На Харьковщине враг проводит перегруппировку подразделений. В Волчанске ударили с РСЗО по южной части города, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки на Харьковщине произошло 7 боевых столкновений. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты проводят перегруппировку подразделений на передовых позициях и эвакуацию потерь.

Вблизи Лукьянцев враг осуществил перегруппировку подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Проводит меры логистического обеспечения.

В районе Старицы и Огурцово враг проводит мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БпЛА с целью выявления подразделений Сил обороны. Применил РСЗО по южной части города.

В районе населенного пункта Тихое противник завершает замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.

Боевые действия

За прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 5 авиаударов с использованием 8 КАБов и нанесли 31 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины противник обстрелял 401 раз.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери армии РФ

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности:

17 артиллерийских систем;

18 автомобилей;

5 единиц специальной техники;

39 БпЛА.

Уничтожено 52 укрытия для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.

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