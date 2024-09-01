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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 616 300 человек (+1350 за сутки), 8592 танка, 17636 артсистем, 16760 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 616 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 616300 (+1350) человек,

танков - 8592 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 16760 (+24) ед,

артиллерийских систем - 17636 (+22) ед,

РСЗО - 1176 (+0) ед,

средства ППО - 940 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14507 (+36),

крылатые ракеты - 2557 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23881 (+56) ед,

специальная техника - 2991 (+14)

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ліквідація військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19154) Генштаб ВС (6245) ликвидация (3523) уничтожение (6883) техника (1734)


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Топ комментарии
+27
Минув 3847 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 616 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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01.09.2024 07:32
+18
Тільки що говорив з сусідом Син - в ЗСУ Офіцер Зараз воює на Курщині Каже: "Лізуть - не рахуючись з втратами Хлопці насилу встигають магазини та стрічки кулеметні споряджать!"
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01.09.2024 07:41
+14
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01.09.2024 07:33
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Правила форума Совет форумчан
Минув 3847 день москальсько-української війни.
126! одиниць техніки та 1350! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 616 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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01.09.2024 07:32 Ответить
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01.09.2024 07:33 Ответить
Тільки що говорив з сусідом Син - в ЗСУ Офіцер Зараз воює на Курщині Каже: "Лізуть - не рахуючись з втратами Хлопці насилу встигають магазини та стрічки кулеметні споряджать!"
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01.09.2024 07:41 Ответить
у всіх війнах без вийнятку кацапи використовують лише одну тактику , засипати трупами
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01.09.2024 07:56 Ответить
ну так, у 2Світову, яка в них носить доволі тупу, міфічну назву "вов", червоножопі комуно-нацисти,комуняки та нквдсти, так само "воювали", правда замість себе гнали під німецькі танки, доти, дзоти окуповані народи імперії - українців, білорусів, казахів і тд.тп. !!!
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01.09.2024 08:29 Ответить
може, й так... але все-одно, як на мене, кількість 200/300-тих касапів в штабі сирського приписують... По техніці, схоже - таки може бути більш-менш відповідає реальності...
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01.09.2024 08:40 Ответить
Не думаю - що це щось суттєво змінює! По-перше - ми не враховуємо смертність та безповоротні втрати (ампутації та інші "розлади здоров"я") в кацапських госпіталях Потім самогубства та "дружеские перестрелки па пьянке" "Камандирскае "абнуление" Ну і дезертирство!
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01.09.2024 09:00 Ответить
А як на мене - не дописують. Тобто навпаки - применшують. Просто техніку хоч на супутникових знімках можна порахувати - на базах зберігання, на заводах ремонтних (БТРЗ) і це не дозволяє всіляким недолугим "аналітикам" розповідати про "та там ще трульйон танків за Уралом і взагалі - то все подряпини, вночі відтягли і відремонтували до заводського блиску". А тіла кацапів порахувати доволі важко - братських могил у вигляді "повністю викогрів БМП чи то з 3 кацапами всередині, чи то з повним відсіком штурмовиків + 7-8 кацапів" або "скільки-то зайшло в бліндах, потім туди залетів дрон - хєр зна скільки здохло" - безлів.

От і розповідають "фоми невіруючі" про "ГШ ЗСУ приписує кількість бойових втрат кацапів".
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01.09.2024 12:44 Ответить
Здоров'я удачі та подільше мертвих орків
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01.09.2024 13:56 Ответить
Вздовж широких берегів Амура
Чумардоси з косами стоять..
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01.09.2024 19:18 Ответить
Ось так плавно ми проскочили 615000 вбитих москалів . Слава ЗСУ .
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01.09.2024 07:54 Ответить
Видно, что артсистемы заменяются дохлыми орками. Всё по Мюнхгаузену.
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01.09.2024 08:33 Ответить
По арт-системам в серпні показаний 2й результат місячний за весь період війни: 1517 одиць (в липні - 1520 одицинь). Тобто - систематичність знищення арти кацапів не зменшується.

По дохлим кацапам - статистика майже аналогічна: в серпні другий місячний результат за весь період війни: 36810 проти травневих 38940.

Тож якщо щось десь і "замінюється", то це "танки на дохлих кацапів". Кількість танків на фронті в кацапів реально впала в рази. Як і БМП/БТР/МТЛБ. Що і спричиняє кратне збільшення втрат кацапів в особовому складі. І не варто розповідати "а от під Покровськом пруть на БМП". Так, пруть. А на всіх інших ділянках - пруть гольфкарах та мотиках. І тільки виснаженість ЗСУ в цілому - не дозволяє розхєрачити у багатьох місцях оборонні порядки кацапів, в яких техніки - в рази менше, ніж торік.

От дивіться: третя штурмова розхєрачила під Харковом якийсь батальйонний вузол оборони засрашинців. Щоб його засрашинцям повернути - їх треба або знов 2-3 тижні "штурмувати" чмобами на гольфкарах. Або контратакувати оперативно танковою ротою принаймні, а краще - батальйоном. Ви бачили за тиждень повідомлення про масовані танкові атаки під Харковом? Ніхєра. От вам і відповідь.
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01.09.2024 12:59 Ответить
Чумардоси за серпень 36 810 другий після травня (38 940) показник.
Загалом літо 107 520 орків
35 030 / 35 680 / 36 810
Весь 22 рік 106 720
Марно сподіватись що кількість м'яса якось турбує каціпів

Танки 193, найменше за місяць в цьому році
ББМ 557, найменше за місяць в цьому році
Ні не економлять, тупо нестача, інкасаторські машини вже використовують як легкоброньовані авто але і їх не безодня.

Арта 1 517, липень (рекорд) 1 520, червень 1 415
Загалом літо ствольна арта 4 452 од. сезонний рекорд

РСЗВ в серпні 44 од, здавалось би і не багато, проте це місячний рекорд у цьому році. За сезон 88, рівно стільки ж було і за зиму і за весну ц.р. - стабільність.

ППО 125 од за сезон, весна 124, зима 89

Логістика 2 065, другий після липня 2 103 показник, за дві тисячі більше невиходило в жоддному місяці з початку війни. Червень 1 707 і в суммі маємо сезонний рекорд у 5 875 авто (весна 4 800)

Спецтехніка 278 - місячний рекорд, червень 267, липень 265 що загалом за літо складає 810 од - сезонний рекорд. Весна 570, зима 474.
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01.09.2024 13:43 Ответить
Дякую, дуже подобається Ваш статистичний аналіз
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01.09.2024 15:09 Ответить
 
 