Делегація Вселенського патріарха зустрілася з главою УПЦ МП Онуфрієм, - ВВС

Делегація Вселенського патріархату зустрілася з головою Української православної церкви митрополитом Онуфрієм. Це був перший офіційний і прямий контакт між Вселенським патріархатом та УПЦ МП від моменту розриву спілкування у 2018 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна з посиланням на співрозмовника, близького до Вселенського патріарха, та джерело в УПЦ МП.

У склад делегації входить архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Кам'янович. Всі вони українці за походженням. Зазначається, що перемовини пройшли у добрій атмосфері й показали, що готовність до діалогу з боку УПЦ є.

Як повідомляли у Вселенському патріархаті, основна увага під час візиту буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні, зазначається у статті.

"Готовність до діалогу є. Головне її не нищити і показати свої добрі наміри", - запевнив видання співрозмовник у Вселенському патріархаті.

Ця ж делегація зустрілася із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм, керівником УГКЦ Святославом та колишнім патріархом УПЦ КП митрополитом Філаретом. Крім того, запланована зустріч делегації із президентом України Володимиром Зеленським.

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"Зустріч з делегацією Вселенського патріархату відбулася вперше за шість років у дуже братській атмосфері", - запевнило джерело журналістів, водночас заявивши, що про "плоди цієї зустрічі" говорити ще рано, та додало, що "деяким діячам аж дуже хочеться, щоб плодів не було", натякнувши, що в Україні є багато противників плідних перемовин щодо порозуміння між православними.

Співрозмовник BBC Україна у Вселенському патріархаті також розповів, що митрополит Онуфрій сам побажав зустрітися ще на початку літа та передав тоді патріарху Варфоломію подарунок через митрополита Православної церкви в США Тихона.

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