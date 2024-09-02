На Покровском направлении с начала этих суток произошло 55 боев. Наши защитники отразили 48 наступательных действий, 7 - еще продолжаются, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 175 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, применив 30 ракет, и 56 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 498 дронов-камикадзе и совершили более 2800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Пятнадцать боев завершены, четыре - еще продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Украинские защитники остановили восемь атак, десять - продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отражали семь вражеских наступательных действий в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного. В настоящее время продолжается два боевых столкновения.

На Краматорском направлении шли восемь боев, в частности, возле Клещиевки, Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 17 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. Сейчас продолжаются четыре атаки россиян.

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На Покровском направлении с начала этих суток продолжалось 55 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 48 наступательных действий, семь - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 414 оккупантов, из них 197 - безвозвратно. Также уничтожены танк, два бронетранспортера, один миномет, два БпЛА, три единицы автотранспорта, один мотоцикл и другой важный объект противника. К тому же поврежден один БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Украинска, Георгиевки и Константиновки. Девятнадцать боестолкновений завершены, шесть - до сих пор продолжаются.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении противник совершил 20 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.

На Приднепровском направлении российские захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции Сил обороны.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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