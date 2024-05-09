Ядерная угроза со стороны РФ нарушает глобальную безопасность, - генерал США Браун
Сосредоточенность России на расширении и модернизации ее ядерного арсенала еще больше усложняет динамику глобальной безопасности, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время слушаний в Сенате США по оборонному бюджету на следующий год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ".
"Война России в Украине не только угрожает европейской стабильности, но и направлена на подрыв мирового порядка в пользу ее интересов",- отметил американский главнокомандующий.
Браун подчеркнул важность сохранения международной поддержки Украины и ее суверенитета, чтобы сдержать любую будущую агрессию во всем мире.
"Сосредоточенность России на расширении и модернизации ее ядерного арсенала еще больше усложняет динамику глобальной безопасности", - сказал Браун.
Он также подчеркнул угрозы, которые несут для стабильности ядерные программы КНДР и Ирана и отметил важность совместных усилий в рамках альянсов и партнерских объединений.
Напомним, на днях министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы, однако такое поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным.
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А причандалами старими, буде трясти, допоки їх не заберуть у нього…
Це, той же самий, хрущов… Українці, перші, хто поставив його в стійло!!!
Запеклі, вогню не бояться! Слава Україні!