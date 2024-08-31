На Харківщині ворог проводить перегрупування підрозділів. У Вовчанську вдарили з РСЗВ по південній частині міста, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби на Харківщині відбулося 7 бойових зіткнень. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке окупанти проводять перегрупування підрозділів передових позиціях та евакуацію втрат.

Поблизу Лукʼянців ворог здійснив перегрупування підрозділів 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Проводить заходи логістичного забезпечення.

В районі Стариці та Огірцевого ворог проводить заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони. Застосував РСЗВ по південній частині міста.

В районі населеного пункту Тихе противник завершує заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

Бойові дії

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 8 КАБів та завдали 31 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України противник обстріляв 401 раз.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати армії РФ

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 79 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

17 артилерійських систем;

18 автомобілів;

5 одиниць спеціальної техніки;

39 БпЛА.

Знищено 52 укриття для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.

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