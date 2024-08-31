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Новини Війна
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Дрони 3 ОШБр знищили 7 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Сім одиниць ворожої техніки і все уражено дронами воїнів 3 ОШБр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Безпілотники Третьої штурмової пробили російську броню - мотолигу та броньований "Тайфун-К". Завдали нищівного ураження ворожим "буханкам", КамАЗам і ГАЗам. Вантажівки возили окупантам БК, солярку, і самих росіян. Тому потрапили під утилізацію ударниками у зоні бригади", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

знищення (7190) дрони (4656) 3 Окрема штурмова бригада (426)


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Наші пташки Перемоги
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31.08.2024 12:54 Відповісти
А це хіба так можна ? Сумніваюсь шось.
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31.08.2024 13:05 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.08.2024 15:27 Відповісти
В чому проблема тим самим дронам прибрати 5-6 ефективних зрадників?
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31.08.2024 19:54 Відповісти
 
 