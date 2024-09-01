За серпень Сили оборони ліквідували 36 810 окупантів та знищили 6383 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
У серпні 2024 року втрати противника становлять близько 36 810 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:
- 193 танки;
- 557 бойових броньованих машин;
- 1517 артилерійських систем;
- 44 РСЗВ;
- 33 засоби ППО;
- 2065 одиниць автотехніки;
- 278 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники збили 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар01.09.2024 14:47 Відповісти Мені подобається 1
володимир омельянов
показати весь коментар01.09.2024 15:07 Відповісти Мені подобається 1
Светлана Михайловна
показати весь коментар02.09.2024 08:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль