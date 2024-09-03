Оккупанты возобновили удары с целью обхода Угледара с флангов, - DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают о возобновлении ударов оккупантов, для поддержки попыток обойти город Угледар Донецкой области с флангов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал проекта.

"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там кацапы на 4 ВВТ с десантом залетели в село. Последних пытаются выкурить, бои продолжаются. Кацапы зашли и на территорию шахты "Южно-донбасская №1". Сегодня утром на Пречистовку ехало две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, смогли заехать в село со стороны Павловки. Продолжается бой", - отмечают в DeepState.

Впоследствии аналитики рассказали, что оккупанты проводили артиллерийскую поддержку штурмовых действий своих подразделений. По Шахтерскому кацапы били РСЗО, а по Водяному и Пречистовке из ствольной артиллерии.

По уточненным данным, село Пречистовка штурмовало не менее 12 ВВТ врага. Кацапы наладили логистику к селу, сконцентрировав в нем до 100 человек пехоты.

Также враг продвинулся в Нью-Йорке.

Уточняется линия соприкосновения возле Лимана Первого и Водяного. Относительная стабилизация фронта возле Галициновки.

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