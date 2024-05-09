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Ядерная угроза со стороны РФ нарушает глобальную безопасность, - генерал США Браун

браун

Сосредоточенность России на расширении и модернизации ее ядерного арсенала еще больше усложняет динамику глобальной безопасности, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время слушаний в Сенате США по оборонному бюджету на следующий год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрінформ".

"Война России в Украине не только угрожает европейской стабильности, но и направлена на подрыв мирового порядка в пользу ее интересов",- отметил американский главнокомандующий.

Браун подчеркнул важность сохранения международной поддержки Украины и ее суверенитета, чтобы сдержать любую будущую агрессию во всем мире.

"Сосредоточенность России на расширении и модернизации ее ядерного арсенала еще больше усложняет динамику глобальной безопасности", - сказал Браун.

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Он также подчеркнул угрозы, которые несут для стабильности ядерные программы КНДР и Ирана и отметил важность совместных усилий в рамках альянсов и партнерских объединений.

Напомним, на днях министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что российские ядерные учения не обязательно приведут к росту угрозы, однако такое поведение России следует считать особенно безответственным и ошибочным.

Автор: 

россия (95393) США (26471) ядерная безопасность (491) Чарльз Браун (29)


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Топ комментарии
+1
І що з цієї заяви? На 2025 допомога буде? Буде вчасно, чи знов влаштують гру в політику?
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09.05.2024 07:57
+1
путін помер у жовтні минулого року.зараз сосією керує патрушев через двійника-евгена васильовича -теслі четвертого розряду з Білорусі який плутає Шухевича з Шушкевичем.
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09.05.2024 08:11
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І що з цієї заяви? На 2025 допомога буде? Буде вчасно, чи знов влаштують гру в політику?
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09.05.2024 07:57 Ответить
Як що? Генерали-блогери є не тільки у нас, це світовий тренд клацати щелепами і нічого не робити
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09.05.2024 08:10 Ответить
Прутін, гадить під себе, від страху за своє життя !! Він, вляпався в своє ж лайно!!
А причандалами старими, буде трясти, допоки їх не заберуть у нього…
Це, той же самий, хрущов… Українці, перші, хто поставив його в стійло!!!
Запеклі, вогню не бояться! Слава Україні!
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09.05.2024 08:02 Ответить
путін помер у жовтні минулого року.зараз сосією керує патрушев через двійника-евгена васильовича -теслі четвертого розряду з Білорусі який плутає Шухевича з Шушкевичем.
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09.05.2024 08:11 Ответить
любая попытка лаптей запустить ядерную ракету по буржуям будет означать конец росии путин на это никогда не пойдет
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09.05.2024 08:06 Ответить
один Шапед попал в дом культуры в Николаеве , без постраждавших
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09.05.2024 08:11 Ответить
Капітан очевидність
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09.05.2024 08:20 Ответить
очковидность
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09.05.2024 08:22 Ответить
Пенсионер на Волге столкнулся с автобусом, который вез 32 мобилизованных с войны в Украину в город Уфа. .....в черных пакетах
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09.05.2024 08:21 Ответить
Дайте Україні декілька ядерних ракет, і пуйло не вилазитиме більше з бункера на поверхню.
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09.05.2024 09:22 Ответить
 
 