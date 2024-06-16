РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11012 посетителей онлайн
Новости
4 907 57

Деоккупация Запорожской АЭС после саммита мира стала ближе, - Зеленский

Деокупація Запорізької АЕС після саміту миру стала ближчою, - Зеленський

Украина приблизилась к деоккупации ЗАЭС после Глобального саммита мира. Освобождение крупнейшей атомной электростанции в Европе будет происходить дипломатическим путем.

Об заявил президент Украины Владимир Зеленский после официальной части пресс-конференции по итогам саммита мира, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Украинского государства, в ходе Глобального саммита мира страны признали - должна состояться деоккупация Запорожской АЭС дипломатическим путем. Для этого, по словам президента, будут проведены специальные встречи.

"Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудить Россию к миру можно двумя путями. Первый - дипломатический, второй - мощная оборона и мощная армия, - Зеленский

Отметим, что совместное коммюнике саммита мира предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над Запорожской АЭС под наблюдением МАГАТЭ. В первом пункте общей позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.

К слову, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не участвовал в саммите несмотря на то, что одним из трех главных вопросов на конференции была ядерная безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ЗАЭС взорвалась мина, расположенная рядом с водоемом-охладителем, - МАГАТЭ

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Запорожская АЭС (708) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
здав АЕС а тепер патякає куй зна що.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:44
+26
Я отримав заспокоєння 9 ступеня по шкалі Меркель
показать весь комментарий
16.06.2024 22:36
+17
Зелєрмак, особисто, поїхав на АЕС Запорізьку, щоб була ближче???
Верещучка, мабуть на шатлах підсуєтилася, щоб не на попутках їхав зелєрмак…
показать весь комментарий
16.06.2024 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даи Боже нашому теляті - вовка з"істи
показать весь комментарий
16.06.2024 22:36 Ответить
Я отримав заспокоєння 9 ступеня по шкалі Меркель
показать весь комментарий
16.06.2024 22:36 Ответить
Зелєрмак, особисто, поїхав на АЕС Запорізьку, щоб була ближче???
Верещучка, мабуть на шатлах підсуєтилася, щоб не на попутках їхав зелєрмак…
показать весь комментарий
16.06.2024 22:38 Ответить
він таємно не відлучався часом до колумбії?...
показать весь комментарий
16.06.2024 22:38 Ответить
Колумбійці і мексиканці були на зустрічі)
показать весь комментарий
17.06.2024 03:18 Ответить
Мексиканці образились і відкликали свій підпис під комюніке.
А отже, колумбійський "презент" нашою делегацією було визнано більш якісним. Контракти на імпорт вже на стадії підпису
показать весь комментарий
17.06.2024 09:09 Ответить
Відсутність Гросі,по вказівці куйла, на саміті ,вказує на те,що "зезедент" по життєвій привичці- 3,14здить
показать весь комментарий
16.06.2024 22:39 Ответить
одне з другим ходить в парі- і гросі і зе
показать весь комментарий
16.06.2024 22:43 Ответить
А це зашквар
показать весь комментарий
16.06.2024 22:49 Ответить
Ближе на пол шишечки...
показать весь комментарий
16.06.2024 22:40 Ответить
клоун підтверджує своє реноме
показать весь комментарий
16.06.2024 22:42 Ответить
До клоуна ще треба дорости , а зе просто хом'як повторюшка.
показать весь комментарий
17.06.2024 06:53 Ответить
Платформа "однієї з держав", на якій будуть "зустрічатися":

