Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 616 300 осіб (+1350 за добу), 8592 танки, 17636 артсистем, 16760 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 616 300 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 616300 (+1350) осіб,

танків - 8592 (+10) од,

бойових броньованих машин - 16760 (+24) од,

артилерійських систем - 17636 (+22) од,

РСЗВ - 1176 (+0) од,

засоби ППО - 940 (+0) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14507 (+36),

крилаті ракети - 2557 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 23881 (+56) од,

спеціальна техніка - 2991 (+14)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.