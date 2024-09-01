Папа Римский осудил российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в воскресенье, 1 сентября, осудил массированные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.
Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
"Я также постоянно близок с мученическим украинским народом, который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры. Кроме того, что они вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды. Помните, что Бог всегда выслушивает голос невинных, Он не равнодушен к их страданиям", - сказал понтифик.
Также глава католической церкви высказался о конфликте на Ближнем Востоке, который "угрожает перенестись на другие палестинские города". Он призвал стороны продолжать переговоры, немедленно прекратить огонь и освободить заложников.
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дембель прости его сфотографировать за дубом что бы послать фото маме
- зачем за дубом? тебя ж мама не увидит
- ну да - прийдет ей фото, она посмотрит и спросит а где же мой мальчик???
- а я так выгляну из-за дуба и скажу - мам - я здеся 🤣
помер? думаю наврят чи
А який вирок виніс?
Мабуть, у понтифіка склероз, забув сказати?
Лихі парфуми у пеклі давно вже на него чекають.
І як це допомагає невинним, "папа"?
Здається, нікого не забув...