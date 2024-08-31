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Новости Война
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Враг был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях, однако самая горячая ситуация остается на Покровском, - Генштаб

ЗСУ

За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумы, Глухов, Сосновка, Шалигино Сумской области; Харьков, Чугуев, Гоптовка, Семеновка, Сеньково, Глушковка Харьковской области; Часов Яр, Дмитровка, Дружба, Михайловка, Селидово, Александрополь, Водяное, Егоровка, Сладкое Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении шли 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Калиновки, Часова Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино.

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

Читайте: Больше всего РФ штурмует на Покровском направлении. С начала суток на фронте - 109 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики восемь раз наступали возле Угледара и Водяного. Успеха не имели.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

Читайте: На левобережье Херсонщины и Ореховском направлении Силы обороны улучшили тактическое положение , - ОГВ "Таврія"

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1360 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 18 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 62 автомобиля и 10 единиц специальной техники.

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Автор: 

Генштаб ВС (6238) боевые действия (3999)


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@ "Зведення на ранок 31 серпня 2024:

Вугледарський напрямок.
На схід і на південний схід від селища Водяне противник продовжує тиснути вздовж Ікряної балки у напрямку дачних ділянок та з району траси О0532 у напрямку Водяного.

На Курахівському напрямку противник за підтримки бронетехніки спробував прорватись у Максимільянівці. У ході бою бійцям 46-го ОАеМБр ЗСУ вдалося знищити 2 БМП, 4 БТР і відкинути російські війська на вихідні позиції.
У районі села Костянтинівка зберігається висока інтенсивність бойових дій.

Покровський напрямок.
На південь від Карлівки російські війська просунулися з району н.п. Нетайлово і встановили прапор на будівлі Карлівської (Покровської) фільтрувальної станції, подальший тиск з якої дозволив супротивнику зайняти Карлівку.
Бої продовжуються у напрямку балки Вовча.
📍48.101576, 37.504702
Північна частина Галіцинівки перейшла під контроль супротивника.
У районі Глухої балки ворожі штурмові групи вийшли на північну околицю Долинівки.
У районі Селидове та Новогродівки тривають важкі бойові зіткнення.
У сукупності противник зайняв ділянку завширшки до 9.56 км на глибину до 2.61 км.

Торецький напрямок.
У східній частині Торецька зберігається висока інтенсивність бойових дій у «Мікрорайоні №1» та садовому товаристві «Шахтар».
У західній частині селища Дружба бійці спецбатальйону «Шквал» ЗСУ відбили атаку супротивника вздовж вулиці Дальня та під час бою взяли в полон трьох російських військових.
📍48.412663, 37.902312

Куп'янський напрямок.
На південь від Піщаного противник просунувся в районі урочища Вовче на глибину до 1.45 км. На захід від села тривають бойові зіткнення в напрямку лісопосадки.
У Стельмахівці противник пробився до центральної частини села, де встановив прапор на одному з будинків. Зберігається висока інтенсивність бойових дій.
📍49.477481, 37.900037

Курська область.
У Суджанському районі противник із ствольної артилерії обстріляв н.п. Черкаська Конопелька, цим самим повідомляючи про просування ЗСУ на глибину до 2.27 км та публікуючи відповідні кадри.
📍51.1540883, 35.3446614
У районі н.п Мартинівка та Нечаєв тривають бойові зіткнення з перемінним успіхом.
У Кореньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі н.п. Кремяноє, Корєнєво та Краснооктябрскоє.
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31.08.2024 08:46 Ответить
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31.08.2024 08:58 Ответить
хто. такий. валерій. прозапас.
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31.08.2024 11:42 Ответить
У Гуглі спитай.
Соромно жити і не знати.
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31.08.2024 11:50 Ответить
а. ну ок. полутав з якимсь закритим профілем на фейсбуці Чмута, то мабуть його цитували просто
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31.08.2024 11:56 Ответить
 
 