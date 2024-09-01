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Новости Агрессия России против Украины Война
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За август Силы обороны ликвидировали 36 810 оккупантов и уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

В августе 2024 года потери противника составляют около 36 810 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, также подразделения Сил обороны Украины уничтожили значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

  • 193 танка;
  • 557 боевых бронированных машин;
  • 1517 артиллерийских систем;
  • 44 РСЗО;
  • 33 средства ППО;
  • 2065 единиц автотехники;
  • 278 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 616 300 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19154) ликвидация (3523) уничтожение (6883) Павлюк Александр (191)


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01.09.2024 14:47 Ответить
Але рашисти поповнюють це говорить що треба бити по залізничних станціях окупованого Донбасу, адже тудою засвозится військова техніка ,а ще по казармах рашиських .
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01.09.2024 15:07 Ответить
Це 20 років війни в Афгані, а тут за місяць! Гойда))))
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02.09.2024 08:27 Ответить
 
 