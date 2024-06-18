Зеленский поблагодарил Варфоломея за поддержку Глобального саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Вселенскому Патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что документ остается открытым для подписания, выразил уверенность, что к нему присоединится еще больше стран и международных организаций.
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы сплотить мир вокруг цели справедливого мира для Украины, который основывается на Уставе ООН и международном праве. Украина и все украинцы благодарны Его Святейшеству Варфоломею за молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу", - резюмирует Зеленский.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.
Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.
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