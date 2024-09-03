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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты возобновили удары с целью обхода Угледара с флангов, - DeepState

Нью-йорк (фото ілюстративне)

Аналитики проекта DeepState сообщают о возобновлении ударов оккупантов, для поддержки попыток обойти город Угледар Донецкой области с флангов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там кацапы на 4 ВВТ с десантом залетели в село. Последних пытаются выкурить, бои продолжаются. Кацапы зашли и на территорию шахты "Южно-донбасская №1". Сегодня утром на Пречистовку ехало две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, смогли заехать в село со стороны Павловки. Продолжается бой", - отмечают в DeepState.

Впоследствии аналитики рассказали, что оккупанты проводили артиллерийскую поддержку штурмовых действий своих подразделений. По Шахтерскому кацапы били РСЗО, а по Водяному и Пречистовке из ствольной артиллерии.

По уточненным данным, село Пречистовка штурмовало не менее 12 ВВТ врага. Кацапы наладили логистику к селу, сконцентрировав в нем до 100 человек пехоты.

Также враг продвинулся в Нью-Йорке.

Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта возле Галициновки.

Также читайте: На Покровском направлении с начала этих суток произошло 55 боев. Наши защитники отразили 48 наступательных действий, 7 - еще продолжаются, - Генштаб

Карта бойових дій поблизу Вугледара
Карта бойових дій поблизу Нью-Йорка

Автор: 

Донецкая область (9603) Угледар (127)


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Топ комментарии
+12
Зрада?

Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.

Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.

Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.

А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).
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03.09.2024 01:05
+9
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03.09.2024 02:59
+7
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03.09.2024 02:58
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Зрада?

Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.

Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.

Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.

