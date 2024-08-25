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"Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Папа Римський про заборону УПЦ МП

Папа Римский Франциск в воскресенье, 25 августа, заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей". Понтифик призвал не запрещать ни одну церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, его слова цитирует информационный ресурс Ватикана Vatican News.

Папа выразил "опасения за свободу", отметив, что в Украине, мол, "тому, кто хочет, не разрешается молиться в том, что он считает своей церковью".

По его словам, тот, кто молится, не может делать зло из-за этого. Он призвал не отменять "прямо или косвенно" ни одну христианскую церковь: "Церкви нельзя трогать".

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"Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом. [...] Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет разрешено молиться в той церкви, которую они считают своей", - сказал Франциск.

Что этому предшествовало?

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Автор: 

запрет (1705) Папа Римский (429) УПЦ МП (1559)


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Топ комментарии
+89
"ПАПА" - ПНХ
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25.08.2024 15:20
+53
До того ж, чи є в тебе, курва, докази, що московський сатанат - то є церква???
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25.08.2024 15:23
+33


.... і тричі "Гіп-гіп-хура !!!!" по іпалу !

Святославу варто зробити останнє полпередження цьому пацу в тюбетейці, що УГКЦ вийде з-під його юрисдикції і піде до православного Папи Варфоломея
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25.08.2024 15:32
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Страница 3 из 3
чи ми не знали, що воно гімно , чому дивуєтесь
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25.08.2024 17:09 Ответить
Папа може йти *****
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25.08.2024 17:09 Ответить
Папа - визнай ІДІЛ і ми тобі повіримо .
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25.08.2024 17:10 Ответить
А тим часом в В Євпаторії окупованого Криму з 21 липня росіяни розпочали демонтаж останньої української церкви на півострові. Йдеться про https://suspilne.media/crimea/788455-u-evpatorii-okupanti-planuut-demontuvati-ukrainsku-cerkvu/ Хрестовоздвиженський храм Православної церкви України (ПЦУ).

Про це https://t.me/Tsaplienko/57231 повідомив митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент у своєму відеозверненні, яке передав журналісту Андрію Цаплієнку 22 липня.
За даними ПЦУ, внаслідок утисків та порушень прав людини з боку окупантів, наразі Кримська єпархія "поставлена на грань виживання", тоді як ще на початку 2014 року у складі цієї єпархії налічувалось 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів.
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25.08.2024 17:13 Ответить
І де ця хлуха тетеря ,цей папа ? А ну так, ми ж не католики гибридні , з мусульманами !
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25.08.2024 17:29 Ответить
Церковь трогать нельзя, а ФСБэшный притон - нужно!
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25.08.2024 17:16 Ответить
Ну що ж цей папа в своєму репертуарі він на стороні ворога ,але мали б і сказати своє слово УГКЦ чи по дорозі їм з ним.
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25.08.2024 17:19 Ответить
Стули свого гнилого писка, путінський пантифік, !
Цьому мурлу вже час до пекла!!!
Казани вже киплять, смола булькоче!!!
До речі, незабаром треба підняти питання і про заборону католицької церкви в Україні, аже вся вона просичена папством, ватіканізмом та путінізмом, а значить ненавистю до всього Українського.
Ми воїни, не ледарі, не лежні,
І наше діло - правидне й святе!
Бо хто за що, а ми за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Тому нам так і важко через те!!!!

