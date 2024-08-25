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Делегація Вселенського патріарха зустрілася з главою УПЦ МП Онуфрієм, - ВВС

Делегація Вселенського патріархату

Делегація Вселенського патріархату зустрілася з головою Української православної церкви митрополитом Онуфрієм. Це був перший офіційний і прямий контакт між Вселенським патріархатом та УПЦ МП від моменту розриву спілкування у 2018 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна з посиланням на співрозмовника, близького до Вселенського патріарха, та джерело в УПЦ МП.

У склад делегації входить архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Кам'янович. Всі вони українці за походженням. Зазначається, що перемовини пройшли у добрій атмосфері й показали, що готовність до діалогу з боку УПЦ є.

Як повідомляли у Вселенському патріархаті, основна увага під час візиту буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні, зазначається у статті.

"Готовність до діалогу є. Головне її не нищити і показати свої добрі наміри", - запевнив видання співрозмовник у Вселенському патріархаті.

Ця ж делегація зустрілася із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, керівником УГКЦ Святославом та колишнім патріархом УПЦ КП митрополитом Філаретом. Крім того, запланована зустріч делегації із президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Варфоломію за підтримку Глобального саміту миру

"Зустріч з делегацією Вселенського патріархату відбулася вперше за шість років у дуже братській атмосфері", - запевнило джерело журналістів, водночас заявивши, що про "плоди цієї зустрічі" говорити ще рано, та додало, що "деяким діячам аж дуже хочеться, щоб плодів не було", натякнувши, що в Україні є багато противників плідних перемовин щодо порозуміння між православними.

Співрозмовник BBC Україна у Вселенському патріархаті також розповів, що митрополит Онуфрій сам побажав зустрітися ще на початку літа та передав тоді патріарху Варфоломію подарунок через митрополита Православної церкви в США Тихона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: говоритимуть про досягнення єдності у церковному питанні. ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1574) Константинопольський патріархат (129) УПЦ МП (1206) церква (698)


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Топ коментарі
+25
Зустрілися з сектантами без Томосу.
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25.08.2024 11:22
+24
попи усі однакові, брехливі і подажні, гроші ж не пахнуть
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25.08.2024 11:23
+22
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25.08.2024 11:29
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...і сказала: здавайся руснявий чорт в рясі!
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25.08.2024 11:21 Відповісти
І навіщо шановні люди зустрічалися з зоофілом Онуфрієм?
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25.08.2024 12:15 Відповісти
Зустрілися з сектантами без Томосу.
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25.08.2024 11:22 Відповісти
У сектантів є Термос!
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25.08.2024 11:59 Відповісти
От кого тот томос, если петрик-мужеложец(меньшикова жучил) разогнал кацапцерквь, которая сепарнула из Киевской Церкви. На ее базе сделал госдепартамент, государственное предприятие. В 17-ом , членин и тот департамент похерил, попов - в расход, церкви в лучшем случае -под склады. йоска сгалин в 43 году реанимировал церковную кацапсекту под эгидой КГБ(ФСБ). И от кого мог быть тот томос сектантам, если так , гипотетически?
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25.08.2024 14:10 Відповісти
Так я и говорю, что у кацапов есть "термос".
Те́рмос - вид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82 бытовой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F теплоизоляционной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0 посуды для продолжительного сохранения более высокой или низкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 температуры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F пищевых продуктов по сравнению с температурой окружающей среды.
Т.е. кацапская православная церковь всегда была изолирована от всего остального православного мира. Сейчас это православное управление ФСБ рАссии.
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25.08.2024 15:06 Відповісти
попи усі однакові, брехливі і подажні, гроші ж не пахнуть
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25.08.2024 11:23 Відповісти
а ті, хто до них ходять, всі поголовно Арістотелі, Авіценни і Канти ?

інстинктивні прояви звірства плебсу має хтось контролювати.

саме для цього релігії і існують.

