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Делегация Вселенского патриарха встретилась с главой УПЦ МП Онуфрием, - BBC

Делегація Вселенського патріархату

Делегация Вселенского патриархата встретилась с главой Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием. Это был первый официальный и прямой контакт между Вселенским патриархатом и УПЦ МП с момента разрыва общения в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на собеседника, близкого к Вселенскому патриарху, и источник в УПЦ МП.

В состав делегации входит архиепископ Виннипегский Илларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Епифаний Каменович. Все они украинцы по происхождению. Отмечается, что переговоры прошли в хорошей атмосфере и показали, что готовность к диалогу со стороны УПЦ есть.

Как сообщали во Вселенском патриархате, основное внимание во время визита будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными Украины и диалогу для достижения единства в церковном вопросе, отмечается в статье.

"Готовность к диалогу есть. Главное ее не уничтожать и показать свои добрые намерения", - заверил издание собеседник во Вселенском патриархате.

Эта же делегация встретилась с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, руководителем УГКЦ Святославом и бывшим патриархом УПЦ КП митрополитом Филаретом. Кроме того, запланирована встреча делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Варфоломея за поддержку Глобального саммита мира

"Встреча с делегацией Вселенского патриархата состоялась впервые за шесть лет в очень братской атмосфере", - заверил источник журналистов.

В то же время он заявил, что о "плодах этой встречи" говорить еще рано, и добавил, что "некоторым деятелям очень хочется, чтобы плодов не было", намекнув, что в Украине есть много противников плодотворных переговоров о взаимопонимании между православными.

Собеседник BBC Украина во Вселенском патриархате также рассказал, что митрополит Онуфрий сам пожелал встретиться еще в начале лета и передал тогда патриарху Варфоломею подарок через митрополита Православной церкви в США Тихона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация Вселенского патриархата приехала в Украину: будут говорить о достижении единства в церковном вопросе. ФОТОрепортаж

Автор: 

визит (3071) Константинопольский патриархат (141) УПЦ МП (1559) церковь (1322)


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Топ комментарии
+25
Зустрілися з сектантами без Томосу.
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25.08.2024 11:22
+24
попи усі однакові, брехливі і подажні, гроші ж не пахнуть
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25.08.2024 11:23
+22
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25.08.2024 11:29
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...і сказала: здавайся руснявий чорт в рясі!
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25.08.2024 11:21 Ответить
І навіщо шановні люди зустрічалися з зоофілом Онуфрієм?
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25.08.2024 12:15 Ответить
Зустрілися з сектантами без Томосу.
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25.08.2024 11:22 Ответить
У сектантів є Термос!
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25.08.2024 11:59 Ответить
От кого тот томос, если петрик-мужеложец(меньшикова жучил) разогнал кацапцерквь, которая сепарнула из Киевской Церкви. На ее базе сделал госдепартамент, государственное предприятие. В 17-ом , членин и тот департамент похерил, попов - в расход, церкви в лучшем случае -под склады. йоска сгалин в 43 году реанимировал церковную кацапсекту под эгидой КГБ(ФСБ). И от кого мог быть тот томос сектантам, если так , гипотетически?
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25.08.2024 14:10 Ответить
Так я и говорю, что у кацапов есть "термос".
Те́рмос - вид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82 бытовой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F теплоизоляционной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 посуды для продолжительного сохранения более высокой или низкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 температуры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F пищевых продуктов по сравнению с температурой окружающей среды.
Т.е. кацапская православная церковь всегда была изолирована от всего остального православного мира. Сейчас это православное управление ФСБ рАссии.
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25.08.2024 15:06 Ответить
попи усі однакові, брехливі і подажні, гроші ж не пахнуть
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25.08.2024 11:23 Ответить
а ті, хто до них ходять, всі поголовно Арістотелі, Авіценни і Канти ?

інстинктивні прояви звірства плебсу має хтось контролювати.

саме для цього релігії і існують.

