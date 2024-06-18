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Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира

Глобальний саміт миру

Руанда стала третьей страной, которая поставила свою подпись под совместным коммюнике Глобального саммита мира, а затем отозвала его.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обновленном списке подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

На сайте отмечается, что список был обновлен в понедельник, 17 июня.

В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.

Напомним, Ирак и Иордания также сначала поставили свои подписи под коммюнике, а затем отозвали их.

Также читайте: Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира

Автор: 

Руанда (5) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+32
Є нехитрий спосіб, щоб Руанді за то віддячити. Тре' просто припинити продавати їм зерно. Дуже розумні? Чудово! Хай ще будуть дуже голодними.
...Зрештою, від того саміту користі - кіт наплакав, та то таке.
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18.06.2024 06:31
+21
****** параша пообіцяла гавна привезти, вони і проковтнули.
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18.06.2024 06:33
+9
То есть они не хотят чтобы украинских детей возвращали? Или хотят чтобы взорвали атомную станцию? Пусть доведут позицию, а не на крысу уберают подпись!
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18.06.2024 06:34
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Є нехитрий спосіб, щоб Руанді за то віддячити. Тре' просто припинити продавати їм зерно. Дуже розумні? Чудово! Хай ще будуть дуже голодними.
...Зрештою, від того саміту користі - кіт наплакав, та то таке.
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18.06.2024 06:31 Ответить
Користь є і немала, просто не всі в змозі зрозуміти тонкощі ******** геополітики, а пояснювати марно, бо піплу це не треба. А продавати зернові треба, от тільки для руандійців тепер дорожче.
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18.06.2024 06:52 Ответить
То, може, повідаєте мені, темному, про неймовірну користь від того перфоменсу? Бо я бачу лише одну з него вигоду: розпил казенних коштів хамстерами з ОПи.
Мені, правду кажучи, важко уявити, що саме це Ви мали на увазі. Тому буду Вам дуже вдячним за переконливу аргументовану відповідь.
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18.06.2024 07:25 Ответить
Любое формальное мероприятие, где Расия признаётся агрессором - полезно для Украины.
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18.06.2024 09:20 Ответить
Яка практична з того користь?
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18.06.2024 09:29 Ответить
Долго объяснять. Человеческое внимание со временем ослабевает, новость приедается, поэтому любая пропаганда ведётся волнами.
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18.06.2024 10:17 Ответить
Дякую, дуже дякую! (с)
Це було надзвичайно переконливо.
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18.06.2024 12:26 Ответить
Никитин Алексей Александрович

Политическая реклама в электоральном процессе
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-reklama-v-elektoralnom-protsesse 2007 / Никитина Татьяна Игоревна

Факторы успешности избирательной кампании (на примере выборов депутатов Законодательного собрания Ульяновской области)
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-uspeshnosti-izbiratelnoy-kampanii-na-primere-vyborov-deputatov-zakonodatelnogo-sobraniya-ulyanovskoy-oblasti 2017 / Рассадина Т.А.

Избирательный процесс: понятие, структура и основные стадии
https://cyberleninka.ru/article/n/izbiratelnyy-protsess-ponyatie-struktura-i-osnovnye-stadii 2006 / Кочетов А. И.

Избирательные кампании по выборам Президента РФ
https://cyberleninka.ru/article/n/izbiratelnye-kampanii-po-vyboram-prezidenta-rf 2016 / Тугучева Е.В., Громак Т.А.

Электоральное поведение и социальные технологии
https://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnoe-povedenie-i-sotsialnye-tehnologii 2012 / Усманов Борис Фатыхович
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18.06.2024 17:05 Ответить
Що це було?
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18.06.2024 21:37 Ответить
Коли резолюцію ООН підписували більше 140 країн і було визначено, що це агресія і, в першу чергу, рашка повинна вивести війська, то користі не було? А зараз є? Вивести війська і тоді рішення "Глобального" самміту не потрібні. А інакше кількість полонених буде тільки зростати. Користь тільки для Зєрмака - ось який я потужний і повинен довічно сидіти на троні і розкладати своє бабло по всіх країнах, раптом десь залишиться.
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18.06.2024 08:20 Ответить
В підсумку, всі "тонкощі ******** геополітики" зводяться до звичайного бабла.

Nothing has changed since ancient times. (c) Dire Straits
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18.06.2024 09:22 Ответить
Дитсадок молодша група
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18.06.2024 06:32 Ответить
****** параша пообіцяла гавна привезти, вони і проковтнули.
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18.06.2024 06:33 Ответить
То есть они не хотят чтобы украинских детей возвращали? Или хотят чтобы взорвали атомную станцию? Пусть доведут позицию, а не на крысу уберают подпись!
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18.06.2024 06:34 Ответить
Кацапи грошей дали - ось і відкликали. А до цього взяли гроші від європейців, щоб просто приїхати і посидіти. Чорні бізнес так роблять...
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18.06.2024 06:36 Ответить
Новина #1 без руандона ніяк війну тепер не зупинити. Оце так дерьмак відмиває гроші в Швейцарії а ми надіємось на папірець комуніке якось там саміту з х*й знає якими державами які навіть Україну на мапі не зможуть знайти
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18.06.2024 06:43 Ответить
Яке горе . А якщо серйозно -оце вам зараз таке "міжнародне право". Прийшли кацапи до тупих нігерів з цукеркою чи з погрозами..і все- підпис відкликано. А наприклад китайці самі кацапами сраку витруть бо в них, бачите ,своя ***** стратегія з дестабілізації світового порядку. Коротше,треш.
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18.06.2024 06:48 Ответить
А єрмачня скаже, що вони і не підписували. Хоча, а у чому прикол таких відкликань? Типу, ой, зрозуміли, що #ерню учудили, сорянчик, відкликаємо. І взагалі, а де там про мир? Ядерка, голодуха, полонені, де про мир? Може, тому і відкликають?
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18.06.2024 06:49 Ответить
Після того коли дізналися від фсбшних вербувальників саміту, що це була лише прелюдія до переговорів про капітуляцію України з рашистськими терористами і воєнними злочинцями, от і відкликали свій підпис щоб не брати у цьому кацошабаші участь.
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18.06.2024 10:54 Ответить
Горе то какое, а где эта Руанда и как мы теперь будем жить. И вообще, что дал нам этот саммит. Если не принято значимых решений по Украине
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18.06.2024 06:52 Ответить
где эта Руанда

Только не ржать.
Возле Бурунди.
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18.06.2024 10:32 Ответить
Одною з причин можуть називати те, що назва саміту не відповідає змісту. Натомість китай з цими країнами замутить свій форум миру, на якому будуть говорити про мир в китайському розумінні (перестати стріляти, почати перемовини з путлєром і враховувати інтереси всіх сторін)
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18.06.2024 07:00 Ответить
Особенно Китая до Урала
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18.06.2024 07:13 Ответить
Ми їм зерно,щоби вони не повиздихували,а у відповідь така ось....малята. Пора приймати міри для розуміння ситуації.
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18.06.2024 07:20 Ответить
Ми їм зерно не даруємо, а продаємо! Тому паралелі недолугі
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18.06.2024 07:54 Ответить
Значить треба продавати дорожче
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18.06.2024 08:31 Ответить
Мы хаяли кацапов что они используют газ как оружие принуждения.
Этому дам, этому не дам, этому дам, но дороже
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18.06.2024 10:34 Ответить
Цікавий світ тварин міжнародної політики... підпис цілої країни настільки нічого не вартий, що можна його поставити, а потім просто забрати без будь-яких пояснень чи наслідків.
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18.06.2024 07:23 Ответить
А безвідповідально підставляти всіх учасників заявами про якнайшвидше продовження саміту уже за участю рашистських воєнних злочинців і терористів значить можна?
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18.06.2024 11:03 Ответить
Мабуть хтось їм дав бананів.
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18.06.2024 07:36 Ответить
навіть Руанда розуміє, що це було бубіне шапіто і нічого більше..,
а гостям запропонували підписати папірці..
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18.06.2024 07:41 Ответить
А що це за документи такі, що спочатку підписуєш, а потім можеш і передумати??
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18.06.2024 07:48 Ответить
я б поставив питання по іншому: що це за країна така? розумово відсталих дебілів?
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19.06.2024 00:21 Ответить
Руанда? Ну то ж там геноцид був. Мабуть, всіх повирізали, а завезли кацапів, як завжди. Іншого пояснення нема після того, як читаєш, через що пройшли руандійці і тепер підтримують геноцид іншої нації
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19.06.2024 16:57 Ответить
Суто технічна проблема. Просто вийшла затримка транзакції коштів.
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18.06.2024 08:41 Ответить
а як це підписати документ, а потім сказати, типа вважайте, що ми не підписували? чи потім від вищого керівництва країни приходить пісулька, типа ми таких поноважень не давали? я не я і подпісь не моя.
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18.06.2024 08:55 Ответить
Никто ничего не подписывал. Сказал же Жовква там действовал принцип - если ты не против, то ты за... Автоматически...
Кто это придумал хз ))
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18.06.2024 09:10 Ответить
Руанда - це та чудова країна, де завдяки диву цивілізації - радіо "Тисячі Пагорбів" - одна частка населення (хуту) майже повністю вирізала другу (тутсі).
Цікаво, що у районах, куди не досягав сигнал цього радіо, ніякої різанини й не було.
О, йа-йа, Руанді є чим пишатися!.. І що таке пропаганда, вона в курсі!
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18.06.2024 09:40 Ответить
И нужно было эту и других босот заманивать в Швейцарию? Они по жизни сами ничего не решают.
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18.06.2024 12:43 Ответить
Так вони самі попросилися, фондю пожерти з дерунами. У них в Африці такого нема.... 😂
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18.06.2024 16:49 Ответить
 
 