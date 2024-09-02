Війська РФ концентрують зусилля біля Новогродівки на Покровському напрямку, активно застосовується ворожа авіація, - Генштаб

Станом на ранок 2 вересня 2024 року ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загалом, як зазначається, упродовж минулої доби, 1 вересня, на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 71 авіаудар, зокрема, скинув 91 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Велика Писарівка, Бунякіне, Ободи Сумської області; Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Дачне, Дружба, Олександропіль, Вугледар, Велика Новосілка, Селідове Донецької області; Новоандріївка, П’ятихатки на Запоріжжі.

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Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та двох засобах ППО противника.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 26 бойових броньованих машин, десять артилерійських систем, одну РСЗВ, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

Генштаб інформує, що на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

"На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки", - йдеться у повідомленні.

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На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області", - наголошують у Генштабі.

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.