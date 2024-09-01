УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11062 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 794 47

Папа Римський засудив російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Папа Римський

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у неділю, 1 вересня, засудив масовані обстріли Росією української інфраструктури.

Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що вони спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам’ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань", - сказав понтифік.

Також глава католицької церкви висловився про конфлікт на Близькому Сході, який "загрожує перенестися на інші палестинські міста". Він закликав сторони продовжувати переговори, негайно припинити вогонь і звільнити заручників.

Читайте також: Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною і РФ та готовий посприяти цьому

Автор: 

обстріл (28365) Папа Римський (311) росія (65052) енергетика (2588)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
затримка зарплати
показати весь коментар
01.09.2024 20:52
+12
а хто в курсах - шо там лавров?
показати весь коментар
01.09.2024 21:33
+11
та пішов він *****, отой пАпа!(,
показати весь коментар
01.09.2024 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
затримка зарплати
показати весь коментар
01.09.2024 20:52 Відповісти
йому малолітніми хористами зарплату видають.
показати весь коментар
01.09.2024 21:51 Відповісти
кубишка ліліпутіна показала дно?
показати весь коментар
01.09.2024 22:00 Відповісти
боїться що гаманець ***** почнуть шукати в його ватиканах , як біткоїни Дурова на таємний резерв хйла по відмиванню на долари.
показати весь коментар
01.09.2024 22:28 Відповісти
добре що він поки що не знає про Каширську ГРЕС.
показати весь коментар
01.09.2024 20:53 Відповісти
Ото воні буде про "запрєт станції МП-ГБ"!
😂👍
показати весь коментар
01.09.2024 22:32 Відповісти
"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури." Этот ху#ловский папа забыл добавить, что обстрелы Украины ведутся только местными нациками и биндерами.
показати весь коментар
01.09.2024 20:54 Відповісти
папа не остаточно сказився
показати весь коментар
01.09.2024 20:56 Відповісти
Просто деменція
показати весь коментар
02.09.2024 03:10 Відповісти
Ватиканський квартал.
показати весь коментар
01.09.2024 21:00 Відповісти
стара нікчема...
показати весь коментар
01.09.2024 21:01 Відповісти
та пішов він *****, отой пАпа!(,
показати весь коментар
01.09.2024 21:03 Відповісти
класика жанру від вошдя пролів, по новому - "тєлом я тут, в ватикані, а душею близько з мученицьким народом України"
показати весь коментар
01.09.2024 21:04 Відповісти
А він палець гне як Олексійович. Вони що з однієї школи?
показати весь коментар
01.09.2024 21:08 Відповісти
А до чого тут "Олексійович"? Тобі он вже давно кажуть, що ти "гнеш язика" - як наймит Подоляка! А це набагато гірше!
показати весь коментар
02.09.2024 05:17 Відповісти
Бога немає, є ЗСУ.
показати весь коментар
01.09.2024 21:13 Відповісти
брешеш, Бог є. І він із ЗСУ
показати весь коментар
02.09.2024 09:24 Відповісти
а ось i ********!!!!
показати весь коментар
02.09.2024 15:39 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2024 19:57 Відповісти
Святой Штази.
показати весь коментар
01.09.2024 21:13 Відповісти
Папа впав у глибокий маразм. Останній понтифік то був папа Іоанн Павло 2
показати весь коментар
01.09.2024 21:13 Відповісти
Пішов би цей папа до мами!
показати весь коментар
01.09.2024 21:30 Відповісти
Купи, *****, дроны для ВСУ. Сраный папа
показати весь коментар
01.09.2024 21:30 Відповісти
так, це було б матеріальним підтвердженням співчуття
показати весь коментар
02.09.2024 09:25 Відповісти
а хто в курсах - шо там лавров?
показати весь коментар
01.09.2024 21:33 Відповісти
типа анекдота про дембеля
дембель прости его сфотографировать за дубом что бы послать фото маме
- зачем за дубом? тебя ж мама не увидит
- ну да - прийдет ей фото, она посмотрит и спросит а где же мой мальчик???
- а я так выгляну из-за дуба и скажу - мам - я здеся 🤣
показати весь коментар
01.09.2024 22:04 Відповісти
натякаєш що лавров у кадр не попав?
показати весь коментар
01.09.2024 22:08 Відповісти
лавров - старичек - подустал - сховався
помер? думаю наврят чи
показати весь коментар
01.09.2024 22:12 Відповісти
Не поїде путін в Монголію. Буде хоронити свою клячу
показати весь коментар
02.09.2024 08:05 Відповісти
Хто буде здирати підкови ? 😂👍
показати весь коментар
01.09.2024 22:34 Відповісти
Гефест.
показати весь коментар
01.09.2024 22:53 Відповісти

показати весь коментар
02.09.2024 02:16 Відповісти
Паталогоанатом
показати весь коментар
02.09.2024 08:30 Відповісти
у паталогоанатома цілком можливе імя - Гефест Аркадійович
показати весь коментар
02.09.2024 09:27 Відповісти
Засудив, мгм...
А який вирок виніс?
показати весь коментар
01.09.2024 22:01 Відповісти
Де анафема козломордих.
показати весь коментар
01.09.2024 22:06 Відповісти
Такийже вилупок як й Берлусконі...думаю залюбки побазікав з путеним прото про се..Заждався їх сільвіо...
показати весь коментар
01.09.2024 22:52 Відповісти
Останнім часом троянські коні почали косити під пегасів, мабуть щось знають про клімакс на ×уйляндії.
показати весь коментар
01.09.2024 23:00 Відповісти
не побачив в тексті, хто винуватий в обстрілах, загибелі та каліцтві людей, руйнуванні інфраструктури.

Мабуть, у понтифіка склероз, забув сказати?
показати весь коментар
02.09.2024 01:32 Відповісти
Старий лицемір.
Лихі парфуми у пеклі давно вже на него чекають.
показати весь коментар
02.09.2024 02:17 Відповісти
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
показати весь коментар
02.09.2024 07:47 Відповісти
бред хворого. недарма російською публікований. Страждання українців перевищили страшні картини з того откровєнія.
показати весь коментар
02.09.2024 09:29 Відповісти
"Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань" Джерело:
І як це допомагає невинним, "папа"?
показати весь коментар
02.09.2024 08:36 Відповісти
нас до сих пір не знищила рашистська військова машина.
показати весь коментар
02.09.2024 09:30 Відповісти
То давайте подякуємо за це людям, котрі захищають рідну землю. А також людям, котрі допомагають їм це робити.
Здається, нікого не забув...
показати весь коментар
02.09.2024 10:11 Відповісти
Те саме що пукнути на кактус
показати весь коментар
02.09.2024 09:15 Відповісти
 
 