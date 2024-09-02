На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв. Наші захисники відбили 48 наступальних дій, 7 - ще продовжуються, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України два удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 498 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Українські захисники зупинили вісім атак, десять – продовжуються.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали сім ворожих наступальних дій у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. На цей час триває два бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв, зокрема, біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 17 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Наразі тривають чотири атаки росіян.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 48 наступальних дій, сім - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 - безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР та три автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ятнадцять боєзіткнень завершено, шість - досі продовжуються.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 20 спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Зараз тривають дві атаки окупантів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції Сил оборони.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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