За август Силы обороны ликвидировали 36 810 оккупантов и уничтожили 6383 единицы вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В августе 2024 года потери противника составляют около 36 810 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, также подразделения Сил обороны Украины уничтожили значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

193 танка;

557 боевых бронированных машин;

1517 артиллерийских систем;

44 РСЗО;

33 средства ППО;

2065 единиц автотехники;

278 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 БпЛА ОТР и 150 вражеских ракет.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 616 300 российских захватчиков.