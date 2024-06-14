На ЗАЭС взорвалась мина, расположенная рядом с водоемом-охладителем, - МАГАТЭ

13 июня МАГАТЭ провело очередную ротацию специалистов на Запорожской атомной электростанции. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на временно захваченной Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили, что слышали взрыв вблизи станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Международного агентства по атомной энергии.

"Эксперты агентства, находящиеся на объекте, слышали взрывы, в том числе - вблизи станции, в течение нескольких дней на прошлой неделе. Впоследствии представители захваченной Запорожской атомной электростанции подтвердили, что 11 июня взорвалась одна из мин, расположенная рядом с водоемом-охладителем ЗАЭС. Во время взрыва не было никаких физических убытков или пострадавших, а о причинах взрыва команда МАГАТЭ не сообщила", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что "этот взрыв, который произошел так близко от станции, вызывает серьезное беспокойство и ухудшает и без того хрупкую ситуацию".

Напомним, в начале июня Гросси заявил, что россияне понимают, что перезапуск ЗАЭС на данный момент является непрактичным и даже опасным.

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