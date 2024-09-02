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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 617 600 человек (+1300 за сутки), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 617 600 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

  • личного состава - около 617600 (+1300) человек,
  • танков - 8601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 16786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 17646 (+10) ед,
  • РСЗО - 1177 (+1) ед,
  • средства ППО 940 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14537 (+30),
  • крылатые ракеты - 2557 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23925 (+44) ед,
  • специальная техника - 2993 (+2)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За август Силы обороны ликвидировали 36 810 оккупантов и уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19154) ликвидация (3523) уничтожение (6883)


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Топ комментарии
+17
Минув 3848 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
За день техніка просіла, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 617 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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02.09.2024 08:43
+16
Один танковий постріл - і рашистська штурмова гпупа разом із технікою (БТР-82А) знищена!
Місце події і виконавці:
- бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що із Запоріжжя прийшли на допомогу захисникам Селідового, ведуть бойові дії в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
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02.09.2024 07:29
+10
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02.09.2024 08:45
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Один танковий постріл - і рашистська штурмова гпупа разом із технікою (БТР-82А) знищена!
Місце події і виконавці:
- бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що із Запоріжжя прийшли на допомогу захисникам Селідового, ведуть бойові дії в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
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02.09.2024 07:29 Ответить
на последнем видео меломаны слушают кобзона.
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02.09.2024 07:51 Ответить
Щось артилерія просіла.
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02.09.2024 07:37 Ответить
скоріш за все - флуктуації. Подивимось завтра-післязавтра.
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02.09.2024 07:43 Ответить
Можливо, але вже кілька днів арта в районі 30 одиниць за день.
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02.09.2024 08:11 Ответить
ну так, з 28-го спостерігається деяке падіння. Тут можливі тільки дві причини.
Спостерігаємо далі.
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02.09.2024 08:25 Ответить
Дві - нестача стволів і нестача снарядів, а щоб це хоч якось компенсувати почали застосовувати авіацію попри великі ризики її втратити.
Проте є ще дві - нічим притягнути гармату, гольфкар точно не потягне і друга - нестача пального, якщо і є до чого причепити гармату то самому "тягачу" ні на чому їхати, а конячок віддали "пєльмєню" в обмін на ті ж гармати.
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02.09.2024 10:39 Ответить
думаю, що у цбому місяці кількість знищеної стволки ледь перевалить за тисячу. І це не тому що не вистачає снарядів чи палива.
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02.09.2024 10:54 Ответить
Добре попрацювали ЗСУ ! але бункерному чорту не жаль свого гарматного мяса, він жене своє бидло, що б все перетворити в руїну, допоки цю мерзоту не знищать воно не заспокоїтся ,а ще ворог безперестанку перекидає свою техніку і все через сухопутний коридор, може слід вдарити по мостах і станціях донецької залізниці, чи не можна там "наші люди"?
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02.09.2024 07:38 Ответить
Ну попадеш ти в рельсу , пошкодиш її . рельс міняється на протязі 1 години.
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02.09.2024 08:25 Ответить
Рейка міняється швидко, якщо є колієремонтна техніка. Питання: "Чому вона досі є?"
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02.09.2024 08:47 Ответить
Правельне питання . Знищувати треба техніку (тепловози , електровози , ЧМЕЗи і інший рухомий склад )
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02.09.2024 09:32 Ответить
А міст за скільки міняється?
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02.09.2024 10:26 Ответить
А ти хоч бачив залізничний міст . Сплошний залізний каркас ,те саме що рельса .
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02.09.2024 10:43 Ответить
Синку! Я не тільки їх бачив! Я навіть знаю як їх підривать! Учили колись І не тільки "саперними" методами - але й авіаційними
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02.09.2024 10:50 Ответить
Вбивати мух - це таке: вони розмножуються, як мухи...
Щоб не було мух, треба знищити смітник!
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02.09.2024 10:59 Ответить
Минув 3848 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
За день техніка просіла, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 617 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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02.09.2024 08:43 Ответить
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02.09.2024 08:45 Ответить
Ну нарешті стало зрозуміло що ти чоловічої статі, бо були сумніви.

25 лютого 2024
Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів (міністр оборони Умеров)

17 липня 2024
На сьогоднішній день лінія фронту в Україні становить понад 3000 кілометрів, інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів

Грубо кажучи один кацап на тисячу км протягом доби
Або ось вчорашнє -
тобто 1350 на 166 маємо вісім чумардосів за боєзіткнення

Тобі не здається що якось це замало.
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02.09.2024 10:59 Ответить
До травня-червня вони набирали 35-45тис на місяць, зараз майже вдвічі менше, але сьогоднішні підуть воювати лише в грудні, зараз йдуть воювати набрані наприкінці весни, а їх набрано було достатньо, щоб втрачати 40тис на місяць и перти далі... Дефіцит живої сили вже потроху з`являється, але лише потроху...
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02.09.2024 09:36 Ответить
Зівдки ці цифри 35-45 тис, та ще й з таким "розгуляєм"?
Завжди озвучувалось 30 +/- 2 тисячі.
Є розуміння що таке пропускна спроможність?
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02.09.2024 11:07 Ответить
 
 