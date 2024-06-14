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На ЗАЕС вибухнула міна, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем, - МАГАТЕ

Вибухи на ЗАЕС

13 червня МАГАТЕ провело чергову ротацію фахівців на  Запорізькій атомній електростанції. Експерти МАГАТЕ які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС (ЗАЕС), повідомили, що чули вибух поблизу станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Експерти агенції, які перебувають на об'єкті, чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня. Згодом представники захопленої Запорізької атомної електростанції підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. Під час вибуху не було жодних фізичних збитків чи постраждалих, а про причини вибуху команда МАГАТЕ не повідомила", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що "цей вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію".

Нагадаємо, на початку червня Гроссі заявив, що росіяни розуміють, що перезапуск ЗАЕС на цей момент є непрактичним і навіть небезпечним

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Автор: 

МАГАТЕ (716) Запорізька АЕС (1410)


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Цікаво, якщо орки підірвуть ЗАЕС, усіляке МАГАТЕ, ООН, та інщі імпотенти, так і далі будуть х..лу дупу лизати.
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14.06.2024 09:00 Відповісти
Так і будуть. Якби не лизали, терориста росії б небуло в ООН давно.Це ж нонсенс. Країна агресор веде війну на винищення нації, і блокує рішення ООН!!! Світ ********
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14.06.2024 09:08 Відповісти
Перевіряють світ ''на вошивість''
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14.06.2024 09:17 Відповісти
А все ж таки було повністю справеливо і логічно і ... хто зміг би щось сказати проти(?) якщо українські спецпризначенці (наприклад) - захопили кацапїську АЕС десь під Пітером (подалі від України - головне)👈, та взорвали би якусь ГЕС , так щоб кілька кацапських областей перетворились в озеро.
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14.06.2024 09:49 Відповісти
На ГЕС потрібно вагон вибухівки .
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14.06.2024 10:32 Відповісти
 
 