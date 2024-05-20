Не было никакого использования ядерного материала не по назначению со стороны Украины, - МАГАТЭ

МАГАТЭ провело беспристрастное и научно обоснованное расследование и не установило фактов использования со стороны Украины ядерного материала не по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время открытия министерского сегмента Международной конференции по физической ядерной безопасности (ICONS 2024) в штаб-квартире Агентства в Вене.

"Когда появились обвинения в нарушении ядерной безопасности (в Украине. - Ред.), МАГАТЭ провело беспристрастное и научно обоснованное расследование. Мы установили факты, что не было ни одного использования ядерного материала не по назначению, тем самым развеяв туман войны и разрядив напряженную ситуацию", - сказал он.

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Гросси добавил, что семь столпов по обеспечению физической ядерной безопасности подкрепляются "огромными продолжающимися усилиями МАГАТЭ по поддержке Украины", в том числе - благодаря постоянному присутствию экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях, включая Запорожскую АЭС, которая располагается на линии фронта.

Напомним, в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что Киев готовится осуществить атаку под фальшивым флагом, используя "грязную бомбу". Этими заявлениями он пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине. Шойгу звонил с разговорами о "грязной бомбе", в частности, своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США.