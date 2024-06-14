На ЗАЕС вибухнула міна, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем, - МАГАТЕ

13 червня МАГАТЕ провело чергову ротацію фахівців на Запорізькій атомній електростанції. Експерти МАГАТЕ які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС (ЗАЕС), повідомили, що чули вибух поблизу станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Експерти агенції, які перебувають на об'єкті, чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня. Згодом представники захопленої Запорізької атомної електростанції підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Під час вибуху не було жодних фізичних збитків чи постраждалих, а про причини вибуху команда МАГАТЕ не повідомила", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що "цей вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію".

Нагадаємо, на початку червня Гроссі заявив, що росіяни розуміють, що перезапуск ЗАЕС на цей момент є непрактичним і навіть небезпечним

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