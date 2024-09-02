УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11156 відвідувачів онлайн
Новини
6 165 28

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 617 600 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

  • особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17646 (+10) од,
  • РСЗВ  – 1177 (+1) од,
  • засоби ППО  940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За серпень Сили оборони ліквідували 36 810 окупантів та знищили 6383 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Минув 3848 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
За день техніка просіла, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 617 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
показати весь коментар
02.09.2024 08:43
+16
Один танковий постріл - і рашистська штурмова гпупа разом із технікою (БТР-82А) знищена!
Місце події і виконавці:
- бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що із Запоріжжя прийшли на допомогу захисникам Селідового, ведуть бойові дії в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
показати весь коментар
02.09.2024 07:29
+10
показати весь коментар
02.09.2024 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один танковий постріл - і рашистська штурмова гпупа разом із технікою (БТР-82А) знищена!
Місце події і виконавці:
- бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що із Запоріжжя прийшли на допомогу захисникам Селідового, ведуть бойові дії в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
показати весь коментар
02.09.2024 07:29 Відповісти
на последнем видео меломаны слушают кобзона.
показати весь коментар
02.09.2024 07:51 Відповісти
Щось артилерія просіла.
показати весь коментар
02.09.2024 07:37 Відповісти
скоріш за все - флуктуації. Подивимось завтра-післязавтра.
показати весь коментар
02.09.2024 07:43 Відповісти
Можливо, але вже кілька днів арта в районі 30 одиниць за день.
показати весь коментар
02.09.2024 08:11 Відповісти
ну так, з 28-го спостерігається деяке падіння. Тут можливі тільки дві причини.
Спостерігаємо далі.
показати весь коментар
02.09.2024 08:25 Відповісти
Дві - нестача стволів і нестача снарядів, а щоб це хоч якось компенсувати почали застосовувати авіацію попри великі ризики її втратити.
Проте є ще дві - нічим притягнути гармату, гольфкар точно не потягне і друга - нестача пального, якщо і є до чого причепити гармату то самому "тягачу" ні на чому їхати, а конячок віддали "пєльмєню" в обмін на ті ж гармати.
показати весь коментар
02.09.2024 10:39 Відповісти
думаю, що у цбому місяці кількість знищеної стволки ледь перевалить за тисячу. І це не тому що не вистачає снарядів чи палива.
показати весь коментар
02.09.2024 10:54 Відповісти
Добре попрацювали ЗСУ ! але бункерному чорту не жаль свого гарматного мяса, він жене своє бидло, що б все перетворити в руїну, допоки цю мерзоту не знищать воно не заспокоїтся ,а ще ворог безперестанку перекидає свою техніку і все через сухопутний коридор, може слід вдарити по мостах і станціях донецької залізниці, чи не можна там "наші люди"?
показати весь коментар
02.09.2024 07:38 Відповісти
Ну попадеш ти в рельсу , пошкодиш її . рельс міняється на протязі 1 години.
показати весь коментар
02.09.2024 08:25 Відповісти
Рейка міняється швидко, якщо є колієремонтна техніка. Питання: "Чому вона досі є?"
показати весь коментар
02.09.2024 08:47 Відповісти
Правельне питання . Знищувати треба техніку (тепловози , електровози , ЧМЕЗи і інший рухомий склад )
показати весь коментар
02.09.2024 09:32 Відповісти
А міст за скільки міняється?
показати весь коментар
02.09.2024 10:26 Відповісти
А ти хоч бачив залізничний міст . Сплошний залізний каркас ,те саме що рельса .
показати весь коментар
02.09.2024 10:43 Відповісти
Синку! Я не тільки їх бачив! Я навіть знаю як їх підривать! Учили колись І не тільки "саперними" методами - але й авіаційними
показати весь коментар
02.09.2024 10:50 Відповісти
Вбивати мух - це таке: вони розмножуються, як мухи...
Щоб не було мух, треба знищити смітник!
показати весь коментар
02.09.2024 10:59 Відповісти
Минув 3848 день москальсько-української війни.
92! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
За день техніка просіла, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 617 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
показати весь коментар
02.09.2024 08:43 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2024 08:45 Відповісти
Ну нарешті стало зрозуміло що ти чоловічої статі, бо були сумніви.

25 лютого 2024
Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів (міністр оборони Умеров)

17 липня 2024
На сьогоднішній день лінія фронту в Україні становить понад 3000 кілометрів, інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів

Грубо кажучи один кацап на тисячу км протягом доби
Або ось вчорашнє -
тобто 1350 на 166 маємо вісім чумардосів за боєзіткнення

Тобі не здається що якось це замало.
показати весь коментар
02.09.2024 10:59 Відповісти
До травня-червня вони набирали 35-45тис на місяць, зараз майже вдвічі менше, але сьогоднішні підуть воювати лише в грудні, зараз йдуть воювати набрані наприкінці весни, а їх набрано було достатньо, щоб втрачати 40тис на місяць и перти далі... Дефіцит живої сили вже потроху з`являється, але лише потроху...
показати весь коментар
02.09.2024 09:36 Відповісти
Зівдки ці цифри 35-45 тис, та ще й з таким "розгуляєм"?
Завжди озвучувалось 30 +/- 2 тисячі.
Є розуміння що таке пропускна спроможність?
показати весь коментар
02.09.2024 11:07 Відповісти
 
 