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чеченцы (211) Запорожская АЭС (665) Центр национального сопротивления (502)

На ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", - Центр нацсопротивления

На ЗАЕС перебувають чеченці

Россияне используют захваченную атомную станцию как военную базу для своих боевиков, в частности там находятся чеченские боевики.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Запорожской атомной станции в Энергодаре находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

"Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев", - рассказали в ЦНС.

Также читайте: Оккупанты анонсировали перезапуск ЗАЭС, в Greenpeace заявили об угрозе ядерной катастрофы

Ранее сообщалось, что оккупанты с территории Запорожской АЭС работают дронами, кроме того размещают в залах военных РФ.
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Топ комментарии
+3
Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
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29.05.2024 15:43
+2
Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
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29.05.2024 15:46
+2
ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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29.05.2024 15:46
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Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
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29.05.2024 15:43 Ответить
Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
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29.05.2024 15:46 Ответить
ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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29.05.2024 15:46 Ответить
Такими темпами терористи-ахмати набудуть статусу повноправних членів МАГАТЕ
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29.05.2024 15:47 Ответить
Будуть по ночам світитись!
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29.05.2024 16:10 Ответить
Так ху-ярте по ним хотя бы FPV-дронами. Чего молча наблюдаете. FPV никак не смогут повредить ядерные обьекты даже если по ним попадут. А если кому то что то не нравится то МАГАТЕ должно заставить рашистов покинуть ядерный обьект дабы не провоцировали, так как то же МАГАТЕ в свое время запретило Украине занимать оборону вокруг ядерных обьектов. И вообще, не мои слова а слова недавно вернувшегося с фронта товарища, который сказал что если мы дальше будем наматывать сопли на кулак и воевать по правилам которые нам навязывает сопливый Запад, мы обречены на проиграш. Потому что рашисты разносят и выжигают авиацией и солнцепеками всю нашу оборону и людьми с автоматами там особо ничего ненаобороняешь
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29.05.2024 15:58 Ответить
Скажіть тим невігласам, що після прибуванні на запоріжській АЄС вони навіть овєць не зможуть трахати.
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29.05.2024 16:06 Ответить
настаясчий джигіт всєгда сможет даказат что он мущчина молодой авєчкє
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29.05.2024 16:20 Ответить
Неа - якшо не лізти куди не тре то там отримаєш радіації менше ніж в себе в підвалі до прикладу ( радон радіоактивний газ важчий за повітря який може скупчуватися в підвалах і на перших поверхах будівель ).
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29.05.2024 20:15 Ответить
бідні вівці Енергодара....це ж треба їм такє? вже мріють коли їх пустять на шашлик))
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29.05.2024 16:19 Ответить
Це готується спеціальний підрозділ ,,Ахмат-пасів,, Коли стануть світиться яйця, то військових переведуть на обслуговування активних частин ,,Ахмат-сіла,, Бо недавно з'ясувалось, що не всім кадирівцям достатньо тільки кіз та ішаків для підтримуваня чоловічого здоров'я. Деяким потрібні ще і ,,прекрасниє юноші с орлінним взором,,. Таких ,,юношей,, будуть готувати на цій АЕС.
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29.05.2024 16:24 Ответить
Бідні, бідні кака.дирівці... Це стадо козо...е...бів пригнали в Енергодар, а їхні кози какадиров сам трахає. А ці какадирівці воняють як козли, тому що в горах мила нема, та й не привчені ці діти гір до такого, митися це в їхніх горах вважаеться шайтанським ділом.
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29.05.2024 16:28 Ответить
Непобедимые рыцари ТикТока.
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29.05.2024 16:44 Ответить
ахМАТЬчай, мать вашу.
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29.05.2024 18:15 Ответить
 
 