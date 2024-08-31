Дрони 3 ОШБр знищили 7 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО
Сім одиниць ворожої техніки і все уражено дронами воїнів 3 ОШБр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Безпілотники Третьої штурмової пробили російську броню - мотолигу та броньований "Тайфун-К". Завдали нищівного ураження ворожим "буханкам", КамАЗам і ГАЗам. Вантажівки возили окупантам БК, солярку, і самих росіян. Тому потрапили під утилізацію ударниками у зоні бригади", - йдеться у повідомленні.
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Любо Неожиданнов
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