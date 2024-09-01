Окупанти концентрують зусилля біля Гродівки, Новогродівки та Михайлівки на Покровському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 31 серпня 2024 року, по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційних удари, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Манухівка, Глухів, Ободи, Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, Сергіївка, Гродівка, Миколаївка, Селідове, Покровськ, Олександропіль, Мирноград, Водяне, Костянтинівка, Новоукраїнка, Костянтинопіль та Рівнопіль.

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Удари по ворогу

За вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів.

Також нагадується, що загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1350 російських загарбників. Також ворог втратив 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу сягла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

"На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень", - йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка - шість, двадцять та десять відповідно.

Також Генштаб інформує, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 13 штурмових дій.

Читайте: Ворог був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках, проте найгарячіша ситуація лишається на Покровському, - Генштаб

Обстановка на Півдні

Як зазначається, на Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойові зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села", - наголошують у Генштабі.

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Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.