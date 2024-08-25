Делегация Вселенского патриарха встретилась с главой УПЦ МП Онуфрием, - BBC
Делегация Вселенского патриархата встретилась с главой Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием. Это был первый официальный и прямой контакт между Вселенским патриархатом и УПЦ МП с момента разрыва общения в 2018 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC Украина со ссылкой на собеседника, близкого к Вселенскому патриарху, и источник в УПЦ МП.
В состав делегации входит архиепископ Виннипегский Илларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Епифаний Каменович. Все они украинцы по происхождению. Отмечается, что переговоры прошли в хорошей атмосфере и показали, что готовность к диалогу со стороны УПЦ есть.
Как сообщали во Вселенском патриархате, основное внимание во время визита будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными Украины и диалогу для достижения единства в церковном вопросе, отмечается в статье.
"Готовность к диалогу есть. Главное ее не уничтожать и показать свои добрые намерения", - заверил издание собеседник во Вселенском патриархате.
Эта же делегация встретилась с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, руководителем УГКЦ Святославом и бывшим патриархом УПЦ КП митрополитом Филаретом. Кроме того, запланирована встреча делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Встреча с делегацией Вселенского патриархата состоялась впервые за шесть лет в очень братской атмосфере", - заверил источник журналистов.
В то же время он заявил, что о "плодах этой встречи" говорить еще рано, и добавил, что "некоторым деятелям очень хочется, чтобы плодов не было", намекнув, что в Украине есть много противников плодотворных переговоров о взаимопонимании между православными.
Собеседник BBC Украина во Вселенском патриархате также рассказал, что митрополит Онуфрий сам пожелал встретиться еще в начале лета и передал тогда патриарху Варфоломею подарок через митрополита Православной церкви в США Тихона.
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Т.е. кацапская православная церковь всегда была изолирована от всего остального православного мира. Сейчас это православное управление ФСБ рАссии.
інстинктивні прояви звірства плебсу має хтось контролювати.
саме для цього релігії і існують.
то що поганого в тому, що інстинкти дебілів хтось хоч якось контролює казками про рай і кару небесну ?
чи "Сайтись па-середине"?
Томосу від Вселенського Патріарха вони не отримають ніколи, бо в Україні вже є ПЦУ. Єдине, що може лишити цю кодлу при баблі від прихожан - влитися в ПЦУ.
Але гундяй їх не відпустить, бо це найбільший грошовий потік з усіх православних церков, які ще під РПЦ.
Онуфрій на ростяжці буде, ІМХО
Усередині 15-ого століття московська митрополія заявляє, що відокремлюється від митрополії Київської. Самопроголошену автокефалію ніхто не визнає. 141 рік невизнана церква московського царства перебуває в розколі. Наприкінці 16-ого сторіччя борис годунов обманом виманює з Константинополя патріарха Єремію ІІ, обіцяючи йому захист від османів. Півроку Годунов тримає Єремію в полоні, домагаючись дозволу на власну патріархію. Під тиском патріарх погоджується. У 1589 році московські посли дають хабара - сорок сороків хутра та 200 золотих червонців за проголошення московської патріархії. Однак Томосу про автокефалію російська церква так і не отримує, лише грамоту про утвердження московського патріархату.
"Ніколи не було дано православній церкві в росії Томосу про автокефалію! Було дозволено московському архієрею називатися патріархом за умови, що він мав поминати патріарха Вселенського і вважати його "як свого главу і першого"
Яка може бути співпраця та порозуміння з терористами, головна мета яких - зниження України як держави а українців як нації.
Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»
Да и Онуфрий прекрасно знает, что в их "церкви" действует железное правило: вход - рупь, выход - два. В смысле: "новичок" еще никто не отменял. Может, на это все и рассчитано (Епифанием )
Короче, московское стадо обязано последовать за своим кормчим - сатаной, прямо в АД. иного пути у них нет.