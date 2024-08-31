На Харьковщине враг проводит перегруппировку подразделений. В Волчанске ударили с РСЗО по южной части города, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки на Харьковщине произошло 7 боевых столкновений. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
В районе населенного пункта Глубокое оккупанты проводят перегруппировку подразделений на передовых позициях и эвакуацию потерь.
Вблизи Лукьянцев враг осуществил перегруппировку подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Проводит меры логистического обеспечения.
В районе Старицы и Огурцово враг проводит мероприятия логистического обеспечения и инженерного оборудования позиций.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БпЛА с целью выявления подразделений Сил обороны. Применил РСЗО по южной части города.
В районе населенного пункта Тихое противник завершает замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.
Боевые действия
За прошедшие сутки произошло 7 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 5 авиаударов с использованием 8 КАБов и нанесли 31 удар дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины противник обстрелял 401 раз.
С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери армии РФ
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 17 артиллерийских систем;
- 18 автомобилей;
- 5 единиц специальной техники;
- 39 БпЛА.
Уничтожено 52 укрытия для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.
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І все. Не кажуть причини хвороби, не кажуть діагноз, не кажуть, що роблять, не кажуть, що ВАМ треба робити, не кажуть, що чекає на хворого. І так триває 2,5 роки.
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