С начала суток произошло 105 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, - Генштаб ВСУ
С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 105 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Славгород, Александровка, Бачевск, Сопич, Сидоровка и Тимофеевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Глухову, Белополью и Заруцкому.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.
На Купянском направлении с начала суток происходило 13 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки оккупантов.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять - продолжаются.
На Сиверском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещиевки. Одна атака до сих пор продолжается. Ситуация под контролем наших войск.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боестолкновения завершены, шесть - продолжаются. К тому же, авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа вблизи Дачного.
На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 18 атак, сейчас идут 11 боев. Потери врага на этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбиты, две - еще продолжаются.
На Времевском направлении противник 15 раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершены, восемь - до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики били НАРами по Константиновке и Новодаровке.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, совершил удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.
На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.
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Селидове для окупантів виявилося набагато міцнішим горішком, ніж Очеретине чи Новогродівка…
Основний напрямок, яким російські окупаційні війська (РОВ) намагаються прорватися в Селидове - це східний - вулиця Берегова. Але тут є нюанс.
Вулиця йде південним берегом річки Солона і перехід на північний берег можливий лише вулицею Миру, Павлова та Козацької. Але до них РОВ і близько ще не підійшли. А якщо підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи.
Також важливо розуміти, що вулицею Миру йде канал від шахти ім.Коротченка, з териконом заввишки 40 метрів. Тобто східний напрямок удару для РОВ має ряд як мінімум природних і як максимум штучних перешкод, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100% своїх можливостей.
З північного напрямку РОВ зайшли в зоні шахти «Котляревська» (колишня "росія"), але подальше просування застопорилося водовідстійниками та штучними висотами - териконом Коротченка. При цьому, захІд у саме місто строго з півночі із траси Е-50 по вулиці Лесі Українки з правого флангу підтискається каналом, а з лівого - териконом Коротченка. І щоб зайти в Селидове з півночі РОВ необхідно прориватися цим прямим коридором протяжністю 2,5 км, що прострілюється з висоти і вогневих точок. Такий собі - тир.
Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону Силами оборони України (СОУ) обіцяє куди більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, аніж на напрямку Очеретине-Новогродівка.
Нині Селидове починає виконувати саме ту роль, яку по лінії Гродівка-Новогродівка не виконала донедавна багатообіцяюча Новогродівка."