то що поганого в тому, що інстинкти дебілів хтось хоч якось контролює казками про рай і кару небесну ?
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25.08.2024 16:20 Ответить
Все добре, ПЦУ діє розумно , у підсумку переможе фесбешників
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25.08.2024 11:26 Ответить
Наївні......
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25.08.2024 12:57 Ответить
Розумна тактика. Сектантів силою неможливо примусити. Треба купити головного попа, а зі своїми вівцями він сам розбереться.
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25.08.2024 11:28 Ответить
тобто, делегація вселенського патріарха, визнає онуфрія рівнєю до себе?
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25.08.2024 11:29 Ответить
Вони приїхали до "заблудшої вівці" Будуть умовлять Якщо не "раскается в заблуждениях" - "умиють руки" Церква так завжди робила - "нерозкаявшихся" віддавала світській владі! (По суті - у інквізиторів (безпосередньо) - крові на руках нема! Страти проводили "місцеві органи влади)
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25.08.2024 11:39 Ответить
Что интересно, инквизитор проводил расследование, дознание. Если подозреваемый или обвиняемый в ереси признавал свои еретические заблуждния и раскаивался, его, как правило, прощали. Еретики дольчинианцы ложно раскаивались, дабы избежать наказания. Даже пытка применялась не сразу. Упорствующему в ереси сначала показывали орудия пытки. Инквизиторы никого и никогда не пытали.
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26.08.2024 03:27 Ответить
Я вивчав історію інквізиції У катарів подібне теж було: "Клянися, лжесвідч - але не відкривай таємниці!" Тому на вогнище, в основному, пішли їх проповідники - чисті" Єзуїти перед вогнищем приводили собаку і давали катару ніж Якщо вбивав - відпускали "Чистим" віра не дозволяла пролить кров
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26.08.2024 05:25 Ответить
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25.08.2024 11:29 Ответить
Если вселенский патриархат считает РПЦ церковью Божей то что то у меня возникают сомнения насчет того стоит ли вообще ходить в церковь
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25.08.2024 11:31 Ответить
ты ж все равно не ходишь
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25.08.2024 11:41 Ответить
Там де юре вона як ЗАО "упц".
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26.08.2024 02:01 Ответить
Перекашляли?
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25.08.2024 11:33 Ответить
Вселенський патріарх хоче "Заглянуть в глаза и увидеть ...",
чи "Сайтись па-середине"?
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25.08.2024 11:35 Ответить
Зараз УПЦ МП є, фактично, РПЦвУ. Якщо Онуфрій просто розірве зв'язки з московським сатанатом, то вони стануть просто однією з сект, схожих за правовим статусом на "свідків" чи якихось "адвентистів" або ще когось схожого.
Томосу від Вселенського Патріарха вони не отримають ніколи, бо в Україні вже є ПЦУ. Єдине, що може лишити цю кодлу при баблі від прихожан - влитися в ПЦУ.
Але гундяй їх не відпустить, бо це найбільший грошовий потік з усіх православних церков, які ще під РПЦ.
Онуфрій на ростяжці буде, ІМХО
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25.08.2024 11:38 Ответить
А може він розглядає варіант чумайдан-вакзал-гундяй?
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25.08.2024 11:49 Ответить
Було б не пагано, але гундяй і цього не дозволить - бабло перестане текти, та й ФСБ не залишить таку агентурну мережу без керівника.
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25.08.2024 11:55 Ответить
перереєструються і будуть жити як жили
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26.08.2024 01:52 Ответить
Інспекція. Томос у москалів перевірятимуть.
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25.08.2024 11:40 Ответить
Діалоги з ФСБ завжди закінчуються одинаково; або пуля доганяє,біля власного дому,або "Новічок" в чай підмішують.
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25.08.2024 11:44 Ответить
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25.08.2024 11:47 Ответить
988 рік - київський князь Володимир проголошує православ'я державною релігією Київської Русі. На місці москви в той час - самі болота, до створення московського князівства ще майже триста років. П'ятсот років Київ залишається центром православ'я, яке поширюється звідси на схід і північ.
Усередині 15-ого століття московська митрополія заявляє, що відокремлюється від митрополії Київської. Самопроголошену автокефалію ніхто не визнає. 141 рік невизнана церква московського царства перебуває в розколі. Наприкінці 16-ого сторіччя борис годунов обманом виманює з Константинополя патріарха Єремію ІІ, обіцяючи йому захист від османів. Півроку Годунов тримає Єремію в полоні, домагаючись дозволу на власну патріархію. Під тиском патріарх погоджується. У 1589 році московські посли дають хабара - сорок сороків хутра та 200 золотих червонців за проголошення московської патріархії. Однак Томосу про автокефалію російська церква так і не отримує, лише грамоту про утвердження московського патріархату.
"Ніколи не було дано православній церкві в росії Томосу про автокефалію! Було дозволено московському архієрею називатися патріархом за умови, що він мав поминати патріарха Вселенського і вважати його "як свого главу і першого"
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25.08.2024 11:52 Ответить
Мізки хочуть вправити за поклоніння нафтовій секті
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25.08.2024 11:54 Ответить
На церковних ресурсах пишуть,що чуваки з УПЦ МП звернулися до Варфоломія щоб він оголосив їх екзархатом Константинопольського патріархату в Україні але Варфоломій відмовив....
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25.08.2024 11:55 Ответить
Самі звертались чи через дует християн з Банкової ?
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25.08.2024 13:05 Ответить
Зустріч.
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25.08.2024 12:20 Ответить
Коли замаячила перспектива залишитися з голою сракою, то вони забігали як щурі)
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25.08.2024 12:34 Ответить
За великі гроші Онуфрій готовий на все
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25.08.2024 12:48 Ответить
Це якась ганьба!
Яка може бути співпраця та порозуміння з терористами, головна мета яких - зниження України як держави а українців як нації.
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25.08.2024 13:04 Ответить
І вони ще рапортують про якусь там заборону, видаючи це за велику перемогу....
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25.08.2024 13:05 Ответить
Може хочуть томос Онуфрію дати? Нахрена ці екскурсії?
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25.08.2024 15:04 Ответить
Ну якщо ще й вселенький патріархат всмокче в свою бочку ложку кацапського феесбешного гівна то Томосом можна буде підтерти дупу...
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25.08.2024 16:53 Ответить
навряд чи...там своє фсб у них з багатовіковим досвідом...а от зробити це через ердоганівські прокладки...то тут вже не знає ніхто
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25.08.2024 21:15 Ответить
Ердоганівські прокладки" зайняті іншим.

Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»
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25.08.2024 21:25 Ответить
По-моему, тут такая "мутка". Невменяемый гундяй разослал во все мировые инстанции (кроме спортлото ) маляву, дескать Украина "притесняет" его сектантов. Поэтому Епифаний решил склонить Онуфрия к "добровольному" переходу в ПЦУ с отречением от гундяя. И после этого все вопли о "притеснении" потеряют смысл. Идея, на мой взгляд, провальная, ибо "не бывает смокв с терновника", кажется так в Евангелии сказано.
Да и Онуфрий прекрасно знает, что в их "церкви" действует железное правило: вход - рупь, выход - два. В смысле: "новичок" еще никто не отменял. Может, на это все и рассчитано (Епифанием )
Короче, московское стадо обязано последовать за своим кормчим - сатаной, прямо в АД. иного пути у них нет.
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25.08.2024 17:42 Ответить
 
 