За август Силы обороны ликвидировали 36 810 оккупантов и уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
В августе 2024 года потери противника составляют около 36 810 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, также подразделения Сил обороны Украины уничтожили значительное количество вооружения/военной техники российских войск:
- 193 танка;
- 557 боевых бронированных машин;
- 1517 артиллерийских систем;
- 44 РСЗО;
- 33 средства ППО;
- 2065 единиц автотехники;
- 278 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 616 300 российских захватчиков.
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Огусто
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володимир омельянов
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Светлана Михайловна
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