А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).
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03.09.2024 01:05 Ответить
Дубль: ISW 03.09.2024: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на південно-східну околицю Торецька, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов приписав захоплення Північного (на схід від Торецька) 132-й мотострілецькій бригаді (2-й ОС ЛНР), а підрозділи бригади, як повідомляється, продовжують діяти на торецькому напрямку. ISW продовжує оцінювати, що російські сили ще НЕ просунулися до північно-східного Північного. ..... Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі продовження російських тактичних успіхів у цьому районі. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили відновили позиції в південно-західній Новогродівці (на південний схід від Покровська). Тож навчись "igor romanenko" фільтрувати інформацію перш ніж у черговий раз впадати у панічні настрої та розповсюджувати їх!!! Тож якщо десь і є "зрада" то виклюбчно у головах тих хто вірить кремлядській пропаганді, або просто, за відповідну оплату розповсюджкє її!
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03.09.2024 10:21 Ответить
У даному випадку все написане мною стосується тебе "Victor Litarchuk", але я ж чітко написав що це ДУБЛЬ написаного мною для "igor romanenko", а ви обидва, як виявляється, явно танцюєте під одну дудку!
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03.09.2024 10:24 Ответить
нічого не розумію - для чого розпорошувати зусилля на мишоловці під Вугледаром коли кацапи уже біля селідово біля торецька та часового яру...
Пояснення очевидне - кацапський бобік здох - бігати по степам це НЕ штурмувати черговий бамхут
гойда, братушки
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03.09.2024 12:37 Ответить
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03.09.2024 02:58 Ответить
Це просто 🤬ць
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03.09.2024 08:09 Ответить
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03.09.2024 02:59 Ответить
Що таке "ОВТ"?
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03.09.2024 03:31 Ответить
це такий трохи прибацаний військовий канцеляризм.
ОВТ - озброєння та військова техніка. Це усталена абревіатура, якою позначають усе, що їздить, літає, має броню, колеса, гусеничні траки, ракетні двигуни, вилітає зі стволів чи сходить з направляючих, допомагає слухати ефір або, навпаки, глушити радіохвилі
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03.09.2024 08:18 Ответить
Я думав: чи вони одну букву трохи переплутали в "Основний Бойовий Танк ОБТ", чи просто "Одиниця Військової Техніки" (беха, мєтла, поточніше б). А то взагалі ні про що. Хто на кому стояв?
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03.09.2024 08:25 Ответить
я теж спочатку подумав про ОБТ, а потім надзусиллям спустився таки на рівень журналіста, який у Києві пише про війну.
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03.09.2024 08:37 Ответить
Справа в тому, що якраз для ОБТ забагато, такими колонами вони ходили лише на початку есвео. От якби беха та особливо мєтла, цілком відповідає "одиниця військової техніки" та за кількістю теж.
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03.09.2024 09:06 Ответить
та ясно, що вони зараз не на дванадцяти ОБТ штурмуюють, бо часи ізобілія вже у минулому.
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03.09.2024 09:21 Ответить
Пора міняти посла у Великій Британії
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03.09.2024 04:22 Ответить
или убирать безсрочного на пенсию , после суда конечно
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03.09.2024 06:27 Ответить
зелену кротівню треба прибирати і то в турму на пожиттєве
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03.09.2024 08:26 Ответить
Як сповіщає ISW: https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375 Українські захисники минулої доби мають успіхи під містом Покровськ Донецької області. Як вказує їх карта мова йде про населений пункт Новогродівка. Тож не варто поспішати чути лише про погане а УВАЖНІШЕ відноситись до інформації і не поспішати прислухатись лише до одного її джерела!!!
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03.09.2024 09:13 Ответить
Знову обхід міста, І це повторюється і повторюється. В публікації написано що зайшла рота піхоти в Пречистовку, ще заїхали в інші н.п. Орки то заходять то заїздять а наші де.
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03.09.2024 09:20 Ответить
ISW 03.09.2024: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на південно-східну околицю Торецька, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень. Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов приписав захоплення Північного (на схід від Торецька) 132-й мотострілецькій бригаді (2-й ОС ЛНР), а підрозділи бригади, як повідомляється, продовжують діяти на торецькому напрямку. ISW продовжує оцінювати, що російські сили ще НЕ просунулися до північно-східного Північного. ..... Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі продовження російських тактичних успіхів у цьому районі. https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили відновили позиції в південно-західній Новогродівці (на південний схід від Покровська). Тож навчись "igor romanenko" фільтрувати інформацію перш ніж у черговий раз впадати у панічні настрої та розповсюджувати їх!!!
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03.09.2024 09:41 Ответить
Через місяць, хлопчику, подивимось на інформацію. Ти ще й читати не навчився а тільки своє пишеш. Я повторив інформацію з публікації і задав питання де були наші в районі цих н.п. що якась рота уже проблема.
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03.09.2024 09:48 Ответить
Якщо я "хлопчик" то тобі десь років за 80-т?! Тож коли й хто з нас навчився читати ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ, і за своє життя я переконався, що коли щось на кшталт того що написав ти "igor romanenko" друкують чи висловлюють люди, то це вказує як на їх нічим не обгрунтовану пихатість, так і на недолугість! І ПОВТОРЮСЬ - не варто робити висновки з якоїсь ОДНІЄЇ публікації перед тим не перевіривши її у інших джерелах. До того за цим виданням, де ми зараз спілкуємось, вже неодноразово помічено що воно поспішає писати саме про негатив "не помічаючи" позитивних новин. Чи це через поспіх, чи редакційна політика не знаю, але схиляюсь до другого, бо вже неодноразово був заблокований на цьому сайті саме за зауваження до подібної політики цього ресурсу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2024 10:11 Ответить
Ну не 80 а 70, але це неважливо. Важливо що б ти мене звільнив від себе і своєї ахінеї.
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03.09.2024 10:21 Ответить
А я тебе і не наймав, тож й звільнити не можу! Для того аби я тебе не коментував достатньо просто припинити розповсюджувати тобі "зрадофілію" через що взагалі виникає питання - а ти чиїх будеш "70-ти річний"?!
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03.09.2024 10:26 Ответить
Значить правильно тебе блокують хоча б за хамство.
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03.09.2024 10:33 Ответить
То оце я "хам" котрий від твого ім'я написав "Через місяць, хлопчику, подивимось на інформацію. Ти ще й читати не навчився а тільки своє пишеш."?! Тож знову ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ хто з нас реальний хам, тому слідкуй за тим ЩО САМЕ пишеш і досить валити з хворої голови на здорову!!!
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03.09.2024 11:54 Ответить
Цю війну Україна програла...

Ми атакуємо курськ, замість того, щоб боронити свою землю... Дякуючи жидам та татарам )))
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03.09.2024 09:44 Ответить
А як же, от тільки на твою кремлядську позицію "Lokal Winner" і будемо "звертати увагу"! "програли" ми при цьому знайшовши сили для того щоб звільнити 50% захопленого рашистами у лютому-березні 2022! "Програли" знайшовши ресурси для захоплення частини території самого нападника! "Програли" продовжуючи посилювати ЗСУ у протиповітряний захист! "Програли" так само як "програв" СРСР котрий виключно завдяки підтримки США зміг виграти війну, а зараз ці самі Штати допомагають нам! Тож щоб нам не казали кремлеботи час грає за Україну!!!!!!!!
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03.09.2024 10:16 Ответить
І тут Остапа понесло....
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03.09.2024 12:55 Ответить
 
 