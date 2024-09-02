Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 617 600 осіб (+1300 за добу), 8601 танк, 17646 артсистем, 16786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 617 600 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
- особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем – 17646 (+10) од,
- РСЗВ – 1177 (+1) од,
- засоби ППО 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
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Місце події і виконавці:
- бійці 15-ї оперативної бригади НГУ "КараДаг", що із Запоріжжя прийшли на допомогу захисникам Селідового, ведуть бойові дії в районі залізничного мосту на західній околиці Михайлівки.
Відео - https://x.com/TOGAjano21/status/1830309326797312247 тут і https://x.com/TOGAjano21/status/1830305404242309624 тут . Та його https://x.com/TOGAjano21/status/1830318122177384735 продовження.
Спостерігаємо далі.
Проте є ще дві - нічим притягнути гармату, гольфкар точно не потягне і друга - нестача пального, якщо і є до чого причепити гармату то самому "тягачу" ні на чому їхати, а конячок віддали "пєльмєню" в обмін на ті ж гармати.
Щоб не було мух, треба знищити смітник!
92! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
За день техніка просіла, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 72000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 617 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
25 лютого 2024
Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів (міністр оборони Умеров)
17 липня 2024
На сьогоднішній день лінія фронту в Україні становить понад 3000 кілометрів, інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів
Грубо кажучи один кацап на тисячу км протягом доби
Або ось вчорашнє -
тобто 1350 на 166 маємо вісім чумардосів за боєзіткнення
Тобі не здається що якось це замало.
Завжди озвучувалось 30 +/- 2 тисячі.
Є розуміння що таке пропускна спроможність?