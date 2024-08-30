Больше всего РФ штурмует на Покровском направлении. С начала суток на фронте - 109 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

С начала суток произошло 109 боевых столкновений с российскими захватчиками, которые продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Дружба, Ромашково, Сопич, Кучеровка, Нововасильевка, Покровка, Мезеновка, Хреновка, Луговка, Славгород, Новая Гута, Студенок, Порозок, Клюсы, Тимофеевка, Старая Гута, Рудак, Чуйковка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумах, Глухову и Сосновке.

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Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Плетеневки и Волчанска, где до сих пор продолжается одна атака. К тому же россияне нанесли два удара КАБами в районы Гоптовки и Семеновки.

На Купянском направлении враг проводил 18 наступательных действий у Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. В настоящее время продолжаются шесть атак.

На Лиманском направлении противник 13 раз штурмовал неподалеку Твердохлебово, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Невского и Новосадового. Двенадцать атак украинские защитники отбили, одна - продолжается.

На Сиверском направлении Силы обороны отражали три атаки россиян вблизи Выемки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Один бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

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На Краматорском направлении враг шесть раз наступал в сторону Калиновки, Часова Яра, Ступочек, Ивановского и Андреевки. Пять атак остановлены, одна - продолжается. Также российские оккупанты нанесли два авиаудара по Часову Яру и Дмитровке.

На Торецком направлении захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Девять боестолкновений завершены, одно - продолжается. Авиация агрессора нанесла удар НАРами возле Дружбы.

На Покровском направлении россияне совершили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 28 атак, сейчас идут восемь боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 14 раз вблизи Украинской, Галициновки, Георгиевки и Константиновки. Десять попыток врага продвинуться отбиты, четыре - еще продолжаются.

На Времевском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции возле Водяного и Угледара. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики сбросили два КАБа неподалеку Садового, а также запустили НАРы по Егоровке и Солодкому.

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Боевые действия на Юге

На Ореховском направлении враг совершил наступательное действие вблизи Работино. Украинские защитники отбили атаку.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, атакуя позиции наших подразделений.

На других направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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