Деоккупация Запорожской АЭС после саммита мира стала ближе, - Зеленский
Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.
Об заявил президент Украины Владимир Зеленский после официальной части пресс-конференции по итогам саммита мира, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Украинского государства, в ходе Глобального саммита мира страны признали - должна состояться деоккупация Запорожской АЭС дипломатическим путем. Для этого, по словам президента, будут проведены специальные встречи.
"Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план", - рассказал Зеленский.
Отметим, что совместное коммюнике саммита мира предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. В первом пункте общей позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.
К слову, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.
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Верещучка, мабуть на шатлах підсуєтилася, щоб не на попутках їхав зелєрмак…
А отже, колумбійський "презент" нашою делегацією було визнано більш якісним. Контракти на імпорт вже на стадії підпису
І ще хтось хоче з цим дібілом встояти проти орди?
наскільки ближче?
і взяли на себе і з честью несуть!
Чтобы на нее не упала тень после выступления Зеленского.
Який народ, така й держава, лупить нас ще довго будуть.
А могло б вже завтра все закінчиться
далі все буде все зеленіше і їбанутише і їбанутише...
Цей цирк з захопленою ЗАЕС коштує 6 ГВт та сотні закатованих жителів Енергодару!
Якби її хоча б 1 батальйон обороняв - замість вимкнень електроенергії Україна б зараз займалася її цілодобовим експортом!
Кацапи самі ніколи не підуть.
І навіть якщо вдасться їх вигнати - все переломають.
Можливо реактори злякаються ламати, а генераторам точно буде піzда…
Хоча, цивілізований світ може і поторгуватися з кацапнею, є заморожене кацапське бабло, є санкції, є ще багато важелів впливу...