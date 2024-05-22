54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь РФ к ответственности за создание угроз ядерной безопасности

Подготовленное Украиной заявление об угрозах ядерной и радиационной безопасности, которые создает Россия, поддержали 54 делегации в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее заявление было озвучено и поддержано на "Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего", которая проходит в Вене.

"Впервые в истории государство-член МАГАТЭ намеренно атаковало и захватило контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому государству-члену МАГАТЭ. Мы осуждаем захват Россией и милитаризацию ЗАЭС, что может привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Намеренное игнорирование Россией международного права, ее присутствие и действия на ЗАЭС, а также нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжают подвергать опасности Украину и более широкий регион. Мы призываем к продолжению усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за создание угроз для ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал решение делегаций МАГАТЭ, назвав его очередным шагом цивилизованного мира к вытеснению России из сферы атомных технологий, где она держала лидерство даже после дерзкого преступления против ядерной безопасности мира.

"Следующим шагом должны быть санкции против атомной отрасли страны-террориста. Кроме этого, Россия должна выполнить требования четырех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 2023 года о немедленном выводе российских войск и другого несанкционированного персонала с Запорожской АЭС", - добавил Галущенко.

О чем говорится в совместном заявлении стран

Так, в заявлении, среди прочего, акцентируется на важности "семи незаменимых столпов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта", а также необходимости соблюдения пяти конкретных принципов для ЗАЭС, которые были объявлены Генеральным директором Совета Безопасности ООН с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кроме этого, страны-подписанты отметили важность работы МАГАТЭ и генерального директора Агентства Рафаэля Гросси в предотвращении ядерной аварии в Украине. В то же время акцентируется, что война препятствует способности МАГАТЭ эффективнее внедрять гарантии в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам беспристрастного и научно обоснованное расследование МАГАТЭ не установило фактов использования со стороны Украины ядерного материала не по назначению.