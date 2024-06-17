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Две страны отменили свои подписи под коммюнике Саммита мира

Які країни відкликали підпис з комюніке Саміту миру

Две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Так отмечается, что отозвали свои подписи Ирак и Иордания.

Среди подписантов есть также Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.

В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании, - Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Читайте: Деоккупация Запорожской АЭС после саммита мира стала ближе, - Зеленский

Автор: 

Иордания (38) Ирак (312) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+42
Ні. Як мінімум всіх, майже, хто підтримує чи потенційно може підтримувати війскових злочинців на цій планеті, висвітлили.
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17.06.2024 01:59
+35
Міжгалактичний шахматний турнір в Нью-Васюках ось що це, а не самміт миру. Тому не дивно, якщо інші країни теж передумають.
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17.06.2024 01:56
+25
А можна по конкретніше,що дав той саміт? Яка з нього практична користь? На вашу думку.
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17.06.2024 02:59
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Правила форума Совет форумчан
Міжгалактичний шахматний турнір в Нью-Васюках ось що це, а не самміт миру. Тому не дивно, якщо інші країни теж передумають.
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17.06.2024 01:56 Ответить
Ні. Як мінімум всіх, майже, хто підтримує чи потенційно може підтримувати війскових злочинців на цій планеті, висвітлили.
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17.06.2024 01:59 Ответить
Так вони і раніше не приховували своїх симпатій до росіян. Навіть в США багато симпатиків Путіна і в ЄС вони є. Не бачу як це допоможе закінчити війну.
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17.06.2024 02:02 Ответить
А про закінчення війни там взагалі ні слова.
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17.06.2024 02:08 Ответить
А ви там були? коли говорять про дотримання міжнародного права стосовно кордонів -це не про закінчення війни
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17.06.2024 08:05 Ответить
"Говорять що курей доять тільки курячого молока ніхто не бачив" - українська народна мудрість.
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17.06.2024 08:27 Ответить
Paka sushcestvuet razzia , mozhet bit tolka peredishka , ni a kakom akanchanii vaini mechtati bespolezno !
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17.06.2024 08:55 Ответить
Для того, щоб ознайомитися з спільним комюніке про основи миру за підсумками Глобального саміту миру, не потрібно там бути.
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17.06.2024 10:28 Ответить
цікаво, чому це вібдулося. Підписали, а потім, типу, ой, ми передумали. Якісь придурки
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17.06.2024 02:11 Ответить
кремляди бабло занесли ..
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17.06.2024 02:13 Ответить
А чого зразу бабоси - кацапи може пригрозили знов іділом або чимсь подібним.
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17.06.2024 02:18 Ответить
Особливо бабоси Іраку потрібні - в Іраку десь на порядок запаси нафти більші і яку легше видобувати ніж в кацапів.
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17.06.2024 02:19 Ответить
при чем тут Ирак он изначально не подписывал а тут речь про две страны которые подписали а потом отказались
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17.06.2024 02:26 Ответить
А зрозуміло - ви в нас тіко заголовків читач і за сумісництвом друкувач .
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17.06.2024 02:31 Ответить
Духи предків підказали.
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17.06.2024 07:15 Ответить
Буратіно і п'ять ефективних менеджерів?
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17.06.2024 08:20 Ответить
А чому він не на червоній площі?
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17.06.2024 08:40 Ответить
"Гарна" компанія у ватикану
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17.06.2024 02:22 Ответить
Вірменія все ще сподівається на всіх стільцях посидіти
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17.06.2024 02:25 Ответить
Хачі завжди такі були
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17.06.2024 08:10 Ответить
натурально "швондерівщина", але не якись там саміт. Тусовка на гроші платників податків. ZE-шоу триває(((
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17.06.2024 02:37 Ответить
ше трохі і сама Украіна скасує свій підпис....
і взагалі це не Украіна була, а президент палау🤣
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17.06.2024 02:42 Ответить
вже років з 40 такого смішного цирку не бачив...
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17.06.2024 02:46 Ответить
А що,так можна було? Пішов до Банку,взяв кредита, вийшов і відкликав свій підпис ЛайХХфак.
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17.06.2024 02:50 Ответить
ви не вибраний - вам не можна,
буба вибраний йому да..
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17.06.2024 02:53 Ответить
Ви напевно пропустили,коли казали що ми всі президенти