НІ ПАПСТВУ В УКРАЇНІ!!!!
ВАТІКАНУ - САНКЦІЇ І ГАНЬБА!!!
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25.08.2024 17:21 Ответить
давайте всі церкаи заборонимо, крім церкви Вови Боневтіковича Херпіду.
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25.08.2024 22:34 Ответить
Ні! В Україні повинна бути лише одна - Українська, автокефальна, православна церква!
І нічого тут всіляким покручам, іновірцям робити! До себе, на історичну батьківщину!
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25.08.2024 22:53 Ответить
люди як хочуть та і моляться. от ти в церкву ходиш? в Бога віриш? а якщо приймуть закон і скажуть, що ти не правильно в Бога віриш?
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26.08.2024 07:46 Ответить
На парашії заборонені десятки церков, наприклад, - Свідки Єгови. Можна почитати де Папа це засуджував?
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25.08.2024 17:22 Ответить
Дійсно так. Більше того, належність до інших конфесій ,зокрема свідків Єгови, там є кримінальним злочином. Є засуджені та закриті в тюрмах тільки за це. Но ето, навєрноє,другоє... Папа відпрацьовує сатанинські гроші пуйла в банку Ватикану.
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25.08.2024 23:05 Ответить
... папина деменція катастрофічно прогресує ... Бормєнталь , дайтє єму сєльодки ..
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25.08.2024 17:24 Ответить
Андоній ти папуся , ватіканський ...ця церква мп, ваш компаньон по лапші на вуха ,та рабству во ім'я Бога !!! Вони благословляють танки, шоб вбивати безвинних ...а ти бл* дь санівська, кажеш шо таку церкву не можна чіпати ?!!! Хароша ваша віра ...пі* дофіл п* дофілу ,око не виб'є ?!!!!
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25.08.2024 17:27 Ответить
Папа, так церкви не можна чіпати, а до чого тут кацапські гнізда московського сатанату?
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25.08.2024 17:29 Ответить
хай цей папа засуне свій язик в ж....пу!
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25.08.2024 17:33 Ответить
Краще, туди засунути його тупу, зрадницьку макітру, бо мізки там - москальські.
Геть грекокатолицьку церкву за паребрик з України!
Петиція до "зе" вже формується!
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25.08.2024 22:56 Ответить
Ніхто не забороняє молитись Богу заборана на молитви сатанинської церкви яка благославляе на вбивства, гвалтування, нищення інших, є посібником агресора.
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25.08.2024 17:34 Ответить
а с чого це не можма? Бо попам ніде харчуватись буде?
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25.08.2024 17:41 Ответить
Церква на Росії була знищена більшовиками, а та філія, що називається РПЦ і упц мп, заснована сталіном у 1943 році, відділ КДБ/фсб
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25.08.2024 17:42 Ответить
Секта святого гундяя добряче башляє секті мракобіса римського за ці висєри. В
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25.08.2024 17:47 Ответить
Якби ж її справді ту так звану "церкву" заборонили.... А то тільки інформаційний шум...
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25.08.2024 17:52 Ответить
Ватікан Богохульство продвигає, підтримкою мп ,смерть сіє ...та війну по світу ..каста вбивць у рясах !
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25.08.2024 17:53 Ответить
Краще б імбецилу Папі хтось провів лікбез,що таке МП,ким створювався і з кого складається. А в принципі Папа йде до й@....ї матері
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25.08.2024 18:04 Ответить
На християн Індії і Китаю йому нсрати з високої дзвіниці, а тут, раптом голосок прорізався.
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25.08.2024 18:05 Ответить
пошёл этот папа к ***** матери!сколько интересно этому ****** ***** отстёгивает чтобы он делал подобные заявы?!
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25.08.2024 18:13 Ответить
На росії он свідки єгови заборонені бо зна скільки років чи ето другое?
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25.08.2024 18:14 Ответить
папа римский франциск
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25.08.2024 18:15 Ответить
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25.08.2024 19:11 Ответить
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25.08.2024 19:49 Ответить
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25.08.2024 20:58 Ответить
А чи зробив папа таку заяву, коли в Криму, та інших окупованих територіях заборонили ПЦУ та арештовували, катували священників??? ПАПА--ПНХ!!!
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25.08.2024 18:17 Ответить
вся история римской католической церкви и папства показывает до чего же они были развращёнными,коварными,и циничными.сколько свелых людей эти твари замучили своей инквизицией.а если посмотреть на то что творили так называемые святоши папы,то волосы на голове встают дыбом!один папа мне более менее импонировал-Иоанн Павел второй.он всю жизнь свою боролся с коммунизмом.а этот нынешний такая же мразь как и средневековые!разве что на кострах не сжигает.
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25.08.2024 18:23 Ответить
Церква це найуспішніший прект за історію людства. Інструмент для поневолення народних мас. Війна показала що таке церкви насправді і яке відношення вони мають до Бога.
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25.08.2024 18:23 Ответить
Ты че папа,гонишь что-ли в натуре??? Эту гебешную мерзоту надо гнать в шею...понял дааа ??? Слава Украине Слава ЗСУ !!! С приветом с базы НАТО в Эстонии!!!
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25.08.2024 18:31 Ответить
EEsti с Вами)
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25.08.2024 18:37 Ответить
За російськими попами завжди приходять російськы танки.
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25.08.2024 18:35 Ответить
а за ними - папи Франциски....
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25.08.2024 19:16 Ответить
А ось тут має наступати слово Католицькій і Греко- Католицький церков в Україні розмовляти з Папою і його пререконувати... А не мовчати, суючи просвирки до рота своїх прихожан!
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25.08.2024 18:44 Ответить
Хай його куратори з ФСБ переконують.
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25.08.2024 18:50 Ответить
Папа правий. Ми забули ще кацапську католичну церкву заборонити.
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25.08.2024 18:45 Ответить
і можливо це не така погана ідея, дивлячись на цього гнилого мудака
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25.08.2024 19:17 Ответить
Від цього папи смердить російськими грошима.
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25.08.2024 18:58 Ответить
ось що потрібно знати про ватикан, з золота їдять та п`ють, в золоті ходять, а мільйони помирають з голоду.
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25.08.2024 19:02 Ответить
- В 2016 году Меджлис крымскотатарского народа был объявлен в россии экстремистской организацией и запрещён на территории рашки ?

- 20 апреля 2017 года Верховный суд российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в россии», запретив его деятельность и деятельности всех 395 отделений на территории россии.
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25.08.2024 19:07 Ответить
Так УПЦ МП это не церковь - это филиал ФСБ
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25.08.2024 19:10 Ответить
Так. Нам портiбен фiлiал СБУ.
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25.08.2024 19:20 Ответить
щось він довго зберігав мовчанку. Мабуть чекав, коли гроші на рахунок переведуть, щоб потім випорожнитися.
Спочатку хрест ми мали з кацапкою нести, потім мати мужність вивісити білий флаг, тепер бідося за кацапську церкву ночі не спить.
То хто цей папа і що за ним? ганьбища
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25.08.2024 19:23 Ответить
Цей "папа", - аргентинський лівак. Такий собі католицький більшовик.

Йому червоні зорі Кремля дорожчі за Сікстинську капелу Ватикану.

Сіксти́нська капе́ла (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Capella sistina) - папська каплиця у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86 Апостольському палаці , споруджена у https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. на замовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 папи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82_IV Сікста ΙV . Інтер'єр оформлений знаменитими фресками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96 Мікеланджело («Створення світу», «Страшний суд»).

Колишня домашня церква у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикані . Побудована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1473 1473 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1481 1481 роках архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96&action=edit&redlink=1 Джорджі де Дольчі , на замовлення папи римського Сікста IV, на честь якого її названо.
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25.08.2024 20:00 Ответить
То що, українці, віряни католицької церкви, можливо Ви змогли би пояснити наміснику бога на землі чим відрізняється "російська церква" від церкви і для чого російська церква ерефії.
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25.08.2024 20:33 Ответить
Церкви так, а ФСБшні філії мп і партійних попів під час війни які іі виправдовують, вже давно пора.
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25.08.2024 20:48 Ответить
упц мп - це не церква..
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25.08.2024 20:50 Ответить
У ций старий мавпі православіє різне? Ну так. Є норм і є кацапське)))
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25.08.2024 20:55 Ответить
А хто прихожанам рпц забороняє молитися в москальщині .
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25.08.2024 21:08 Ответить
московська псевдо церква..
та її віряни...
мають свого захисника..

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25.08.2024 21:08 Ответить
І ще одне питання - а ти **** на чийому боці ?
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25.08.2024 21:10 Ответить
Нынешний мутный и скользкий папа уже всех за@бал.
Пора этого папу в топку Сикстинской капеллы засунуть, чтобы белый дым пошел.
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25.08.2024 21:11 Ответить
Мабудь треба щоб Папі пояснили різницю між церквою та філіалом фсб🙄
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25.08.2024 21:13 Ответить
Цю обєзьяну зашкварену привели прокоментувати, климо ніде ставити - лишилось йому якесь кацапське онлайн казіно ще прорекламувати
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25.08.2024 21:59 Ответить
Папа, а ти часом не забув якої церкви ти Папа?
Вселенський православний патріархат видав томос кому треба, а ти йди лісом!
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25.08.2024 22:05 Ответить
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25.08.2024 22:17 Ответить
Греко-католики, ви де?

Чому вже кілька років на "висєри" того Папи і Римської курії не реагує ні митрополит Святослав, ні ректор Українського Католицького Університету? І чим вони після того кращі від УПЦ МП?
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25.08.2024 22:19 Ответить
Не доріс наш митрополит Святослав до митрополита Андрея. Шептицький не боявся, не дивлячись на те, що часи тоді були страшніші.
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25.08.2024 22:41 Ответить
Бугага..
Греко-Толікі підпорядковані ватикану и сидять їх попи тошком-нишком!!
Після відновлення Державності найперша мета - повернути братів по віри до ПЦУ!!! Адже "юніатство" створювали саме для контролю на русинськими парафіями !!! І фактичного покатоличення Русі-Гетьманщини-України. Це був би достойний крок після Томосу - великої насправді віхи в історії Держави нашої
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26.08.2024 01:48 Ответить
Папа теж ху...ло?
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25.08.2024 22:22 Ответить
цікаво, а скільки йому х..ло відкашляло?
Якщо по нормальному забороняти підпорядкування мацкві це тупо, настількиж як і тупо їм підпорядковуватись. але є один момент, підпорядкування грунтується на якихось внутрішніх переконаннях і їх законом не заборонищ. От скаіжть чому про..б держави в осоіб себеу, і інших спецслужб компенсують абсолютно тупим і недолугим законом?
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25.08.2024 22:39 Ответить
УПЦ МП - це дьявол. сатана
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25.08.2024 22:53 Ответить
Церкви неможна, а феесбешні секти треба палити вогнем і сіллю землю на тому місті посипати...
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25.08.2024 23:02 Ответить
Вскрылась таки тухлая московская консерва. А так, падло (не падре) хвостом вилял все время.
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25.08.2024 23:12 Ответить
Церкви так, не можна чіпати, а от фсбешні відділення під виглядом московських церков потрібно відправляти за "рускім корабльом"... І чим бистріше, тим краще для встановлення миру в Україні...
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25.08.2024 23:16 Ответить
Дак запретили же не Церковь, не христианство или православие, а масковский патриархат майора Гундяева.. Ходи в церковь , молись за Христа, за себя, за свою родину і країну. В чем проблемы?
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26.08.2024 00:56 Ответить
Старий дурак, робить вигляд, що МП то церква.
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26.08.2024 01:43 Ответить
Мудозвонь педофільна!!
А хто хрестові походи направив на ПГМ-візантію 😀😀😀 ватні-кан ваш дрімучий..
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26.08.2024 01:44 Ответить
Напередодні Другої світової Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині. Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.

Уже в квітні новий понтифік запропонував мирні переговори, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І тільки після його схвалення Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
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26.08.2024 01:54 Ответить
Це ж не церква, а відділ фсб
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26.08.2024 04:15 Ответить
Якби ж це було так.
Зелені підари зрадники й узурпатори та їх посіпаки в парламенті, які голосували за цей диверсійний фейковий закон спрямований проти України, навпаки гарантували подальшу вільну підривну діяльність фсбшного релігійного відділу в Україні, що доводить відданість привладних зрадників кремлядському фюреру і його війні на знищення України.
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26.08.2024 09:40 Ответить
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