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Россияне оккупировали село Пречистовка вблизи Угледара - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал населенный пункт Пречистовка в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, враг продвинулся возле Водяного.

Как сообщалось, оккупанты возобновили удары с целью обхода Угледара с флангов.

Просування військ РФ поблизу Вугледару

Смотрите: Воинам 24 ОМБр удалось остановить вражеский штурм в Донецкой области и уничтожить три вражеских МТ-ЛБ и одну БМП. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9612) Угледар (127)


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Топ комментарии
+6
А як було? Закінчуйте носитись с тим Залужним.
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04.09.2024 08:19
+5
А мы - х*р зна зачем сидим в Курске.
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04.09.2024 09:56
+4
Ну а що поробиш, якщо в Омані ( а молжливо ще десь??) Зелене Чмо підписало якийсь папірець про здачу цих територій?? 👈
Якщо відмовиться здавати - то БАЦ!! І цей папірець покажуть всім
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04.09.2024 09:55
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Щодня кацапи щось окуповують.
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04.09.2024 04:08 Ответить

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04.09.2024 06:04 Ответить
А як було? Закінчуйте носитись с тим Залужним.
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04.09.2024 08:19 Ответить
Не робіть ні з кого ікони - ікони мовчать
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04.09.2024 10:37 Ответить
@ "Зміни на фронті на ранок 4 вересня:

Вугледарський напрямок.
Наприкінці 3 вересня противник захопив західну частину Пречистівки, що залишилася, і закріпився вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 3.4 км.
На схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська закріпилися вздовж лісосмуги завширшки до 2.1 км і продовжують штурмові дії на території згаданої шахти.
На південь і на схід від Водяного противник закріпився в районі ставка «Мильний», на околиці дачних ділянок і вздовж лісосмуг, зайнявши ділянку шириною до 3.6 км на глибину до 1.72 км.

Покровський напрямок.
У південно-західній частині Галицинівки дроноводи ЗСУ атакували позицію противника у житловій забудові.
📍48.0899366, 37.4254404
У районі Українська, Селидового, Новогродівки та Гродівки тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.

Торецький напрямок.
У північно-західній частині селища Дружба дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника вздовж вулиці Івана Мазепи.
📍48.4129945, 37.9041802
У Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Центральна, Лісова та Віктора Сорочука, за терикон шахти «Нова»."
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04.09.2024 07:34 Ответить
На фоні відступу навіть немає вже кілька днів переможних реляцій з якогось забитого села біля Корєнєво.
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04.09.2024 09:29 Ответить
Ну а що поробиш, якщо в Омані ( а молжливо ще десь??) Зелене Чмо підписало якийсь папірець про здачу цих територій?? 👈
Якщо відмовиться здавати - то БАЦ!! І цей папірець покажуть всім
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04.09.2024 09:55 Ответить
А пуйло домовився здати курськ, і теж підписав якийсь папірець
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04.09.2024 12:32 Ответить
А мы - х*р зна зачем сидим в Курске.
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04.09.2024 09:56 Ответить
Если бы в Курске а то за 14 км от границы и уже несколько дней нет информации об операции, но Сумы уже почти месяц разбирают регулярно Кабами и ракетами.
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04.09.2024 12:42 Ответить
Кому-то захотелось покормить местную популяцию кацапов, у которых дети и мужья в это время убивают украинцев.
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04.09.2024 12:48 Ответить
Такотож... А Гродовку сдаём за одни сутки.... При участии посетившего ее перед этим Сырского
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04.09.2024 13:17 Ответить
 
 