На півдні за добу знищено 59 окупантів та 19 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 59 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 59 осіб.

Також росіяни втратили 19 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 портативна станція радіоелектронної боротьби;

3 артилерійські системи;

1 одиниця авто-бронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

5 човнів;

4 комплекси відеоспостереження;

1 гідроскутер;

1 відеокамера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російську бойову машину разом із екіпажем на борту. ВIДЕО

Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти, 6 бліндажів, 1 вогнева позиція, 1 трансформатор та 1 укриття особового складу ворога.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.