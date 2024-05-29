На ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", - Центр нацсопротивления

Россияне используют захваченную атомную станцию как военную базу для своих боевиков, в частности там находятся чеченские боевики.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Запорожской атомной станции в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев", - рассказали в ЦНС.

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Ранее сообщалось, что оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, кроме того размещают в залах военных РФ.