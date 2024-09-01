Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку, на Торецькому активно застосовує штурмову авіацію, - Генштаб

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Загалом від початку доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 вересня.

Удари по території України

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Порозок, Дмитрівка та Високе. Противник завдав авіаціних ударів по населених пунктах таких як Білопілля, Велика Писарівка, Бунякине та Ободи, загалом скинувши дев’ять КАБів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

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На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Вісім боєзіткнень завершилися, ще два - триває.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Роздолівка оборонцями української землі відбито п’ять атак противника.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Майське, ще одна атака триває в районі Маркового.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак у районі Торецька та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще два боєвих зіткнення тривають. Противник активно застосовує штурмову авіацію.

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На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, сім боїв – ще тривають.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають три атаки окупаційної армії. Поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Триває бій.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. Проте, ведуть постійні обстріли населених пунктів з усіх наявних зразків озброєння. Завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворог безуспішно один раз спробував атакувати наших оборонців.

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Як зазначили в Генштабі, окупанти не припиняють бомбардування своєї території. За наявною інформацією, за сьогодні по території Курської області завдано чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів.