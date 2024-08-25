"Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье, 25 августа, заявил, что украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, якобы запрещает людям молиться "в той церкви, которую они считают своей". Понтифик призвал не запрещать ни одну церковь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, его слова цитирует информационный ресурс Ватикана Vatican News.

Папа выразил "опасения за свободу", отметив, что в Украине, мол, "тому, кто хочет, не разрешается молиться в том, что он считает своей церковью".

По его словам, тот, кто молится, не может делать зло из-за этого. Он призвал не отменять "прямо или косвенно" ни одну христианскую церковь: "Церкви нельзя трогать".

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"Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом. [...] Поэтому пусть тем, кто хочет молиться, будет разрешено молиться в той церкви, которую они считают своей", - сказал Франциск.

Что этому предшествовало?

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.