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За серпень Сили оборони ліквідували 36 810 окупантів та знищили 6383 одиниці озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

У серпні 2024 року втрати противника становлять близько 36 810 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, також підрозділи Сил оборони України знищили значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

  • 193 танки;
  • 557 бойових броньованих машин;
  • 1517 артилерійських систем;
  • 44 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 2065 одиниць автотехніки;
  • 278 одиниць спецтехніки.

Втрати Рф за серпень

Також читайте: На півдні за добу знищено 59 окупантів та 19 одиниць озброєння й військової техніки

Окрім цього, українські захисники збили 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194) Павлюк Олександр (216)


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01.09.2024 14:47 Відповісти
Але рашисти поповнюють це говорить що треба бити по залізничних станціях окупованого Донбасу, адже тудою засвозится військова техніка ,а ще по казармах рашиських .
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01.09.2024 15:07 Відповісти
Це 20 років війни в Афгані, а тут за місяць! Гойда))))
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02.09.2024 08:27 Відповісти
 
 