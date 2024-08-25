Делегация Вселенского патриарха встретилась с главой УПЦ МП Онуфрием, - BBC

Делегация Вселенского патриархата встретилась с главой Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием. Это был первый официальный и прямой контакт между Вселенским патриархатом и УПЦ МП с момента разрыва общения в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на собеседника, близкого к Вселенскому патриарху, и источник в УПЦ МП.

В состав делегации входит архиепископ Виннипегский Илларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Епифаний Каменович. Все они украинцы по происхождению. Отмечается, что переговоры прошли в хорошей атмосфере и показали, что готовность к диалогу со стороны УПЦ есть.

Как сообщали во Вселенском патриархате, основное внимание во время визита будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными Украины и диалогу для достижения единства в церковном вопросе, отмечается в статье.

"Готовность к диалогу есть. Главное ее не уничтожать и показать свои добрые намерения", - заверил издание собеседник во Вселенском патриархате.

Эта же делегация встретилась с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, руководителем УГКЦ Святославом и бывшим патриархом УПЦ КП митрополитом Филаретом. Кроме того, запланирована встреча делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Встреча с делегацией Вселенского патриархата состоялась впервые за шесть лет в очень братской атмосфере", - заверил источник журналистов.

В то же время он заявил, что о "плодах этой встречи" говорить еще рано, и добавил, что "некоторым деятелям очень хочется, чтобы плодов не было", намекнув, что в Украине есть много противников плодотворных переговоров о взаимопонимании между православными.

Собеседник BBC Украина во Вселенском патриархате также рассказал, что митрополит Онуфрий сам пожелал встретиться еще в начале лета и передал тогда патриарху Варфоломею подарок через митрополита Православной церкви в США Тихона.

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