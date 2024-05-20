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Не было никакого использования ядерного материала не по назначению со стороны Украины, - МАГАТЭ

магате

МАГАТЭ провело беспристрастное и научно обоснованное расследование и не установило фактов использования со стороны Украины ядерного материала не по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время открытия министерского сегмента Международной конференции по физической ядерной безопасности (ICONS 2024) в штаб-квартире Агентства в Вене.

"Когда появились обвинения в нарушении ядерной безопасности (в Украине. - Ред.), МАГАТЭ провело беспристрастное и научно обоснованное расследование. Мы установили факты, что не было ни одного использования ядерного материала не по назначению, тем самым развеяв туман войны и разрядив напряженную ситуацию", - сказал он.

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Гросси добавил, что семь столпов по обеспечению физической ядерной безопасности подкрепляются "огромными продолжающимися усилиями МАГАТЭ по поддержке Украины", в том числе - благодаря постоянному присутствию экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях, включая Запорожскую АЭС, которая располагается на линии фронта.

Напомним, в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что Киев готовится осуществить атаку под фальшивым флагом, используя "грязную бомбу". Этими заявлениями он пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине. Шойгу звонил с разговорами о "грязной бомбе", в частности, своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США.

Автор: 

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (492) Рафаэль Гросси (172)


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Пора вже використать!
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20.05.2024 19:02 Ответить
Правильно, пархатому зручніше, вигідніше гоїв в окопах могилізовувати.
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20.05.2024 19:05 Ответить
Путін з ядерною зброєю кацапів в окопах не могілізує?
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20.05.2024 19:08 Ответить
Краще б те магате стежило що кацапи на ЗАЕС порушують все що можливо і вимагали виходу звідти військових. Ато переймаються аби Україна часом бомбу не зробила. Будапештський меморандум порушено, отже Україна має право на ЯЗ!
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20.05.2024 19:18 Ответить
Одна з небагатьох опцій, що могла зупинити Путіна.
Але ні.
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20.05.2024 19:26 Ответить
То не добре , і не погано... але до цього дійде, змінити вже нічого неможна. Прогавила цивілізація такий шанс.
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20.05.2024 23:09 Ответить
 
 