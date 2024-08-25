Делегація Вселенського патріарха зустрілася з главою УПЦ МП Онуфрієм, - ВВС
Делегація Вселенського патріархату зустрілася з головою Української православної церкви митрополитом Онуфрієм. Це був перший офіційний і прямий контакт між Вселенським патріархатом та УПЦ МП від моменту розриву спілкування у 2018 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна з посиланням на співрозмовника, близького до Вселенського патріарха, та джерело в УПЦ МП.
У склад делегації входить архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Кам'янович. Всі вони українці за походженням. Зазначається, що перемовини пройшли у добрій атмосфері й показали, що готовність до діалогу з боку УПЦ є.
Як повідомляли у Вселенському патріархаті, основна увага під час візиту буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні, зазначається у статті.
"Готовність до діалогу є. Головне її не нищити і показати свої добрі наміри", - запевнив видання співрозмовник у Вселенському патріархаті.
Ця ж делегація зустрілася із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, керівником УГКЦ Святославом та колишнім патріархом УПЦ КП митрополитом Філаретом. Крім того, запланована зустріч делегації із президентом України Володимиром Зеленським.
"Зустріч з делегацією Вселенського патріархату відбулася вперше за шість років у дуже братській атмосфері", - запевнило джерело журналістів, водночас заявивши, що про "плоди цієї зустрічі" говорити ще рано, та додало, що "деяким діячам аж дуже хочеться, щоб плодів не було", натякнувши, що в Україні є багато противників плідних перемовин щодо порозуміння між православними.
Співрозмовник BBC Україна у Вселенському патріархаті також розповів, що митрополит Онуфрій сам побажав зустрітися ще на початку літа та передав тоді патріарху Варфоломію подарунок через митрополита Православної церкви в США Тихона.
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Т.е. кацапская православная церковь всегда была изолирована от всего остального православного мира. Сейчас это православное управление ФСБ рАссии.
інстинктивні прояви звірства плебсу має хтось контролювати.
саме для цього релігії і існують.
то що поганого в тому, що інстинкти дебілів хтось хоч якось контролює казками про рай і кару небесну ?
чи "Сайтись па-середине"?
Томосу від Вселенського Патріарха вони не отримають ніколи, бо в Україні вже є ПЦУ. Єдине, що може лишити цю кодлу при баблі від прихожан - влитися в ПЦУ.
Але гундяй їх не відпустить, бо це найбільший грошовий потік з усіх православних церков, які ще під РПЦ.
Онуфрій на ростяжці буде, ІМХО
Усередині 15-ого століття московська митрополія заявляє, що відокремлюється від митрополії Київської. Самопроголошену автокефалію ніхто не визнає. 141 рік невизнана церква московського царства перебуває в розколі. Наприкінці 16-ого сторіччя борис годунов обманом виманює з Константинополя патріарха Єремію ІІ, обіцяючи йому захист від османів. Півроку Годунов тримає Єремію в полоні, домагаючись дозволу на власну патріархію. Під тиском патріарх погоджується. У 1589 році московські посли дають хабара - сорок сороків хутра та 200 золотих червонців за проголошення московської патріархії. Однак Томосу про автокефалію російська церква так і не отримує, лише грамоту про утвердження московського патріархату.
"Ніколи не було дано православній церкві в росії Томосу про автокефалію! Було дозволено московському архієрею називатися патріархом за умови, що він мав поминати патріарха Вселенського і вважати його "як свого главу і першого"
Яка може бути співпраця та порозуміння з терористами, головна мета яких - зниження України як держави а українців як нації.
Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»
Да и Онуфрий прекрасно знает, что в их "церкви" действует железное правило: вход - рупь, выход - два. В смысле: "новичок" еще никто не отменял. Может, на это все и рассчитано (Епифанием )
Короче, московское стадо обязано последовать за своим кормчим - сатаной, прямо в АД. иного пути у них нет.