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17.06.2024 02:57 Ответить
Ми єрмака теж не вибирали, але завхоз якимось чином затесався на колективному фото учасників саміту. Чергова ганьба на паличці...
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17.06.2024 08:35 Ответить
Головна мета саміту виконнана, нюанси немають значення, #раїся# буде добита і поставлена в стойло. Вічна память Українським героям які поклали життя за покоління Українців які будуть розбудовувати ******* не залежну Україну. Слава Героям України.
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17.06.2024 02:52 Ответить
А можна по конкретніше,що дав той саміт? Яка з нього практична користь? На вашу думку.
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17.06.2024 02:59 Ответить
Як яка користь? А хрінпіду ''хайпанув''! В нього такої аудиторії ще не було. І сподіваюся що більше не буде.
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17.06.2024 10:11 Ответить
А що всі ці країни підтримали #раїсю#?
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17.06.2024 03:01 Ответить
Ще два куска гівна відвалились.Ну і прекрасно.Хай варяться разом з фріксами в свому дикунському відсталому світі.
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17.06.2024 03:09 Ответить
А що ви хотіли щоб #раїся# зразу розвалилася, все потроху робиться , і робиться в правильному напрямку
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17.06.2024 03:18 Ответить
все по серьозному, курносі, - жарти закінчілися.
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17.06.2024 03:36 Ответить
шось жодного смітуна зеленого попки щє не бачів,
чи то зір не тей чі поховалися десь...
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17.06.2024 03:40 Ответить
походу Ірак, Йорданія, Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР не проти, якщо хтось іобнутий буде їх бомбити, окупувати, вбивати, грабувати, гвалтувати.. їм нравіццца, коли усе погано або ще більше їм нравіццца, коли за блдство дають бабло..
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17.06.2024 03:53 Ответить
Так і бачу, як США нападають на Мексику і роблять її ще одним своїм штатом.
Адже в Америці дефіцит мексиканців
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17.06.2024 08:45 Ответить
один мій бувший знайомий з Одеси якось сказав мені - а у нас собственноє наречіє...
він навіть і не зрозумів як це звучить під чяс війни і шо саме з цього починаєтсья кацапщіна...
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17.06.2024 03:53 Ответить
На цензорі теж "нарєчіє" не заборонено,та і "какая разніца" якщо у нас сам прєзік і навіть сивочолий "гетьман" язиком спілкуються. Мімікрія,поширене явище в тваринному світі,до якого належать і двоногі...Стерненко молодець.На його телеграм каналі свинособача під табу.Та і як може бути інакше,коли відчуваєш себе українцем,а не кацапським підсвинком.
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17.06.2024 05:34 Ответить
тут головне слово було "бувший"...
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17.06.2024 05:38 Ответить
Ось це і є індикатором того що будь-яка дипломатія то словоблуддя яке лише розтягує в часі неминуче, вчора підписали - сьогодні відкликали підписи, так саме і будь-який "мир" з парашею - тюлькіна грамота, хоч помре там *****, його двійник, трійник чи штепсель - для нас це закінчиться лише коли московія повернеться до меж 91 року, десь 991 року..
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17.06.2024 03:56 Ответить
в ************ головне шо? - не зупинятися!
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17.06.2024 04:34 Ответить
То нах*я вони там?
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17.06.2024 04:57 Ответить
хто cказав що інгуші це сруські?
та повісити їх всіх і забути,,,,
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17.06.2024 05:11 Ответить
Інгуши це русские, як і татари, якути меря, ерзя, тому що русский це не національність, це принадлежность к территории по признакам подчинения Хану.
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17.06.2024 06:52 Ответить
пацани занюхали зелeний развод на бабло...
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17.06.2024 05:18 Ответить
"Пацан" прийшов до нас від "Ідишу" так євреї називали шпану "Поц" "Ан" - маленький +уй
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17.06.2024 06:55 Ответить
здається в ватікан їздив домовлятся єрмак..
як Високий представник України!!!
ось і результат
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17.06.2024 05:27 Ответить
Наші журналісти спитають Єрмака "як так сталось?"
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17.06.2024 05:37 Ответить
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17.06.2024 08:04 Ответить
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17.06.2024 08:05 Ответить
два довбойоба!
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17.06.2024 08:16 Ответить
їрмак католик, буба хрістіанін - а тирять так як нехристі - пересічним і не снилося....
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17.06.2024 05:51 Ответить
З якого це боку буба хрістіанін?
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17.06.2024 08:07 Ответить
теж думав шо буддіст...
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17.06.2024 08:10 Ответить
Коломойский в интервью о Зеленском: "Он стопроцентный еврей и по субботам не должен работать"

