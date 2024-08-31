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Новини Війна
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Ворог намагається знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 31 серпня 2024 року

Від початку доби, 31 серпня 2024 року, ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активний противник на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, Сумська та Чернігівська області потерпають від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 15 районів різних населених пунктів. Серед них Хрінівка, Уланове, Велика Писарівка, Славгород та Степок. Сопич обстріляно двічі, а Порозок - тричі. Авіабомбами російські терористи цілили, зокрема, по Глухову, Манухівці, Журавці та Ободах.

Також читайте: Ворог був активним на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках, проте найгарячіша ситуація лишається на Покровському, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

За даними Генштабу, На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три - продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.

"Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що на Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.

Також читайте: Найгарячіше на Покровському напрямку, ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них наші воїни зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.

"На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами", - додають у Генштабі.

Зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля - провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки - отримав жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.

Також читайте: Найбільше РФ штурмує на Покровському напрямку. Від початку доби на фронті 109 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.

На решті напрямків без особливих змін.

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) бойові дії (3754)


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І хто б міг таке подумати?
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31.08.2024 17:45 Відповісти
 
 