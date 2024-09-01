Папа Римский осудил российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в воскресенье, 1 сентября, осудил массированные обстрелы Россией украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также постоянно близок с мученическим украинским народом, который сильно пострадал от обстрелов энергетической инфраструктуры. Кроме того, что они вызвали смерти и ранения, они также оставили более миллиона человек без электричества и воды. Помните, что Бог всегда выслушивает голос невинных, Он не равнодушен к их страданиям", - сказал понтифик.

Также глава католической церкви высказался о конфликте на Ближнем Востоке, который "угрожает перенестись на другие палестинские города". Он призвал стороны продолжать переговоры, немедленно прекратить огонь и освободить заложников.

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