4 апреля 2019

Громкое заявление о Зеленском Коломойский сделал в интервью израильской газете Makkorishon

"Он стопроцентный еврей. Он не был сильно религиозен, но мы работаем над этим", - отметил Коломойский. С его слов, он заставляет кандидата соблюдать шаббат, то есть отказ от какой-либо работы по субботам.

О том, что шаббат и плотный очень тяжелый президентский график несовместимы, Коломойский задуматься не пожелал

. https://www.dialog.ua/ukraine/175394_1554325969
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17.06.2024 08:15 Ответить
хрестився ж...
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17.06.2024 08:13 Ответить
єдина людина яка засумнівалася в брехні пройшла тест на увовлетворітельно...
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17.06.2024 10:29 Ответить
Нє всьо так адназначна.
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17.06.2024 06:12 Ответить
кацапняві, навіть не намагайся свою скрепу підлаштовувати...
ваше *****? - це тількки ваше *****.
наш підар це наш - це два різні ідіота...
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17.06.2024 06:23 Ответить
Как в басне басне дедушки Крыладзе "Хачатурян и очко".
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17.06.2024 06:38 Ответить
"Дедушка Крыладзе" так казали в 80-х ХХ століття
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17.06.2024 07:00 Ответить
Розпіарений Зеленським і ОП, за ради підняття рейтингу - нелоху боневтік -, "Саміт миру" - завершився пшиком, який, названий комюніке - бамага яка нікого ні до чого не зобов'язує, а грошей з бюджету витрачено безліч, які так необхідні для ВСУ, калікам, вдовам, дітям-сиротам, істинним захисникам України, гроші Зеленський безсовісно вкрав на власне турне по світу, оце результат вибору в 2019 році 73, 22% електорату, який на виборах Президента проголосував за Зеленського, ось ця ця агресивна меншість виборців -від списочного складу, сприяла нинішній руїні України із-за некомпетентності, жадібності нинішньої влади....Московію ми здолаєм не завдяки, а всупереч діям Зеленського, а причина руїни в електораті, видатний фізик, автор і батько термоядерної бомби для СРСР - Андрій Сахаров про таких виборців сказав так:"Причина в сознании людей, в укоренившейся привычке к простоте решений и действий, к той простоте, как показал исторический опыт, что хуже воровства." .
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17.06.2024 06:41 Ответить
Результат є. Він тепер буде говорити "Я же легитимный, cо мной сотня мировых лидеров за ручку здоровались".
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17.06.2024 06:47 Ответить
Вот єто и есть то, для чего устраивали саммит
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17.06.2024 10:42 Ответить
Ми ніяк не можемо зрозуміти та зробити висновки з "перевороту 1917р" коли до влади прийшли люди які хотіли зробити державу для "СВОГО" народу. в 2019р ми знову дали їм владу. І зараз ми маємо при владі іноземців, громадян іншої держави, згідно закону тієї держави
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17.06.2024 07:07 Ответить
Те, що арабські країни не підпишуть підсумковий документ цього саміту, то й так було зрозуміло - там поставив свій підпис якийсь другорядний чиновник з Ізраїлю.
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17.06.2024 06:57 Ответить
Іряк і Йорданія шось там не підписали ,, я фуєю шановна громадо . Яка мегакатастрофа !!!
Нехай для України це стане найбільшим горем .
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17.06.2024 07:15 Ответить
Вся тоталітарна вісь зла яка підтримує цю війну цю війну ,зрозуміло над цим всім стоїть Китай ,ну що до Ватикана цем ганьба, УГКЦ мала б сказати своє слава ,виявляєтся релігія не хоче миру я вжене кажум про кровожерлеву рпц і біснуватого кіріла.
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17.06.2024 07:16 Ответить
Як нам воювати без бахрейнських далекобійних дротиків ракет.
Без мексиканських підводних дронів.
І без тайського боксу ПВО.
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17.06.2024 07:25 Ответить
Скільки коштів з державного бюджету, так необхідних для сил оборони України під час війни, витрачено на спільне фото і клаптик паперу, який швидше нагадує підписи а книзі відгуків готелю, ніж міжнародний документ
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17.06.2024 07:35 Ответить
Той саміт- звичайне шоу Зеленського. Типу "Ліги сміху".
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17.06.2024 07:43 Ответить
Дивно, що вони взагалі її підписали.
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17.06.2024 08:05 Ответить
Дипломатична математика

