На юге за сутки уничтожены 59 оккупантов и 19 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 59 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 59 человек.
Также россияне потеряли 19 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;
- 3 артиллерийские системы;
- 1 единица авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 5 лодок;
- 4 комплекса видеонаблюдения;
- 1 гидроскутер;
- 1 видеокамера.
Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, 1 огневая позиция, 1 трансформатор и 1 укрытие личного состава врага.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 616 300 российских захватчиков.
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