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Новости Агрессия России против Украины Война
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Папа Римский осудил российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Папа Римський

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в воскресенье, 1 сентября, осудил массированные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также постоянно близок с мученическим украинским народом, который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры. Кроме того, что они вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды. Помните, что Бог всегда выслушивает голос невинных, Он не равнодушен к их страданиям", - сказал понтифик.

Также глава католической церкви высказался о конфликте на Ближнем Востоке, который "угрожает перенестись на другие палестинские города". Он призвал стороны продолжать переговоры, немедленно прекратить огонь и освободить заложников.

Также читайте: "Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

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обстрел (27043) Папа Римский (429) россия (95454) энергетика (2556)


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Топ комментарии
+24
затримка зарплати
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01.09.2024 20:52
+12
а хто в курсах - шо там лавров?
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01.09.2024 21:33
+11
та пішов він *****, отой пАпа!(,
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01.09.2024 21:03
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затримка зарплати
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01.09.2024 20:52 Ответить
йому малолітніми хористами зарплату видають.
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01.09.2024 21:51 Ответить
кубишка ліліпутіна показала дно?
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01.09.2024 22:00 Ответить
боїться що гаманець ***** почнуть шукати в його ватиканах , як біткоїни Дурова на таємний резерв хйла по відмиванню на долари.
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01.09.2024 22:28 Ответить
добре що він поки що не знає про Каширську ГРЕС.
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01.09.2024 20:53 Ответить
Ото воні буде про "запрєт станції МП-ГБ"!
😂👍
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01.09.2024 22:32 Ответить
"Я також постійно близький з мученицьким українським народом, який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури." Этот ху#ловский папа забыл добавить, что обстрелы Украины ведутся только местными нациками и биндерами.
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01.09.2024 20:54 Ответить
папа не остаточно сказився
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01.09.2024 20:56 Ответить
Просто деменція
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02.09.2024 03:10 Ответить
Ватиканський квартал.
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01.09.2024 21:00 Ответить
стара нікчема...
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01.09.2024 21:01 Ответить
та пішов він *****, отой пАпа!(,
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01.09.2024 21:03 Ответить
класика жанру від вошдя пролів, по новому - "тєлом я тут, в ватикані, а душею близько з мученицьким народом України"
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01.09.2024 21:04 Ответить
А він палець гне як Олексійович. Вони що з однієї школи?
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01.09.2024 21:08 Ответить
А до чого тут "Олексійович"? Тобі он вже давно кажуть, що ти "гнеш язика" - як наймит Подоляка! А це набагато гірше!
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02.09.2024 05:17 Ответить
Бога немає, є ЗСУ.
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01.09.2024 21:13 Ответить
брешеш, Бог є. І він із ЗСУ
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02.09.2024 09:24 Ответить
а ось i ********!!!!
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02.09.2024 15:39 Ответить
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03.09.2024 19:57 Ответить
Святой Штази.
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01.09.2024 21:13 Ответить
Папа впав у глибокий маразм. Останній понтифік то був папа Іоанн Павло 2
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01.09.2024 21:13 Ответить
Пішов би цей папа до мами!
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01.09.2024 21:30 Ответить
Купи, *****, дроны для ВСУ. Сраный папа
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01.09.2024 21:30 Ответить
так, це було б матеріальним підтвердженням співчуття
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02.09.2024 09:25 Ответить
а хто в курсах - шо там лавров?
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01.09.2024 21:33 Ответить
типа анекдота про дембеля
дембель прости его сфотографировать за дубом что бы послать фото маме
- зачем за дубом? тебя ж мама не увидит
- ну да - прийдет ей фото, она посмотрит и спросит а где же мой мальчик???
- а я так выгляну из-за дуба и скажу - мам - я здеся 🤣
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01.09.2024 22:04 Ответить
натякаєш що лавров у кадр не попав?
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01.09.2024 22:08 Ответить
лавров - старичек - подустал - сховався
помер? думаю наврят чи
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01.09.2024 22:12 Ответить
Не поїде путін в Монголію. Буде хоронити свою клячу
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02.09.2024 08:05 Ответить
Хто буде здирати підкови ? 😂👍
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01.09.2024 22:34 Ответить
Гефест.
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01.09.2024 22:53 Ответить

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02.09.2024 02:16 Ответить
Паталогоанатом
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02.09.2024 08:30 Ответить
у паталогоанатома цілком можливе імя - Гефест Аркадійович
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02.09.2024 09:27 Ответить
Засудив, мгм...
А який вирок виніс?
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01.09.2024 22:01 Ответить
Де анафема козломордих.
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01.09.2024 22:06 Ответить
Такийже вилупок як й Берлусконі...думаю залюбки побазікав з путеним прото про се..Заждався їх сільвіо...
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01.09.2024 22:52 Ответить
Останнім часом троянські коні почали косити під пегасів, мабуть щось знають про клімакс на ×уйляндії.
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01.09.2024 23:00 Ответить
не побачив в тексті, хто винуватий в обстрілах, загибелі та каліцтві людей, руйнуванні інфраструктури.

Мабуть, у понтифіка склероз, забув сказати?
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02.09.2024 01:32 Ответить
Старий лицемір.
Лихі парфуми у пеклі давно вже на него чекають.
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02.09.2024 02:17 Ответить
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
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02.09.2024 07:47 Ответить
бред хворого. недарма російською публікований. Страждання українців перевищили страшні картини з того откровєнія.
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02.09.2024 09:29 Ответить
"Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань" Джерело:
І як це допомагає невинним, "папа"?
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02.09.2024 08:36 Ответить
нас до сих пір не знищила рашистська військова машина.
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02.09.2024 09:30 Ответить
То давайте подякуємо за це людям, котрі захищають рідну землю. А також людям, котрі допомагають їм це робити.
Здається, нікого не забув...
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02.09.2024 10:11 Ответить
Те саме що пукнути на кактус
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02.09.2024 09:15 Ответить
 
 