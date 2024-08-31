Враг пытается найти слабину в нашей обороне на Северском направлении, - Генштаб

С начала суток, 31 августа 2024 года, враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Наиболее активен противник на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, Сумская и Черниговская области страдают от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. В частности, под вражеское огневое воздействие попали 15 районов различных населенных пунктов. Среди них Хреновка, Уланово, Большая Писаревка, Славгород и Степок. Сопыч обстрелян дважды, а Порозок - трижды. Авиабомбами российские террористы целились, в частности, по Глухову, Мануховке, Журавке и Ободам.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении в настоящее время продолжается атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

По данным Генштаба, на Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции наших подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боестолкновений еще продолжаются.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебово, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три - продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.

"Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звановки и Спорного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что на Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов возле Калиновки, Часова Яра, Андреевки и Клещиевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.

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На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Восемь из них наши воины остановили. Бой еще идет в районе Нелиповки, где враг атакует активнее всего.

"На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи различных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений, почти половина, прошли возле Новогродовки. Селидово и Покровск подверглись ударам КАБами", - добавляют в Генштабе.

Зафиксирована 21 вражеская атака в сторону Украинска, Лесовки, Галициновки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении. В районах Георгиевки и Константиновки оккупанты прикладывали основные усилия - провели одиннадцать и пять штурмов соответственно.

Обстановка на юге

На Времевском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку Угледара и Времевки. Еще трижды враг проводил атаки в сторону Макаровки - получил жесткий отпор.

На Ореховском направлении оккупанты безуспешно атаковали трижды, возле Малой Токмачки и Работино. По Ровнополю выпустили двадцать неуправляемых авиаракет из вооружения вертолетов.

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На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм.

На остальных направлениях без особых изменений.