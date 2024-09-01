Оккупанты концентрируют усилия возле Гродовки, Новогродовки и Михайловки на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 31 августа 2024 года, по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов десятью ракетами, 73 авиационных удара, задействовав 96 КАБов. Кроме этого, осуществил почти 3900 обстрелов, 96 из них - из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мануховка, Глухов, Ободы, Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка, Селидово, Покровск, Александрополь, Мирноград, Водяное, Константиновка, Новоукраинка, Константинополь и Ровнополь.

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Удары по врагу

За вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один - по складу боеприпасов оккупантов.

Также напоминается, что в целом, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1350 российских захватчиков. Также враг потерял 10 танков, 24 боевых бронированных машины, 22 артиллерийских системы, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и 14 единиц специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении произошло две вражеских атаки, в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны оккупантов за сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново, Глушковки и Берестового.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак захватчиков в районах девяти различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебово и Невского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звановки и Выемки.

"На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки Часова Яра и Калиновки. Возле последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов от всех боестолкновений", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка - шесть, двадцать и десять соответственно.

Также Генштаб информирует, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Украинская, Лесовки, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 13 штурмовых действий.

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Обстановка на Юге

Как отмечается, на Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения: два неподалеку Работино и два - в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки оккупантов.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Продолжается операция в Курской области, где российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбардируют свои города и села", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.