Не було жодного використання ядерного матеріалу не за призначенням з боку України, - МАГАТЕ

МАГАТЕ провело неупереджене та науково обґрунтоване розслідування і не встановило фактів використання з боку України ядерного матеріалу не за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час відкриття міністерського сегмента Міжнародної конференції з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2024) у штаб-квартирі Агентства у Відні.

"Коли з'явилися звинувачення у порушенні ядерної безпеки (в Україні. – Ред.), МАГАТЕ провело неупереджене та науково обґрунтоване розслідування. Ми встановили факти, що не було жодного використання ядерного матеріалу не за призначенням, тим самим розвіявши туман війни та розрядивши напружену ситуацію", - сказав він.

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Гроссі додав, що сім стовпів із забезпечення фізичної ядерної безпеки підкріплюються "величезними триваючими зусиллями МАГАТЕ з підтримки України", у тому числі завдяки постійній присутності експертів МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, включно із Запорізькою АЕС, яка розташовується на лінії фронту.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу неодноразово заявляв, що Київ готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу". Цими заявами він намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні. Шойгу телефонував із розмовами про "брудну бомбу", зокрема, своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії та США.