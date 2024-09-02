Войска РФ концентрируют усилия у Новогродовки на Покровском направлении, активно применяется вражеская авиация, - Генштаб
По состоянию на утро 2 сентября 2024 года ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В целом, как отмечается, за прошедшие сутки, 1 сентября, на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 19 ракет, а также 71 авиаудар, в частности, сбросил 91 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Белополье, Великая Писаревка, Бунякино, Ободы Сумской области; Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области; Дачное, Дружба, Александрополь, Угледар, Великая Новоселка, Селидово Донецкой области; Новоандреевка, Пятихатки в Запорожской области.
Удары по врагу
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и двум средствам ПВО противника.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 26 боевых бронированных машин, десять артиллерийских систем, одну РСЗО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Генштаб информирует, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться неподалеку от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.
"На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Торецка и Нелиповки", - говорится в сообщении.
На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 14 атак наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.
За минувшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных наступательных действий врага не отмечено.
На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области", - отмечают в Генштабе.
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль