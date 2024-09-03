Оккупанты возобновили удары с целью обхода Угледара с флангов, - DeepState
Аналитики проекта DeepState сообщают о возобновлении ударов оккупантов, для поддержки попыток обойти город Угледар Донецкой области с флангов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.
"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там кацапы на 4 ВВТ с десантом залетели в село. Последних пытаются выкурить, бои продолжаются. Кацапы зашли и на территорию шахты "Южно-донбасская №1". Сегодня утром на Пречистовку ехало две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, смогли заехать в село со стороны Павловки. Продолжается бой", - отмечают в DeepState.
Впоследствии аналитики рассказали, что оккупанты проводили артиллерийскую поддержку штурмовых действий своих подразделений. По Шахтерскому кацапы били РСЗО, а по Водяному и Пречистовке из ствольной артиллерии.
По уточненным данным, село Пречистовка штурмовало не менее 12 ВВТ врага. Кацапы наладили логистику к селу, сконцентрировав в нем до 100 человек пехоты.
Также враг продвинулся в Нью-Йорке.
Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта возле Галициновки.
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Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.
Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.
Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.
А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).
Пояснення очевидне - кацапський бобік здох - бігати по степам це НЕ штурмувати черговий бамхут
гойда, братушки
ОВТ - озброєння та військова техніка. Це усталена абревіатура, якою позначають усе, що їздить, літає, має броню, колеса, гусеничні траки, ракетні двигуни, вилітає зі стволів чи сходить з направляючих, допомагає слухати ефір або, навпаки, глушити радіохвилі
Ми атакуємо курськ, замість того, щоб боронити свою землю... Дякуючи жидам та татарам )))