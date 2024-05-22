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Новини
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54 делегації МАГАТЕ закликали притягнути РФ до відповідальності за створення загроз ядерній безпеці

магате

Підготовлену Україною заяву про загрози ядерній і радіаційній безпеці, які створює Росія, підтримали 54 делегації в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідна заява була озвучена та підтримана на "Міжнародній конференції МАГАТЕ: формування майбутнього", що відбувається у Відні.

"Вперше в історії держава-член МАГАТЕ навмисно атакувала та захопила контроль над мирними ядерними об’єктами, що належать іншій державі-члену МАГАТЕ. Ми засуджуємо захоплення Росією та мілітаризацію ЗАЕС, що може призвести до серйозних наслідків для ядерної безпеки. Навмисне ігнорування Росією міжнародного права, її присутність і дії на ЗАЕС, а також напади на критично важливу енергетичну інфраструктуру України продовжують наражати на небезпеку Україну та ширший регіон. Ми закликаємо до продовження зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності за створення загроз для ядерної безпеки", - йдеться в заяві.

Також читайте: Росіяни не дають МАГАТЕ можливості оцінити кваліфікацію персоналу на Запорізькій АЕС, - Гроссі

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував рішення делегацій МАГАТЕ, назвавши його черговим кроком цивілізованого світу до витіснення Росії зі сфери атомних технологій, де вона тримала лідерство навіть після зухвалого злочину проти ядерної безпеки світу.

"Наступним кроком мають бути санкції проти атомної галузі країни-терориста. Окрім цього, Росія має виконати вимоги чотирьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ 2023 року про негайне виведення російських військ та іншого несанкціонованого персоналу із Запорізької АЕС", - додав Галущенко.

Про що йдеться у спільній заяві країн

Так, у заяві, серед іншого, акцентується на важливості "семи незамінних стовпів забезпечення ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту", а також необхідності дотримання п’яти конкретних принципів для ЗАЕС, які були оголошені Генеральним директором Ради Безпеки ООН з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

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Окрім цього, країни-підписанти наголосили на важливості роботи МАГАТЕ та генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі у запобіганні ядерній аварії в Україні. Водночас акцентується, що війна перешкоджає здатності МАГАТЕ ефективніше впроваджувати гарантії в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами неупередженого та науково обґрунтоване розслідування МАГАТЕ не встановило фактів використання з боку України ядерного матеріалу не за призначенням.

Автор: 

МАГАТЕ (709) росія (65010) ядерна безпека (562) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+3
закликали кого?
інтелігенція срана!
а, що б ви, все життя тільки в плацкарті їздили!
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22.05.2024 15:52
+2
І шо? Які дії будуть? А ніяких.....
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22.05.2024 15:53
+2
Це все пшик.Після цього щось зміниться?Орбан чи Єрдоган перестануть будувати атомні станції з терористичною організацією Росатом,чи може хтось ядерне паливо перестане купляти в "православних джихадистів"?
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22.05.2024 16:00
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Давно пора.Кацапів на гілляку!
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22.05.2024 15:47 Відповісти
МАГАТЕ 68 країн-членїв

що вони там роблять ? ті країни, які не мають ядерної енергетики ?
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22.05.2024 16:16 Відповісти
закликали кого?
інтелігенція срана!
а, що б ви, все життя тільки в плацкарті їздили!
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22.05.2024 15:52 Відповісти
В загальному. Без кондиціонеру.
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22.05.2024 15:53 Відповісти
І шо? Які дії будуть? А ніяких.....
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22.05.2024 15:53 Відповісти
А окрім закликів будуть якісь фізичні дії? Ну хоча б газу снодійного туди скинути..
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22.05.2024 16:00 Відповісти
Це все пшик.Після цього щось зміниться?Орбан чи Єрдоган перестануть будувати атомні станції з терористичною організацією Росатом,чи може хтось ядерне паливо перестане купляти в "православних джихадистів"?
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22.05.2024 16:00 Відповісти
Заклики та стурбованість ...
Який сенс у існуванні всіх цих недіючих міжнародних організаціях?
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22.05.2024 16:08 Відповісти
Сенс у міліонів чиновників мжнародних організацій які заради у пребувані західних столиць, та отримання захмарних зряплат, постійно висловлють струбованість, починаючти з ООН і до "комітета стурбованості -хомяк погано ість" , !
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22.05.2024 16:54 Відповісти
да раша хер ложила на єти 54 делегации))) ее и байден сціт)))) одни наши войни дают рашистам по бошке
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22.05.2024 16:50 Відповісти
Всё равно,что сцать против ветра.
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22.05.2024 17:24 Відповісти
А МАГАта не хочет ПОТРЕБОВАТЬ признания параши страной-террористом?
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22.05.2024 21:30 Відповісти
 
 