то що поганого в тому, що інстинкти дебілів хтось хоч якось контролює казками про рай і кару небесну ?
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25.08.2024 16:20 Відповісти
Все добре, ПЦУ діє розумно , у підсумку переможе фесбешників
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25.08.2024 11:26 Відповісти
Наївні......
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25.08.2024 12:57 Відповісти
Розумна тактика. Сектантів силою неможливо примусити. Треба купити головного попа, а зі своїми вівцями він сам розбереться.
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25.08.2024 11:28 Відповісти
тобто, делегація вселенського патріарха, визнає онуфрія рівнєю до себе?
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25.08.2024 11:29 Відповісти
Вони приїхали до "заблудшої вівці" Будуть умовлять Якщо не "раскается в заблуждениях" - "умиють руки" Церква так завжди робила - "нерозкаявшихся" віддавала світській владі! (По суті - у інквізиторів (безпосередньо) - крові на руках нема! Страти проводили "місцеві органи влади)
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25.08.2024 11:39 Відповісти
Что интересно, инквизитор проводил расследование, дознание. Если подозреваемый или обвиняемый в ереси признавал свои еретические заблуждния и раскаивался, его, как правило, прощали. Еретики дольчинианцы ложно раскаивались, дабы избежать наказания. Даже пытка применялась не сразу. Упорствующему в ереси сначала показывали орудия пытки. Инквизиторы никого и никогда не пытали.
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26.08.2024 03:27 Відповісти
Я вивчав історію інквізиції У катарів подібне теж було: "Клянися, лжесвідч - але не відкривай таємниці!" Тому на вогнище, в основному, пішли їх проповідники - чисті" Єзуїти перед вогнищем приводили собаку і давали катару ніж Якщо вбивав - відпускали "Чистим" віра не дозволяла пролить кров
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26.08.2024 05:25 Відповісти
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25.08.2024 11:29 Відповісти
Если вселенский патриархат считает РПЦ церковью Божей то что то у меня возникают сомнения насчет того стоит ли вообще ходить в церковь
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25.08.2024 11:31 Відповісти
ты ж все равно не ходишь
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25.08.2024 11:41 Відповісти
Там де юре вона як ЗАО "упц".
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26.08.2024 02:01 Відповісти
Перекашляли?
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25.08.2024 11:33 Відповісти
Вселенський патріарх хоче "Заглянуть в глаза и увидеть ...",
чи "Сайтись па-середине"?
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25.08.2024 11:35 Відповісти
Зараз УПЦ МП є, фактично, РПЦвУ. Якщо Онуфрій просто розірве зв'язки з московським сатанатом, то вони стануть просто однією з сект, схожих за правовим статусом на "свідків" чи якихось "адвентистів" або ще когось схожого.
Томосу від Вселенського Патріарха вони не отримають ніколи, бо в Україні вже є ПЦУ. Єдине, що може лишити цю кодлу при баблі від прихожан - влитися в ПЦУ.
Але гундяй їх не відпустить, бо це найбільший грошовий потік з усіх православних церков, які ще під РПЦ.
Онуфрій на ростяжці буде, ІМХО
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25.08.2024 11:38 Відповісти
А може він розглядає варіант чумайдан-вакзал-гундяй?
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25.08.2024 11:49 Відповісти
Було б не пагано, але гундяй і цього не дозволить - бабло перестане текти, та й ФСБ не залишить таку агентурну мережу без керівника.
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25.08.2024 11:55 Відповісти
перереєструються і будуть жити як жили
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26.08.2024 01:52 Відповісти
Інспекція. Томос у москалів перевірятимуть.
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25.08.2024 11:40 Відповісти
Діалоги з ФСБ завжди закінчуються одинаково; або пуля доганяє,біля власного дому,або "Новічок" в чай підмішують.
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25.08.2024 11:44 Відповісти
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25.08.2024 11:47 Відповісти
988 рік - київський князь Володимир проголошує православ'я державною релігією Київської Русі. На місці москви в той час - самі болота, до створення московського князівства ще майже триста років. П'ятсот років Київ залишається центром православ'я, яке поширюється звідси на схід і північ.
Усередині 15-ого століття московська митрополія заявляє, що відокремлюється від митрополії Київської. Самопроголошену автокефалію ніхто не визнає. 141 рік невизнана церква московського царства перебуває в розколі. Наприкінці 16-ого сторіччя борис годунов обманом виманює з Константинополя патріарха Єремію ІІ, обіцяючи йому захист від османів. Півроку Годунов тримає Єремію в полоні, домагаючись дозволу на власну патріархію. Під тиском патріарх погоджується. У 1589 році московські посли дають хабара - сорок сороків хутра та 200 золотих червонців за проголошення московської патріархії. Однак Томосу про автокефалію російська церква так і не отримує, лише грамоту про утвердження московського патріархату.
"Ніколи не було дано православній церкві в росії Томосу про автокефалію! Було дозволено московському архієрею називатися патріархом за умови, що він мав поминати патріарха Вселенського і вважати його "як свого главу і першого"
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25.08.2024 11:52 Відповісти
Мізки хочуть вправити за поклоніння нафтовій секті
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25.08.2024 11:54 Відповісти
На церковних ресурсах пишуть,що чуваки з УПЦ МП звернулися до Варфоломія щоб він оголосив їх екзархатом Константинопольського патріархату в Україні але Варфоломій відмовив....
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25.08.2024 11:55 Відповісти
Самі звертались чи через дует християн з Банкової ?
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25.08.2024 13:05 Відповісти
Зустріч.
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25.08.2024 12:20 Відповісти
Коли замаячила перспектива залишитися з голою сракою, то вони забігали як щурі)
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25.08.2024 12:34 Відповісти
За великі гроші Онуфрій готовий на все
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25.08.2024 12:48 Відповісти
Це якась ганьба!
Яка може бути співпраця та порозуміння з терористами, головна мета яких - зниження України як держави а українців як нації.
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25.08.2024 13:04 Відповісти
І вони ще рапортують про якусь там заборону, видаючи це за велику перемогу....
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25.08.2024 13:05 Відповісти
Може хочуть томос Онуфрію дати? Нахрена ці екскурсії?
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25.08.2024 15:04 Відповісти
Ну якщо ще й вселенький патріархат всмокче в свою бочку ложку кацапського феесбешного гівна то Томосом можна буде підтерти дупу...
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25.08.2024 16:53 Відповісти
навряд чи...там своє фсб у них з багатовіковим досвідом...а от зробити це через ердоганівські прокладки...то тут вже не знає ніхто
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25.08.2024 21:15 Відповісти
Ердоганівські прокладки" зайняті іншим.

Пророк Мухаммад сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!»
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25.08.2024 21:25 Відповісти
По-моему, тут такая "мутка". Невменяемый гундяй разослал во все мировые инстанции (кроме спортлото ) маляву, дескать Украина "притесняет" его сектантов. Поэтому Епифаний решил склонить Онуфрия к "добровольному" переходу в ПЦУ с отречением от гундяя. И после этого все вопли о "притеснении" потеряют смысл. Идея, на мой взгляд, провальная, ибо "не бывает смокв с терновника", кажется так в Евангелии сказано.
Да и Онуфрий прекрасно знает, что в их "церкви" действует железное правило: вход - рупь, выход - два. В смысле: "новичок" еще никто не отменял. Может, на это все и рассчитано (Епифанием )
Короче, московское стадо обязано последовать за своим кормчим - сатаной, прямо в АД. иного пути у них нет.
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25.08.2024 17:42 Відповісти
 
 