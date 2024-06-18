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Новости
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Зеленский поблагодарил Варфоломея за поддержку Глобального саммита мира

Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Глобального саміту миру

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Вселенскому Патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что документ остается открытым для подписания, выразил уверенность, что к нему присоединится еще больше стран и международных организаций.

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"Мы продолжаем работать над тем, чтобы сплотить мир вокруг цели справедливого мира для Украины, который основывается на Уставе ООН и международном праве. Украина и все украинцы благодарны Его Святейшеству Варфоломею за молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу", - резюмирует Зеленский.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.

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Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Константинопольский патриархат (141) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+9
Термоса з собою мав?
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18.06.2024 12:19
+7
А як же томос-термос, найвеличніший? Язик в задниці? Зелені сраму не імуть?
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18.06.2024 12:32
+5
опять без термоса по Вселенському Патріархату шастаешь?
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18.06.2024 12:30
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Термоса з собою мав?
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18.06.2024 12:19 Ответить
Великий жаль, що Руанда відкликала свій підпис. А що таке? Банани дали їм зелені, чи по деревам заборонили лазити?
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18.06.2024 12:48 Ответить
опять без термоса по Вселенському Патріархату шастаешь?
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18.06.2024 12:30 Ответить
А як же томос-термос, найвеличніший? Язик в задниці? Зелені сраму не імуть?
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18.06.2024 12:32 Ответить
Граф Дякула, краще скажи у скільки стали бюджету твої покатушки..
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18.06.2024 12:35 Ответить
Який Дракула ? Скоріш за все Ванько-дурачок ! Что ни делает дурак, все он делает не так.
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18.06.2024 13:12 Ответить
Де Ви Дракулу побачили??? Перечитайте.
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18.06.2024 14:48 Ответить
Старий, сліпий, букофки папутал
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18.06.2024 17:07 Ответить
Буває
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18.06.2024 17:22 Ответить
Дякуємо! Завдяки цьому нам на фронті легше стало Давайте ще
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18.06.2024 13:21 Ответить
Термос повернув, Вова?
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18.06.2024 14:07 Ответить
Приїхав клован і за звичкою - дякую за термос ! Ой, Томос !
Дякую. Дуже дякую.
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18.06.2024 19:33 Ответить
Владика мав би відвернутися від цього покидька. З. не українець і не християнин. Він насміхався над Св.Томосом і жодного разу не підтримав ПЦУ.
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18.06.2024 14:48 Ответить
Він його прийняв як представника України. Але думаю мав грішне бажання добряче відмахати цього дурня кадилом.
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18.06.2024 19:35 Ответить
 
 