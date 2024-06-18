Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира
Руанда стала третьей страной, которая поставила свою подпись под совместным коммюнике Глобального саммита мира, а затем отозвала его.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обновленном списке подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.
На сайте отмечается, что список был обновлен в понедельник, 17 июня.
В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.
Напомним, Ирак и Иордания также сначала поставили свои подписи под коммюнике, а затем отозвали их.
Топ комментарии
+32 Michal Woronowsky
показать весь комментарий18.06.2024 06:31
+21 Анатолий Воробей #585495
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+9 Николай Мельников #555051
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...Зрештою, від того саміту користі - кіт наплакав, та то таке.
Мені, правду кажучи, важко уявити, що саме це Ви мали на увазі. Тому буду Вам дуже вдячним за переконливу аргументовану відповідь.
Це було надзвичайно переконливо.
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Nothing has changed since ancient times. (c) Dire Straits
Только не ржать.
Возле Бурунди.
Этому дам, этому не дам, этому дам, но дороже
тваринміжнародної політики... підпис цілої країни настільки нічого не вартий, що можна його поставити, а потім просто забрати без будь-яких пояснень чи наслідків.
а гостям запропонували підписати папірці..
Кто это придумал хз ))
Цікаво, що у районах, куди не досягав сигнал цього радіо, ніякої різанини й не було.
О, йа-йа, Руанді є чим пишатися!.. І що таке пропаганда, вона в курсі!