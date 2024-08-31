Ворог був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках, проте найгарячіша ситуація лишається на Покровському, - Генштаб
Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Суми, Глухів, Соснівка, Шалигине Сумської області; Харків, Чугуїв, Гоптівка, Семенівка, Сенькове, Глушківка Харківської області; Часів Яр, Дмитрівка, Дружба, Михайлівка, Селидове, Олександропіль, Водяне, Єгорівка, Солодке Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.
На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.
На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.
Ситуація на півдні та півночі
На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.
На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.
На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.
Удари по ворогу
Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становслять 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 62 автомобілі та 10 одиниць спеціальної техніки.
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Вугледарський напрямок.
На схід і на південний схід від селища Водяне противник продовжує тиснути вздовж Ікряної балки у напрямку дачних ділянок та з району траси О0532 у напрямку Водяного.
На Курахівському напрямку противник за підтримки бронетехніки спробував прорватись у Максимільянівці. У ході бою бійцям 46-го ОАеМБр ЗСУ вдалося знищити 2 БМП, 4 БТР і відкинути російські війська на вихідні позиції.
У районі села Костянтинівка зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок.
На південь від Карлівки російські війська просунулися з району н.п. Нетайлово і встановили прапор на будівлі Карлівської (Покровської) фільтрувальної станції, подальший тиск з якої дозволив супротивнику зайняти Карлівку.
Бої продовжуються у напрямку балки Вовча.
📍48.101576, 37.504702
Північна частина Галіцинівки перейшла під контроль супротивника.
У районі Глухої балки ворожі штурмові групи вийшли на північну околицю Долинівки.
У районі Селидове та Новогродівки тривають важкі бойові зіткнення.
У сукупності противник зайняв ділянку завширшки до 9.56 км на глибину до 2.61 км.
Торецький напрямок.
У східній частині Торецька зберігається висока інтенсивність бойових дій у «Мікрорайоні №1» та садовому товаристві «Шахтар».
У західній частині селища Дружба бійці спецбатальйону «Шквал» ЗСУ відбили атаку супротивника вздовж вулиці Дальня та під час бою взяли в полон трьох російських військових.
📍48.412663, 37.902312
Куп'янський напрямок.
На південь від Піщаного противник просунувся в районі урочища Вовче на глибину до 1.45 км. На захід від села тривають бойові зіткнення в напрямку лісопосадки.
У Стельмахівці противник пробився до центральної частини села, де встановив прапор на одному з будинків. Зберігається висока інтенсивність бойових дій.
📍49.477481, 37.900037
Курська область.
У Суджанському районі противник із ствольної артилерії обстріляв н.п. Черкаська Конопелька, цим самим повідомляючи про просування ЗСУ на глибину до 2.27 км та публікуючи відповідні кадри.
📍51.1540883, 35.3446614
У районі н.п Мартинівка та Нечаєв тривають бойові зіткнення з перемінним успіхом.
У Кореньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі н.п. Кремяноє, Корєнєво та Краснооктябрскоє.
Соромно жити і не знати.