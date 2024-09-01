За серпень Сили оборони ліквідували 36 810 окупантів та знищили 6383 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

У серпні 2024 року втрати противника становлять близько 36 810 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

193 танки;

557 бойових броньованих машин;

1517 артилерійських систем;

44 РСЗВ;

33 засоби ППО;

2065 одиниць автотехніки;

278 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники збили 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.