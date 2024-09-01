Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 616 300 осіб (+1350 за добу), 8592 танки, 17636 артсистем, 16760 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 616 300 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 616300 (+1350) осіб,
танків - 8592 (+10) од,
бойових броньованих машин - 16760 (+24) од,
артилерійських систем - 17636 (+22) од,
РСЗВ - 1176 (+0) од,
засоби ППО - 940 (+0) од,
літаків - 368 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14507 (+36),
крилаті ракети - 2557 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 23881 (+56) од,
спеціальна техніка - 2991 (+14)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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126! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 616 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
От і розповідають "фоми невіруючі" про "ГШ ЗСУ приписує кількість бойових втрат кацапів".
Чумардоси з косами стоять..
По дохлим кацапам - статистика майже аналогічна: в серпні другий місячний результат за весь період війни: 36810 проти травневих 38940.
Тож якщо щось десь і "замінюється", то це "танки на дохлих кацапів". Кількість танків на фронті в кацапів реально впала в рази. Як і БМП/БТР/МТЛБ. Що і спричиняє кратне збільшення втрат кацапів в особовому складі. І не варто розповідати "а от під Покровськом пруть на БМП". Так, пруть. А на всіх інших ділянках - пруть гольфкарах та мотиках. І тільки виснаженість ЗСУ в цілому - не дозволяє розхєрачити у багатьох місцях оборонні порядки кацапів, в яких техніки - в рази менше, ніж торік.
От дивіться: третя штурмова розхєрачила під Харковом якийсь батальйонний вузол оборони засрашинців. Щоб його засрашинцям повернути - їх треба або знов 2-3 тижні "штурмувати" чмобами на гольфкарах. Або контратакувати оперативно танковою ротою принаймні, а краще - батальйоном. Ви бачили за тиждень повідомлення про масовані танкові атаки під Харковом? Ніхєра. От вам і відповідь.
Загалом літо 107 520 орків
35 030 / 35 680 / 36 810
Весь 22 рік 106 720
Марно сподіватись що кількість м'яса якось турбує каціпів
Танки 193, найменше за місяць в цьому році
ББМ 557, найменше за місяць в цьому році
Ні не економлять, тупо нестача, інкасаторські машини вже використовують як легкоброньовані авто але і їх не безодня.
Арта 1 517, липень (рекорд) 1 520, червень 1 415
Загалом літо ствольна арта 4 452 од. сезонний рекорд
РСЗВ в серпні 44 од, здавалось би і не багато, проте це місячний рекорд у цьому році. За сезон 88, рівно стільки ж було і за зиму і за весну ц.р. - стабільність.
ППО 125 од за сезон, весна 124, зима 89
Логістика 2 065, другий після липня 2 103 показник, за дві тисячі більше невиходило в жоддному місяці з початку війни. Червень 1 707 і в суммі маємо сезонний рекорд у 5 875 авто (весна 4 800)
Спецтехніка 278 - місячний рекорд, червень 267, липень 265 що загалом за літо складає 810 од - сезонний рекорд. Весна 570, зима 474.