На півдні за добу знищено 59 окупантів та 19 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 59 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 59 осіб.
Також росіяни втратили 19 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
- 3 артилерійські системи;
- 1 одиниця авто-бронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 5 човнів;
- 4 комплекси відеоспостереження;
- 1 гідроскутер;
- 1 відеокамера.
Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти, 6 бліндажів, 1 вогнева позиція, 1 трансформатор та 1 укриття особового складу ворога.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 616 300 російських загарбників.
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