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На ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат", - Центр нацспротиву

На ЗАЕС перебувають чеченці

Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків, зокрема там перебувають чеченські бойовики.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

"Присутність бойовиків та їхньої техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", - розповіли в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти анонсували перезапуск ЗАЕС, у Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи

Раніше повідомлялося, що окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, крім того, розміщують у залах військових РФ.

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Топ коментарі
+3
Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
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29.05.2024 15:43
+2
Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
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29.05.2024 15:46
+2
ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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29.05.2024 15:46
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Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
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29.05.2024 15:43 Відповісти
Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
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29.05.2024 15:46 Відповісти
ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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29.05.2024 15:46 Відповісти
Такими темпами терористи-ахмати набудуть статусу повноправних членів МАГАТЕ
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29.05.2024 15:47 Відповісти
Будуть по ночам світитись!
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29.05.2024 16:10 Відповісти
Так ху-ярте по ним хотя бы FPV-дронами. Чего молча наблюдаете. FPV никак не смогут повредить ядерные обьекты даже если по ним попадут. А если кому то что то не нравится то МАГАТЕ должно заставить рашистов покинуть ядерный обьект дабы не провоцировали, так как то же МАГАТЕ в свое время запретило Украине занимать оборону вокруг ядерных обьектов. И вообще, не мои слова а слова недавно вернувшегося с фронта товарища, который сказал что если мы дальше будем наматывать сопли на кулак и воевать по правилам которые нам навязывает сопливый Запад, мы обречены на проиграш. Потому что рашисты разносят и выжигают авиацией и солнцепеками всю нашу оборону и людьми с автоматами там особо ничего ненаобороняешь
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29.05.2024 15:58 Відповісти
Скажіть тим невігласам, що після прибуванні на запоріжській АЄС вони навіть овєць не зможуть трахати.
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29.05.2024 16:06 Відповісти
настаясчий джигіт всєгда сможет даказат что он мущчина молодой авєчкє
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29.05.2024 16:20 Відповісти
Неа - якшо не лізти куди не тре то там отримаєш радіації менше ніж в себе в підвалі до прикладу ( радон радіоактивний газ важчий за повітря який може скупчуватися в підвалах і на перших поверхах будівель ).
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29.05.2024 20:15 Відповісти
бідні вівці Енергодара....це ж треба їм такє? вже мріють коли їх пустять на шашлик))
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29.05.2024 16:19 Відповісти
Це готується спеціальний підрозділ ,,Ахмат-пасів,, Коли стануть світиться яйця, то військових переведуть на обслуговування активних частин ,,Ахмат-сіла,, Бо недавно з'ясувалось, що не всім кадирівцям достатньо тільки кіз та ішаків для підтримуваня чоловічого здоров'я. Деяким потрібні ще і ,,прекрасниє юноші с орлінним взором,,. Таких ,,юношей,, будуть готувати на цій АЕС.
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29.05.2024 16:24 Відповісти
Бідні, бідні кака.дирівці... Це стадо козо...е...бів пригнали в Енергодар, а їхні кози какадиров сам трахає. А ці какадирівці воняють як козли, тому що в горах мила нема, та й не привчені ці діти гір до такого, митися це в їхніх горах вважаеться шайтанським ділом.
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29.05.2024 16:28 Відповісти
Непобедимые рыцари ТикТока.
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29.05.2024 16:44 Відповісти
ахМАТЬчай, мать вашу.
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29.05.2024 18:15 Відповісти
 
 