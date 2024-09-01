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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 59 окупантів та 19 одиниць озброєння й військової техніки

рф,техніки,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 59 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 59 осіб.

Також росіяни втратили 19 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
  • 3 артилерійські системи;
  • 1 одиниця авто-бронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 5 човнів;
  • 4 комплекси відеоспостереження;
  • 1 гідроскутер;
  • 1 відеокамера.

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Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти, 6 бліндажів, 1 вогнева позиція, 1 трансформатор та 1 укриття особового складу ворога.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194) Сили оборони півдня (326)


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