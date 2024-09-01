Папа Римський засудив російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у неділю, 1 вересня, засудив масовані обстріли Росією української інфраструктури.

Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам’ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань", - сказав понтифік.

Також глава католицької церкви висловився про конфлікт на Близькому Сході, який "загрожує перенестися на інші палестинські міста". Він закликав сторони продовжувати переговори, негайно припинити вогонь і звільнити заручників.

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