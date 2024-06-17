Две страны отменили свои подписи под коммюнике Саммита мира

Две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так отмечается, что отозвали свои подписи Ирак и Иордания.

Среди подписантов есть также Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.

В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании, - Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

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