У фінальній декларацііСамміту згадані дві резолюції ООН:

Одна з них була ухвалена02.03.2022р. А друга 23.02.2023р

Це були досить серйозні декларації, достатньо сильні тексти про кордони України і про засудження російської агресії.

За кожну з цих декларацій проголосувало140 держав світу

А за нинішню декларацію, яка за текстом є достатньо м»якою в порівнянні з тими резолюціями,і в якій ті резолюції згадані проголосувало 80країн світу

140 проти 80!

Робіть висновки (Думай-те)
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17.06.2024 08:08 Ответить
Була лише підтверджена необхідність дати відсіч РФ, підтримати територіальну цілісність України

Чи отримає Україна щось від цього Саміту? Нічого

Що дійсно отримав Зеленський від цього саміту- підтвердження своєї легітимності.

Для того саміт і був задуманий (Єрмаком).

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17.06.2024 08:09 Ответить
Це просто "відбування номера" камарільєю зеленських, щоб продовжити своє перебування біля влади і добити і дорозікрасти країну з наступною капітуляцією. На черзі уже другий саміт, щоб обсудити рішення першого(!). Гнати таке "керівництво у відставку і зразу же під суд!
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17.06.2024 08:12 Ответить
Цим самітом Зєрмак похоронив всяку перспективу майбутніх самітів. Більш того, ЗЄрмак підклав свиню нашим перспективам перемоги. Чому? А тому, що віддав ініціативу по питаннях миру в руки китаю і його васалам
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17.06.2024 08:24 Ответить
В банке Ватикана, если поскрести по сусекам, то наверное можно найти немало кацапского бабла!
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17.06.2024 08:37 Ответить
а єрмак вже віце-президент? схоже бубана скоро пошле на...й відкритим текстом
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17.06.2024 09:16 Ответить
А что так тоже можно было? Тоесть на любом документе теперь можно когде тебе захочется убрать свою подпись и сказать что я вам ничего не должен? Зашибись в каком мире мы живем. Вот вам и гарантии.......
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17.06.2024 09:19 Ответить
Спільне комюніке про основи миру

16 червня 2024 року - 15:31

Саміт високого рівня про мир для України

Спільне комюніке про основи миру

Швейцарія, 15-16 червня 2024 року

Війна Російської Федерації проти України, що триває, продовжує спричиняти масштабні страждання людей та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу. Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. Ми вкотре наголошуємо на резолюціях Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/1 від 02.03.2022 та A/RES/ES-11/6 від 23.02.2023 та підкреслюємо нашу відданість дотриманню міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

Цей Саміт був побудований на базі попередніх дискусій, які відбулися на основі Української формули миру та інших мирних пропозицій, що відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

Ми глибоко цінуємо гостинність Швейцарії та її ініціативу прийняти Саміт високого рівня як вияв її твердої відданості сприянню міжнародному миру та безпеці.

У нас відбувся плідний, усебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного, справедливого та стійкого миру на базі міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права.

Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів:

1) По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

2) По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.

3) По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.

Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін.

Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
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17.06.2024 09:27 Ответить
В "хороший" список потрапив Ватикан,до Талібану і Хезболли залишилось зробити один крок.Проти чого виступають "Божі" педофіли,проти ядерної безпеки,проти продовольчої безпеки чи проти повернення вкрадених українських дітей?
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17.06.2024 10:07 Ответить
 
 