безмежної обережності?.
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08.09.2024 19:41 Ответить
Не треба дій у відповідь
А нащо це нам
То можливо провокація
Озабочєни засуджуєм
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08.09.2024 19:42 Ответить
Куколди якісь, перепрошую
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08.09.2024 19:43 Ответить
По факту получается что Румыния предоставила русне воздушное пространство для военных действий и убийств украинцев. НАТО совсем уже импотенты
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08.09.2024 19:48 Ответить
НАТа як завжди відморозилась... А в Латвії теж чістА случайнА?
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08.09.2024 19:52 Ответить
Ну так если АТАКМСы не достают, поставьте Украине больше самолетов и тысячу(из более чем шести тысяч имеющихся) томагавки. На Сирию около 70 хватило.
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08.09.2024 20:00 Ответить
Как в анекдоте, реакция на испуг громкая и сопровождающаяся неприятным запахом
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08.09.2024 20:06 Ответить
Ну хоть в етот раз Украину не обвинили и то хорошо.
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08.09.2024 20:08 Ответить
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08.09.2024 20:14 Ответить
Румуни менше від держдепа залежні чим поляки, ті б після звінка з Вашингтона сказали що то український дрон або що його не знайшли щоб не було ескалації
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08.09.2024 20:16 Ответить
Та в глибоко в сраці вас має кацапстан з вашими стурбовонастями.......тьфу
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08.09.2024 20:54 Ответить
"Гідна" відповідь НАТО. Щось вони вже навіть ООН переплюнули по жалюгідності.
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08.09.2024 21:09 Ответить
якщо куйло прихватить бувщі країни Варшавського совкового збіговиська.котрі сьогодні в НАТИ.ТО НАТА так само засудить куйла стурбованістю і проковтне із задоволенням рашиського "вісюна"
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08.09.2024 21:09 Ответить
Непонятно возмущение комментаторов, какое дело украинцам до российского дрона, упавшего на страну НАТО, чем больше их туда попадет, тем меньше они вреда принесут Украине, это их забота, и им решения принимать.
Главное, что требуется от них, это помощь Украине, и то, как их население реагирует на эти прилеты, чтобы они не рассматривались как следствие этой помощи, которую следует прекратить, признаков этого нет, скорее наоборот.
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09.09.2024 12:01 Ответить
А Тобі "замполіту совкового союза і ідолопоклоннику рашистького вбивці "понятно","какое дело" було в де яких "стран НАТО"! і світового кровопивці ,та вбивці українського народу рашиста, до УКРАЇНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ???
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09.09.2024 14:44 Ответить
Бо наші понапридумали всілякі різні способи спроваджувати ті дрони десь від нас. Трохи електромагнітним впливом, трохи інфразвуком чи лазером, то теж військова таємниця. Щоб не здогадалися, краще всі хай думають, що то не ми
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08.09.2024 21:53 Ответить
Тут не румуны не виноваты, не поляцы, тут бидон, тварь, разваливает НАТу
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09.09.2024 00:08 Ответить
 
 