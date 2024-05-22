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54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь РФ к ответственности за создание угроз ядерной безопасности

магате

Подготовленное Украиной заявление об угрозах ядерной и радиационной безопасности, которые создает Россия, поддержали 54 делегации в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее заявление было озвучено и поддержано на "Международной конференции МАГАТЭ: формирование будущего", которая проходит в Вене.

"Впервые в истории государство-член МАГАТЭ намеренно атаковало и захватило контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому государству-члену МАГАТЭ. Мы осуждаем захват Россией и милитаризацию ЗАЭС, что может привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Намеренное игнорирование Россией международного права, ее присутствие и действия на ЗАЭС, а также нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжают подвергать опасности Украину и более широкий регион. Мы призываем к продолжению усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности за создание угроз для ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал решение делегаций МАГАТЭ, назвав его очередным шагом цивилизованного мира к вытеснению России из сферы атомных технологий, где она держала лидерство даже после дерзкого преступления против ядерной безопасности мира.

"Следующим шагом должны быть санкции против атомной отрасли страны-террориста. Кроме этого, Россия должна выполнить требования четырех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ и резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ 2023 года о немедленном выводе российских войск и другого несанкционированного персонала с Запорожской АЭС", - добавил Галущенко.

О чем говорится в совместном заявлении стран

Так, в заявлении, среди прочего, акцентируется на важности "семи незаменимых столпов обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта", а также необходимости соблюдения пяти конкретных принципов для ЗАЭС, которые были объявлены Генеральным директором Совета Безопасности ООН с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кроме этого, страны-подписанты отметили важность работы МАГАТЭ и генерального директора Агентства Рафаэля Гросси в предотвращении ядерной аварии в Украине. В то же время акцентируется, что война препятствует способности МАГАТЭ эффективнее внедрять гарантии в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам беспристрастного и научно обоснованное расследование МАГАТЭ не установило фактов использования со стороны Украины ядерного материала не по назначению.

Автор: 

МАГАТЭ (388) россия (95418) ядерная безопасность (493) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+3
закликали кого?
інтелігенція срана!
а, що б ви, все життя тільки в плацкарті їздили!
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22.05.2024 15:52
+2
І шо? Які дії будуть? А ніяких.....
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22.05.2024 15:53
+2
Це все пшик.Після цього щось зміниться?Орбан чи Єрдоган перестануть будувати атомні станції з терористичною організацією Росатом,чи може хтось ядерне паливо перестане купляти в "православних джихадистів"?
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22.05.2024 16:00
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Давно пора.Кацапів на гілляку!
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22.05.2024 15:47 Ответить
МАГАТЕ 68 країн-членїв

що вони там роблять ? ті країни, які не мають ядерної енергетики ?
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22.05.2024 16:16 Ответить
закликали кого?
інтелігенція срана!
а, що б ви, все життя тільки в плацкарті їздили!
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22.05.2024 15:52 Ответить
В загальному. Без кондиціонеру.
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22.05.2024 15:53 Ответить
І шо? Які дії будуть? А ніяких.....
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22.05.2024 15:53 Ответить
А окрім закликів будуть якісь фізичні дії? Ну хоча б газу снодійного туди скинути..
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22.05.2024 16:00 Ответить
Це все пшик.Після цього щось зміниться?Орбан чи Єрдоган перестануть будувати атомні станції з терористичною організацією Росатом,чи може хтось ядерне паливо перестане купляти в "православних джихадистів"?
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22.05.2024 16:00 Ответить
Заклики та стурбованість ...
Який сенс у існуванні всіх цих недіючих міжнародних організаціях?
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22.05.2024 16:08 Ответить
Сенс у міліонів чиновників мжнародних організацій які заради у пребувані західних столиць, та отримання захмарних зряплат, постійно висловлють струбованість, починаючти з ООН і до "комітета стурбованості -хомяк погано ість" , !
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22.05.2024 16:54 Ответить
да раша хер ложила на єти 54 делегации))) ее и байден сціт)))) одни наши войни дают рашистам по бошке
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22.05.2024 16:50 Ответить
Всё равно,что сцать против ветра.
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22.05.2024 17:24 Ответить
А МАГАта не хочет ПОТРЕБОВАТЬ признания параши страной-террористом?
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22.05.2024 21:30 Ответить
 
 