показать весь комментарий
16.06.2024 22:43 Ответить
здав АЕС а тепер патякає куй зна що.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:44 Ответить
Яким чином????!!!
показать весь комментарий
16.06.2024 22:45 Ответить
Що воно меле? Це йому ермак сказав?
І ще хтось хоче з цим дібілом встояти проти орди?
показать весь комментарий
16.06.2024 22:45 Ответить
і почялися нескінченні зелені відосикі....
наскільки ближче?
показать весь комментарий
16.06.2024 22:46 Ответить
пісь-ловите...
показать весь комментарий
16.06.2024 22:47 Ответить
Скажіть, а є кошторис цього заходу? Чи все на себе Швейцарія взяла?
показать весь комментарий
16.06.2024 22:51 Ответить
Оман ))
показать весь комментарий
16.06.2024 22:56 Ответить
Не буде ніякого "звільнення ЗАЕС дипломатичним шляхом". З 2008 року дипломатичним шляхом нічого від ********** не звільнили не вийшло. А от військовим вдається.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:52 Ответить
"Зєлєнского попєрдоліло" (с). І вже давно. ...бане чмо.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:52 Ответить
Ха Ха Ха , із Зеленським окупація Львова усе ближче і ближче.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:54 Ответить
Очередная имитация бурной деятельности с нулевым результатом.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:54 Ответить
а зелені їбанати стали щє зеленіше!
і взяли на себе і з честью несуть!
показать весь комментарий
16.06.2024 22:54 Ответить
О да!!! Больше потужных бумажек
показать весь комментарий
16.06.2024 22:55 Ответить
чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало
показать весь комментарий
16.06.2024 22:55 Ответить
Не зря Колумбия оказалась участвовать в саммите.
Чтобы на нее не упала тень после выступления Зеленского.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:00 Ответить
совсем, как огуречик, зелёненький он был (с)
показать весь комментарий
16.06.2024 23:08 Ответить
Ключове у твоєму першому пункті "працювати". А працювати ЗАЕС без водосховища не буде ні під наглядом МАГАТЕ ні без, ні під контролем України, ні під контролем параші. А ось відвойовувати його небезпечно про що тобі нагадають коли ти намагатимешся це зробити і покажуть твій підпис!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:02 Ответить
Опять кусок хлеба отняли---не успел про то же самое. Даже если допустить невозможное, что нам отдадут аэс, то реально что бы запустить все блоки понадобиться полтора года как минимум и вложить лярд зелени. За станцию проще забыть. И в прибыль начнёт работать через три года после полного запуска. Иногда не решение проблемы и есть решение проблемы.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:11 Ответить
Її не треба запускати, там половина енергоблоків вже відпрацювали свій термін експлуатації.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:41 Ответить
В нього в голові суцільні перемоги. З квітня 2019.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:03 Ответить
пашутил да ? гуморист хрінов
показать весь комментарий
16.06.2024 23:04 Ответить
чел конкретно закоксувалсо!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:04 Ответить
казали ж йому - давай помолись Богу, так ні - "у нас світська держава"
Який народ, така й держава, лупить нас ще довго будуть.
А могло б вже завтра все закінчиться
показать весь комментарий
16.06.2024 23:06 Ответить
Зельоні не вірили навіть в підрив каховської ГЕС. Запевняли що лякають. Вони все при відході руйнують. Дуже мало ймовірності, що вони залишать ЗАЕС не перетворивши після себе все в пустелю. В стані відновлення так точно вона нам не дістанеться.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:07 Ответить
И Д И О Т !!!!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:08 Ответить
Ближче на скільки? На метр, кілометр чи у кілограмах він міряє як Резніков яйця......
показать весь комментарий
16.06.2024 23:10 Ответить
********* палички повертаються?
показать весь комментарий
16.06.2024 23:10 Ответить
моя порада - приготуйтеся і думайте-шукайте наступного.
далі все буде все зеленіше і їбанутише і їбанутише...
показать весь комментарий
16.06.2024 23:13 Ответить
Йолопи недорозвинені...

Цей цирк з захопленою ЗАЕС коштує 6 ГВт та сотні закатованих жителів Енергодару!
Якби її хоча б 1 батальйон обороняв - замість вимкнень електроенергії Україна б зараз займалася її цілодобовим експортом!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:14 Ответить
Не мішайте яйця з легенями. Вимкнення електроенергії - то спланована кампанія по підняттю тарифів. Частота і так не спадає в мережі, а тут ще і Шолцьц ляпнув зайвого про імпорт з України...
показать весь комментарий
16.06.2024 23:58 Ответить
Как бы не вышло обратного. Что рашистам позволят запустить ЗАЕС для своих нужд якобы для ее же безопасности. Тогда на деокупации не только ЗАЕС а и запорожской области можно поставить крест так как рашисты будут визжать что боевые действия в даной области могут привести к аварии
показать весь комментарий
16.06.2024 23:16 Ответить
Цікаво, яким чином
показать весь комментарий
16.06.2024 23:20 Ответить
Та да...здати в оренду московії на 50 років ,з можливим доступом укр.фахівців під контролем кремля , шо воно верзе , шо воно нухає ? !!!
показать весь комментарий
16.06.2024 23:26 Ответить
Так ,як сонце до землі....
показать весь комментарий
16.06.2024 23:28 Ответить
Що воно меле???
Кацапи самі ніколи не підуть.
І навіть якщо вдасться їх вигнати - все переломають.
Можливо реактори злякаються ламати, а генераторам точно буде піzда…
показать весь комментарий
16.06.2024 23:30 Ответить
Тупе як цап
показать весь комментарий
16.06.2024 23:59 Ответить
Щось підказує, що наближається ще більший північний лис Як отоє багато базікає обов'язково якась хрінь буде
показать весь комментарий
17.06.2024 00:15 Ответить
За ту станцію вже можна забути, кацапи все зруйнують,вивезуть,вкрадуть. Простіше буде збудувати з нуля,чим після них відновити. Звільнити військовим шляхом такий вкрай небезпечний об"єкт, теж нереально. Єдине що спрацювало б, це захопити в кацапні рівнозначний об"єкт і обмінятися, але це теж ближче до фантастики. Ще як варіант, продати станцію Китаю, прямо зараз)))
Хоча, цивілізований світ може і поторгуватися з кацапнею, є заморожене кацапське бабло, є санкції, є ще багато важелів впливу...
показать весь комментарий
17.06.2024 03:15 Ответить
маячня, після визволення Криму і Бердянська можливо, а просто після бла-бла саміту ні
показать весь комментарий
17.06.2024 07:20 Ответить
І тут остапа понесло...
показать весь комментарий
17.06.2024 08:54 Ответить
Тобі вже ніхто не вірить і ніколи не вірили. перестань молоти язиком!
показать весь комментарий
17.06.2024 10:57 Ответить
Скот недоразвітий."ЗАЕС стала блище!".Особливо це відчувають мешканці Нікополя і району,які постійно перебувають під обстрілом,який ведеться з теріторіі,прилеглой ЗАЕС.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:15 Ответить
 
 