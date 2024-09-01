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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 59 оккупантов и 19 единиц вооружения и военной техники

рф,техніки,знищення

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 59 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 59 человек.

Также россияне потеряли 19 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 1 единица авто-бронетехники;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 5 лодок;
  • 4 комплекса видеонаблюдения;
  • 1 гидроскутер;
  • 1 видеокамера.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, 6 блиндажей, 1 огневая позиция, 1 трансформатор и 1 укрытие личного состава врага.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 616 300 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19154) ликвидация (3523) уничтожение (6883) Силы обороны юга (301)


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