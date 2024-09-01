Враг ищет слабые места в нашей обороне на Сиверском направлении, на Торецком активно применяет штурмовую авиацию, - Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Всего с начала суток произошло 91 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 сентября.

Удары по территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Порозок, Дмитровка и Высокое. Противник нанес авиационные удары по населенным пунктам таких как Белополье, Большая Писаревка, Бунякино и Ободы, в общем сбросив девять КАБов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. Сейчас продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

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На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Восемь боестолкновений завершились, еще два - продолжаются.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Раздоловка защитниками украинской земли отбито пять атак противника.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили четыре атаки вблизи населенных пунктов Андреевка, Клещиевка и Майское, еще одна атака продолжается в районе Маркового.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районе Торецка и Нелиповки. Украинские воины отбили восемь атак противника, еще два боевых столкновения продолжаются. Противник активно применяет штурмовую авиацию.

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На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, семь боев - еще продолжаются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе сейчас продолжаются три атаки оккупационной армии. Вблизи Константиновки и Георгиевки украинские защитники отбили 11 атак противника.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении произошло пять вражеских атак неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки. Продолжается бой.

На Ореховском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили. Однако, ведут постоянные обстрелы населенных пунктов из всех имеющихся образцов вооружения. Нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении враг безуспешно один раз попытался атаковать наших защитников.

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Как отметили в Генштабе, оккупанты не прекращают бомбардировки своей территории. По имеющейся информации, за сегодня по территории Курской области нанесено четыре авиаудара с применением четырех КАБов.