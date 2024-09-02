Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 617 600 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,

танків ‒ 8601 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,

артилерійських систем – 17646 (+10) од,

РСЗВ – 1177 (+1) од,

засоби ППО 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),

крилаті ракети ‒ 2557 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)

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