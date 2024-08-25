"Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине
Папа Римский Франциск в воскресенье, 25 августа, заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей". Понтифик призвал не запрещать ни одну церковь.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, его слова цитирует информационный ресурс Ватикана Vatican News.
Папа выразил "опасения за свободу", отметив, что в Украине, мол, "тому, кто хочет, не разрешается молиться в том, что он считает своей церковью".
По его словам, тот, кто молится, не может делать зло из-за этого. Он призвал не отменять "прямо или косвенно" ни одну христианскую церковь: "Церкви нельзя трогать".
"Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом. [...] Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет разрешено молиться в той церкви, которую они считают своей", - сказал Франциск.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
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Про це https://t.me/Tsaplienko/57231 повідомив митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент у своєму відеозверненні, яке передав журналісту Андрію Цаплієнку 22 липня.
За даними ПЦУ, внаслідок утисків та порушень прав людини з боку окупантів, наразі Кримська єпархія "поставлена на грань виживання", тоді як ще на початку 2014 року у складі цієї єпархії налічувалось 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів.
Цьому мурлу вже час до пекла!!!
Казани вже киплять, смола булькоче!!!
До речі, незабаром треба підняти питання і про заборону католицької церкви в Україні, аже вся вона просичена папством, ватіканізмом та путінізмом, а значить ненавистю до всього Українського.
Ми воїни, не ледарі, не лежні,
І наше діло - правидне й святе!
Бо хто за що, а ми за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Тому нам так і важко через те!!!!
НІ ПАПСТВУ В УКРАЇНІ!!!!
ВАТІКАНУ - САНКЦІЇ І ГАНЬБА!!!
І нічого тут всіляким покручам, іновірцям робити! До себе, на історичну батьківщину!
Геть грекокатолицьку церкву за паребрик з України!
Петиція до "зе" вже формується!
кацапськукатоличну церкву заборонити.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в россии», запретив его деятельность и деятельности всех 395 отделений на территории россии.
Спочатку хрест ми мали з кацапкою нести, потім мати мужність вивісити білий флаг, тепер бідося за кацапську церкву ночі не спить.
То хто цей папа і що за ним? ганьбища
Йому червоні зорі Кремля дорожчі за Сікстинську капелу Ватикану.
Сіксти́нська капе́ла (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Capella sistina) - папська каплиця у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86 Апостольському палаці , споруджена у https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. на замовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 папи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82_IV Сікста ΙV . Інтер'єр оформлений знаменитими фресками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96 Мікеланджело («Створення світу», «Страшний суд»).
Колишня домашня церква у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикані . Побудована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1473 1473 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1481 1481 роках архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96&action=edit&redlink=1 Джорджі де Дольчі , на замовлення папи римського Сікста IV, на честь якого її названо.
та її віряни...
мають свого захисника..
Пора этого папу в топку Сикстинской капеллы засунуть, чтобы белый дым пошел.
Вселенський православний патріархат видав томос кому треба, а ти йди лісом!
Чому вже кілька років на "висєри" того Папи і Римської курії не реагує ні митрополит Святослав, ні ректор Українського Католицького Університету? І чим вони після того кращі від УПЦ МП?
Греко-Толікі підпорядковані ватикану и сидять їх попи тошком-нишком!!
Після відновлення Державності найперша мета - повернути братів по віри до ПЦУ!!! Адже "юніатство" створювали саме для контролю на русинськими парафіями !!! І фактичного покатоличення Русі-Гетьманщини-України. Це був би достойний крок після Томосу - великої насправді віхи в історії Держави нашої
Якщо по нормальному забороняти підпорядкування мацкві це тупо, настількиж як і тупо їм підпорядковуватись. але є один момент, підпорядкування грунтується на якихось внутрішніх переконаннях і їх законом не заборонищ. От скаіжть чому про..б держави в осоіб себеу, і інших спецслужб компенсують абсолютно тупим і недолугим законом?
А хто хрестові походи направив на ПГМ-візантію 😀😀😀 ватні-кан ваш дрімучий..
Уже в квітні новий понтифік запропонував мирні переговори, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І тільки після його схвалення Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
Зелені підари зрадники й узурпатори та їх посіпаки в парламенті, які голосували за цей диверсійний фейковий закон спрямований проти України, навпаки гарантували подальшу вільну підривну діяльність фсбшного релігійного відділу в Україні, що доводить відданість привладних зрадників кремлядському фюреру і його війні на знищення України.