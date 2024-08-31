Враг был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях, однако самая горячая ситуация остается на Покровском, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумы, Глухов, Сосновка, Шалигино Сумской области; Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области; Часов Яр, Дмитровка, Дружба, Михайловка, Селидово, Александрополь, Водяное, Егоровка, Сладкое Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении шли 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Калиновки, Часова Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино.

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

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На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики восемь раз наступали возле Угледара и Водяного. Успеха не имели.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1360 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 18 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 62 автомобиля и 10 единиц специальной техники.

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