Дрони 3 ОШБр знищили 7 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Сім одиниць ворожої техніки і все уражено дронами воїнів 3 ОШБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Безпілотники Третьої штурмової пробили російську броню - мотолигу та броньований "Тайфун-К". Завдали нищівного ураження ворожим "буханкам", КамАЗам і ГАЗам. Вантажівки возили окупантам БК, солярку, і самих росіян. Тому потрапили під утилізацію ударниками у зоні бригади", - йдеться у повідомленні.

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